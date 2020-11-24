Топ-8 женщин, идеально подходящих на роль "Горы" в Игре престолов

Как мы все знаем, женщины считаются слабым полом. И это верно, в большинстве случаев. Однако иногда природа дает сбой и среди нежных, ранимых и слабых "ромашек", вырастает крепкий "дуб", способный удивить своей мощью и силой, остановить табун лошадей и перебрать избу в горящем виде
Линдсей Хейворд - 206 сантиметров роста и 107 килограммов мышц. К 9-ти годам она достигла роста 1 метр 80 сантиметров, а сегодня легко выжимает вес в 320 килограмм в жиме лежа
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Эли Штоц по прозвищу Годзилла обращает на себя внимание, где бы она ни была - 205 см рост и 47 размер ноги
Робин Трипл Ди - Леди амбал - женщина, которая внушает ужас своей мускулатурой. И она профессиональный бодибилдер
Людмила Гайдученко — советская и украинская профессиональная спортсменка, тренер. Неоднократная чемпионка мира и рекордсменка мира по пауэрлифтингу и армлифтингу
Тоже не высокая, но крепкая женщина - неоднократная чемпионка по пауэрлифтингу Анна Тураева
Ей принадлежит несколько рекордов: жим лёжа — 270 кг, приседание со штангой — 387 кг, жим в тяге — 310 кг.
Ким Чижевски является легендой Америки. Когда-то она была сильнейшей женщиной планеты, но сейчас ушла из спорта и занимается воспитанием детей.
Авторский пост
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В каком месте хоть одна из них женщина? Это ж мужик с пи-дой..
Как по мне такое издевательство над женских телом есть признак проблем с психикой.
Одно дело держать красивую форму с адекватными мышечным рельефом и совсем другое вот это вот.