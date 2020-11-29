Бывшие жены Харви Вайнштейна объединились ради того, чтобы ему отомстить

Ева Чилтон и Джорджина Чапман начали общаться друг с другом только после того, как в октябре 2017 года вокруг Вайнштейна разразился скандал. Они очень отличаются друг друга. Одна - статная блондинка, ненавидящая публичность, другая - хрупкая брюнетка, всегда в центре внимания.



Чилтон познакомилась с Вайнштейном в 1987 году, она была его помощницей в The Weinstein Company. У них родились три дочери, а брак распался лишь в 2004 году. В результате развода Ева получила огромную квартиру с видом на Центральный парк (потом она ее продала за 23 миллиона долларов). Сейчас она замужем за бизнесменом Салом Мартирано и живет в пригороде Нью-Йорка.



Команда юристов Вайнштейна утверждает, что он заплатил ей за эти годы примерно 60 миллионов долларов. Но лояльности это, по всей видимости, не добавила - Чилтон, как и ее преемница Чапман, отказалась давать в суде показания в поддержку бывшего мужа.



Джорджина Чапман заявила в интервью журналу Vogue, что "понятия не имела о его сексуальной распущенности, и вообще была очень наивной". Сообщается, что в результате развода Чапман получила 20 миллионов долларов. Она живет на большой ферме в анклаве миллионеров Бедфорд, штат Нью-Йорк. У нее двое детей от Вайнштейна - Индия, десять лет, и Дашиелл, семь лет. Сейчас Чапман встречается с известным актером Эдрианом Броуди.



Когда Джорджина Чапман познакомилась с Харви Вайнштейном, она работала моделью. Они познакомились на вечеринке в 2004 году, а в 2007 году поженились. Он вложился в ее лейбл Marchesa и убедил звезд носить одежду этого бренда на красной дорожке.



В апреле этого года обе женщины подали ходатайство о тяжелом финансовом положении Вайнштейна. Затем, в июле, они подали дополнительные документы, включая квитанции за поездки на частных самолетах и ​​огромные расходы на судебные издержки, и судья принял решение заморозить активы.



По всей видимости, движущей силой этого своеобразного Клуба бывших жен выступила Ева Чилтон. Она первой начала предпринимать какие-то юридические действия против Вайнштейна два года назад. Сначала попросила 5 миллионов долларов для себя и трех дочерей, но этот запрос был отклонен. Затем попросила еще денег - на алименты, медицинское обслуживание и оплату колледжа - и сказала, что обеспокоена тем, что Вайнштейн перестанет платить.



"Спросите себя - а чего эти женщины пытаются добиться? Этот парень, вероятно, будет мертв к тому моменту, когда его экстрадируют в Великобританию", - говорит представитель Вайнштейна Джуда Энгельмайер.