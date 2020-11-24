Песня из "Генералов песчаных карьеров" вовсе не о беспризорниках

"Marchа dos Реsсаdores" - это рассказ рыбака. Плот выходит в море, рыбак прощается с любимой и надеется на богатый улов:

Мой рыбацкий плот выйдет в море.

Я буду работать, моя дорогая.

И если даст Бог, когда я вернусь,

То привезу хороший улов.

Мои спутники тоже вернутся.

И Бога небес поблагодарим.

Утренняя звезда меня сопровождает, освещая мой путь.

Я знаю, что никогда не буду одинок,

Ведь есть тот, кто думает обо мне.

Тяжёлый труд, вера в Бога и семейные ценности - никакой связи с бразильской шпаной из песчаных дюн!