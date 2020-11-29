Бывшие жены Харви Вайнштейна объединились ради того, чтобы ему отомстить

Харви Вайнштейн, который когда-то возглавлял список самых крутых голливудских кинопродюсеров, сейчас борется сразу на нескольких фронтах. Он пытается обжаловать февральский приговор по делу о сексуальном насилии, выплатить миллионные иски, предъявленные ему потерпевшими, его компании грозит банкротство, здоровье сильно пошатнулось... Но самая болезненная битва - с двумя бывшими женами, которые сумели заморозить оставшиеся у него активы.
Первая жена Вайнштейна - американка Ева Чилтон, вторая - британская актриса и модельер Джорджина Чапман. Раньше они ненавидели друг друга, а теперь объединились ради мести бывшему мужу и сумели заморозить оставшиеся у него активы примерно на шесть миллионов долларов. Это привело к тому, что он гниет в тюрьме Венде в Буффало, штат Нью-Йорк, потому что у него нет денег, чтобы заплатить адвокатам (которые, как предполагается, готовят его апелляцию).
Вайнштейну предъявлены миллионные иски от множества предполагаемых жертв, в Лос-Анджелесе и Лондоне продолжаются дела о совершенных им изнасилованиях и сексуальных нападениях, а его компании грозит банкротство.
На этой неделе официальный представитель Вайнштейна Джуда Энгельмайер подтвердила: "У него слабое здоровье, и он не смог подать апелляцию, потому что его бывшие жены заморозили его счета. Апелляция должна быть, но пока что адвокаты не оформляют документы, потому что он не может за это заплатить. Он не очень хорошо сея чувствует. Ему тяжело и эмоционально, и физически".
Более того, его адвокаты на этой неделе заявили журналистам, что, по их мнению, Вайнштейн может умереть до того, как будут урегулированы многочисленные юридические вопросы.
Сейчас ему 68 лет, он прикован к инвалидной коляске, слепнет, страдает диабетом, артритом, стенозом позвоночника, анемией, апноэ во сне, высоким кровяным давлением и ишемической болезнью сердца.
На этой неделе официальный представитель Вайнштейна Джуда Энгельмайер подтвердила: "У него слабое здоровье, и он не смог подать апелляцию, потому что его бывшие жены заморозили его счета. Апелляция должна быть, но пока что адвокаты не оформляют документы, потому что он не может за это заплатить. Он не очень хорошо сея чувствует. Ему тяжело и эмоционально, и физически".
Более того, его адвокаты на этой неделе заявили журналистам, что, по их мнению, Вайнштейн может умереть до того, как будут урегулированы многочисленные юридические вопросы.
Сейчас ему 68 лет, он прикован к инвалидной коляске, слепнет, страдает диабетом, артритом, стенозом позвоночника, анемией, апноэ во сне, высоким кровяным давлением и ишемической болезнью сердца.
Вайнштейн и Чапман
Джорджина Чампан вышла замуж за Харви Вайнштейна в 2007 году. Она отказалась давать в суде показания в его поддержку.
Вайнштейн и Чилтон
Ева Чилтон и Джорджина Чапман начали общаться друг с другом только после того, как в октябре 2017 года вокруг Вайнштейна разразился скандал. Они очень отличаются друг друга. Одна - статная блондинка, ненавидящая публичность, другая - хрупкая брюнетка, всегда в центре внимания.
Чилтон познакомилась с Вайнштейном в 1987 году, она была его помощницей в The Weinstein Company. У них родились три дочери, а брак распался лишь в 2004 году. В результате развода Ева получила огромную квартиру с видом на Центральный парк (потом она ее продала за 23 миллиона долларов). Сейчас она замужем за бизнесменом Салом Мартирано и живет в пригороде Нью-Йорка.
Команда юристов Вайнштейна утверждает, что он заплатил ей за эти годы примерно 60 миллионов долларов. Но лояльности это, по всей видимости, не добавила - Чилтон, как и ее преемница Чапман, отказалась давать в суде показания в поддержку бывшего мужа.
