Рождение любимых телепередач, оставивших неизгладимый след в душе

Может быть не вы, ведь уже прошло так много времени и подросло молодое поколение, но ваши мамы и бабушки, отцы и дедушки наверняка смотрели эти самые передачи, которые оставили неизгладимый след в их душе - некоторые передачи идут и до сих пор, правда уже не в том виде, в каком они были изначально. Пост с видео для ностальгии
26 ноября 1963 года день рождения телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Первым ведущим "Спокойной ночи, малыши!" стал Владимир Ухин — дядя Володя, как его называли маленькие зрители (скончался в 2012 году)
1964 год
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Эфир 1981-го года
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18 марта 1960 года Вышла в эфир первая передача телевизионного «Клуба кинопутешествий»
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«АБВГДейка» — советская и российская детская образовательная телевизионная программа для дошкольников и младших школьников. Выходила с 4 января 1975 года
Первый состав клоунов-учеников: Сеня (Семён Фарада, 1933-2009), Саня (Александр Филиппенко), Таня (Татьяна Непомнящая) и Владимир Иванович (Владимир Точилин).
В эфир вышло 20 выпусков, потом передачу прекратили и возобновили в 1978 году с участием знаменитой Ириски (Ирина Асмус, скончалась в 1986 году)
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«В гостях у сказки» — советская и российская детская телевизионная передача, первый выпуск вышел в 1976 году
Нашлось только видео передачи 1989 года
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«Утренняя почта» — музыкальная телевизионная программа, выходившая в эфир с 7 сентября 1974 года
1986 год
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«Голубой огонёк» — телевизионная музыкально-развлекательная программа, выходившая в эфир на Первой программе Центрального телевидения СССР с 6 апреля 1962 года
Изначально программа называлась «Телевизионное кафе», затем — «На огонёк», после — «На голубой огонёк» (имелся в виду голубоватый свет от экранов наиболее распространённых тогда чёрно-белых телевизоров) и, наконец, — «Голубой огонёк».
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8 ноября 1961 года состоялся первый выпуск КВН
КВН 1963 год
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Александр Бовин (1930-2004) первый ведущий передачи "Международная панорама". В эфир передача вышла в 1969 году
1978 год
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Основателем и первым ведущим был Александр Згуриди (1904-1998) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, публицист.
В мире животных с Василием Песковым, 1980 год
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