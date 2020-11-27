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Рождение любимых телепередач, оставивших неизгладимый след в душе

Рождение любимых телепередач, оставивших неизгладимый след в душе (14 фото + 10 видео)

Автор:
27 ноября 2020 07:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ведущие   знаменитости   передачи   союз   телевидение   шоу бизнес   
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Может быть не вы, ведь уже прошло так много времени и подросло молодое поколение, но ваши мамы и бабушки, отцы и дедушки наверняка смотрели эти самые передачи, которые оставили неизгладимый след в их душе - некоторые передачи идут и до сих пор, правда уже не в том виде, в каком они были изначально. Пост с видео для ностальгии

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Метки: ведущие   знаменитости   передачи   союз   телевидение   шоу бизнес   
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hairov 10 минут назад
Рождение любимых телепередач, оставивших неизгладимый след в душе
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