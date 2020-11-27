Рождение любимых телепередач, оставивших неизгладимый след в душе

Может быть не вы, ведь уже прошло так много времени и подросло молодое поколение, но ваши мамы и бабушки, отцы и дедушки наверняка смотрели эти самые передачи, которые оставили неизгладимый след в их душе - некоторые передачи идут и до сих пор, правда уже не в том виде, в каком они были изначально. Пост с видео для ностальгии