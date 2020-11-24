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Продавщица дала отпор пожилому грабителю с ножом

Продавщица дала отпор пожилому грабителю с ножом (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 12:25
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Сахалинская область   видео   грабитель   магазин   нападение   продавщица   
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В Сахалинской области 60-летний мужчина зашел в торговый павильон и начал угрожать продавщице. Женщина не растерялась и вытолкнуть нападавшего на улицу, а затем позвала на помощь.

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Метки: 360подмосковье   Сахалинская область   видео   грабитель   магазин   нападение   продавщица   
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3  комментария
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36k
Нанук Паналык 2 часа назад
Пенсионный возраст нужно ещё чуть поднять...
А то пенсионеры больно прыткие!
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57k
Viktor 21 минуту назад
Да дедуля, силушка ужо не та, намотал срок себе старичелло нехилый!


Да дедуля, силушка ужо не та, намотал срок себе старичелло нехилый!
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453
LinkLine 2 часа назад
стоит ли за чужие тряпки своей жизнью рисковать?
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