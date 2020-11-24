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Песня из "Генералов песчаных карьеров" вовсе не о беспризорниках

Песня из "Генералов песчаных карьеров" вовсе не о беспризорниках (3 фото + 4 видео)

Автор:
24 ноября 2020 16:16
Метки: интересно   кино   музыка   
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Американский фильм "Генералы песчаных карьеров" (1971) на родине не достиг никакого успеха. Зато в СССР- ещё какого! Картина вышла в прокат в 1973 году - и навсегда вошла в историю.

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Метки: интересно   кино   музыка   
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13  комментариев
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7k
Клёст 4 часа назад
«В этой песне поется о прекрасной итальянской девушке. Однажды её возлюбленный уплыл в море и не вернулся. Она долго плакала, потом сняла с себя все и вошла в бурное море. И сия пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли».
«В этой песне поется о прекрасной итальянской девушке. Однажды её возлюбленный уплыл в море и не вернулся. Она долго плакала, потом сняла с себя все и вошла в бурное море. И сия пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли».
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13k
Александр Н. Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Сергей Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Александр Сучков 49 минут назад
чота навеяло с поста и комментов)))
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5k
vitenok 51 минуту назад
Насколько я знаю, оригинальная песня вообще с каких то островов, там поётся на два голоса, мужчины поют про то, что уходят в море на своих лодках, а женщины поют, что будут их ждать. Читал несколько лет назад в интернете, и старенькое видео было, где очень душевно поют эту песню.
Сейчас пытался найти в ютубе, там на запрос "песня рыбака" выдаются песни какого-то придурка по фамилии Рыбак. Какой только хери не встречается в интернете!
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10
Александр vitenok 36 минут назад
Наберите в ютубе жангада
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5k
vitenok Александр Полчаса назад
Сейчас. А пока я тут искал, и нашёл другой вариант этой песни (с другими словами) на русском. Если кому интересно, наберите "ВИА 70 х генералы песчаных карьеров"
Блин, конкретно всплыло детское воспоминание, большие пацаны во дворе пели на гитаре эту песню. Ни разу не вспоминал, а тут ... аж прослезился.
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2k
Свирепый Бамбр 52 минуты назад
Кроме "Несчастного случая" как-то не воспринимаются остальные версии.
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110
сергей Час назад
Еще пела Ваня Стойкович. Тоже душевно.
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10
Александр 2 часа назад
Я с 1961 года и для нашего поколения фильм реально был культовым, песня тоже. Ни "Аккорд" , ни Кортнев даже рядом не стояли.
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632
Тарас Карпенко 4 часа назад
> И, конечно, новую жизнь песня получила в исполнении "Несчастного случая"
> 1997 года. Правда, кавер даже близко не подходит к пронзительности
> оригинала

Как по мне то исполнение Кортнева более эмоциональное чем Аккорд.
Правда клип у несчастного случая отстой.
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3k
Едондер пуп Тарас Карпенко 4 часа назад
Согласен, мне эта версия очень нравится: такая подростковая ранимость, скрываемая под маской кичливости и агрессивности. Это прочтение как раз больше подходит к фильму, чем просто требование пожалеть. Клип тоже норм, если без пародии на "Тётю".
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29k
Alex 4 часа назад
Классный фильм, хоть и тяжелый.
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