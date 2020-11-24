Продавщица дала отпор пожилому грабителю с ножом

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На Сахалине мужчина напал на трех женщин. Он ударил ножом соседку, требовал деньги у пенсионерки и угрожал продавщице торгового павильона.Сначала в полицию обратилась 49-летняя жительница Поронайска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Сахалинской области. Она заявила, что в доме по улице 40 лет ВЛКСМ женщина получила удар ножом в шею.Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, к случившемуся причастен сосед потерпевшей. Между 60-летним мужчиной, который в последнее время злоупотреблял спиртным, и жившей этажом выше 41-летней соседкой давно сложились неприязненные отношения.В очередной раз выпив, местный житель вспомнил старые обиды и пришел в соседскую квартиру. После словесной перепалки он набросился на женщину с ножом. Полицию и скорую помощь вызвала очевидица случившегося, которая в тот момент гостила у пострадавшей. Женщину госпитализировали: сначала она лежала в реанимационном отделении, теперь ее перевели в хирургию.Еще одно нападение произошло недалеко от автобусной остановки возле дома № 30а по улице Гагарина. Злоумышленник требовал деньги у пожилой женщины и получил отказ. Тогда мужчина ударил ее похожим на нож предметом в область груди, выхватил из рук 60-летней горожанки сумочку с кошельком и мобильным телефоном и скрылся. Госпитализация женщине не потребовалась: она лечится амбулаторно.Потом злоумышленник объявился в павильоне торгового центра на улице Октябрьской. 40-летняя сотрудница рассказала полицейским, что в помещение зашел мужчина, потребовал товар, а затем попытался ударить женщину ножом. У нее получилось вытолкнуть нападавшего на улицу и позвать на помощь. Мужчину спугнули очевидцы.