Топ-8 женщин, идеально подходящих на роль "Горы" в Игре престолов

Как мы все знаем, женщины считаются слабым полом. И это верно, в большинстве случаев. Однако иногда природа дает сбой и среди нежных, ранимых и слабых "ромашек", вырастает крепкий "дуб", способный удивить своей мощью и силой, остановить табун лошадей и перебрать избу в горящем виде