Джорджина Чапман заявила в интервью журналу Vogue, что "понятия не имела о его сексуальной распущенности, и вообще была очень наивной". Сообщается, что в результате развода Чапман получила 20 миллионов долларов. Она живет на большой ферме в анклаве миллионеров Бедфорд, штат Нью-Йорк. У нее двое детей от Вайнштейна - Индия, десять лет, и Дашиелл, семь лет. Сейчас Чапман встречается с известным актером Эдрианом Броуди.
Когда Джорджина Чапман познакомилась с Харви Вайнштейном, она работала моделью. Они познакомились на вечеринке в 2004 году, а в 2007 году поженились. Он вложился в ее лейбл Marchesa и убедил звезд носить одежду этого бренда на красной дорожке.
В апреле этого года обе женщины подали ходатайство о тяжелом финансовом положении Вайнштейна. Затем, в июле, они подали дополнительные документы, включая квитанции за поездки на частных самолетах и огромные расходы на судебные издержки, и судья принял решение заморозить активы.
По всей видимости, движущей силой этого своеобразного Клуба бывших жен выступила Ева Чилтон. Она первой начала предпринимать какие-то юридические действия против Вайнштейна два года назад. Сначала попросила 5 миллионов долларов для себя и трех дочерей, но этот запрос был отклонен. Затем попросила еще денег - на алименты, медицинское обслуживание и оплату колледжа - и сказала, что обеспокоена тем, что Вайнштейн перестанет платить.
"Спросите себя - а чего эти женщины пытаются добиться? Этот парень, вероятно, будет мертв к тому моменту, когда его экстрадируют в Великобританию", - говорит представитель Вайнштейна Джуда Энгельмайер.
Чилтон познакомилась с Вайнштейном в 1987 году, она была его помощницей в The Weinstein Company. У них родились три дочери, а брак распался лишь в 2004 году. В результате развода Ева получила огромную квартиру с видом на Центральный парк (потом она ее продала за 23 миллиона долларов). Сейчас она замужем за бизнесменом Салом Мартирано и живет в пригороде Нью-Йорка.
Команда юристов Вайнштейна утверждает, что он заплатил ей за эти годы примерно 60 миллионов долларов. Но лояльности это, по всей видимости, не добавила - Чилтон, как и ее преемница Чапман, отказалась давать в суде показания в поддержку бывшего мужа.
Джорджина Чапман заявила в интервью журналу Vogue, что "понятия не имела о его сексуальной распущенности, и вообще была очень наивной". Сообщается, что в результате развода Чапман получила 20 миллионов долларов. Она живет на большой ферме в анклаве миллионеров Бедфорд, штат Нью-Йорк. У нее двое детей от Вайнштейна - Индия, десять лет, и Дашиелл, семь лет. Сейчас Чапман встречается с известным актером Эдрианом Броуди.
Когда Джорджина Чапман познакомилась с Харви Вайнштейном, она работала моделью. Они познакомились на вечеринке в 2004 году, а в 2007 году поженились. Он вложился в ее лейбл Marchesa и убедил звезд носить одежду этого бренда на красной дорожке.
В апреле этого года обе женщины подали ходатайство о тяжелом финансовом положении Вайнштейна. Затем, в июле, они подали дополнительные документы, включая квитанции за поездки на частных самолетах и огромные расходы на судебные издержки, и судья принял решение заморозить активы.
По всей видимости, движущей силой этого своеобразного Клуба бывших жен выступила Ева Чилтон. Она первой начала предпринимать какие-то юридические действия против Вайнштейна два года назад. Сначала попросила 5 миллионов долларов для себя и трех дочерей, но этот запрос был отклонен. Затем попросила еще денег - на алименты, медицинское обслуживание и оплату колледжа - и сказала, что обеспокоена тем, что Вайнштейн перестанет платить.
"Спросите себя - а чего эти женщины пытаются добиться? Этот парень, вероятно, будет мертв к тому моменту, когда его экстрадируют в Великобританию", - говорит представитель Вайнштейна Джуда Энгельмайер.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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