Песня из "Генералов песчаных карьеров" вовсе не о беспризорниках

Американский фильм "Генералы песчаных карьеров" (1971) на родине не достиг никакого успеха. Зато в СССР- ещё какого! Картина вышла в прокат в 1973 году - и навсегда вошла в историю.
В нашей стране эту социальную драму о тяжкой жизни бразильской блатоты посмотрели более 40 миллионов человек. Разумеется, по всем городам и весям разлетелся "Марш рыбаков", написанный бразильским композитором Доривалом Каимми. Зрители выходили из кинотеатров в слезах. В оригинале эта запредельно печальная песнь называется "Marchа dos Реsсаdores" и звучит так:
В СССР песню исполнил квартет "Аккорд" с жалостливым текстом Юрия Цейтлина на тему жизни беспризорников:
Ещё одна версия - в исполнении ВИА "Aргонавты". Эта готическая история о возлюбленной, которую хоронят в волнах, ближе к сюжету из фильма:
И, конечно, новую жизнь песня получила в исполнении "Несчастного случая" 1997 года. Правда, кавер даже близко не подходит к пронзительности оригинала:
Сама песня Доривала Каимми не имеет отношения ни к сюжету фильма, ни к отечественному, абсолютно постороннему варианту про "Я начал жизнь в трущобах городских".
"Marchа dos Реsсаdores" - это рассказ рыбака. Плот выходит в море, рыбак прощается с любимой и надеется на богатый улов:
Мой рыбацкий плот выйдет в море.
Я буду работать, моя дорогая.
И если даст Бог, когда я вернусь,
То привезу хороший улов.
Мои спутники тоже вернутся.
И Бога небес поблагодарим.
Утренняя звезда меня сопровождает, освещая мой путь.
Я знаю, что никогда не буду одинок,
Ведь есть тот, кто думает обо мне.
Тяжёлый труд, вера в Бога и семейные ценности - никакой связи с бразильской шпаной из песчаных дюн!
Источник:
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Сейчас пытался найти в ютубе, там на запрос "песня рыбака" выдаются песни какого-то придурка по фамилии Рыбак. Какой только хери не встречается в интернете!
Блин, конкретно всплыло детское воспоминание, большие пацаны во дворе пели на гитаре эту песню. Ни разу не вспоминал, а тут ... аж прослезился.
> 1997 года. Правда, кавер даже близко не подходит к пронзительности
> оригинала
Как по мне то исполнение Кортнева более эмоциональное чем Аккорд.
Правда клип у несчастного случая отстой.