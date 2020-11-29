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Бывшие жены Харви Вайнштейна объединились ради того, чтобы ему отомстить

Бывшие жены Харви Вайнштейна объединились ради того, чтобы ему отомстить (4 фото)

Автор:
29 ноября 2020 13:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Харви Вайнштейн   вайнштейн   знаменитости   месть бывшему   месть жены   скандалы   шоу бизнес   
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Харви Вайнштейн, который когда-то возглавлял список самых крутых голливудских кинопродюсеров, сейчас борется сразу на нескольких фронтах. Он пытается обжаловать февральский приговор по делу о сексуальном насилии, выплатить миллионные иски, предъявленные ему потерпевшими, его компании грозит банкротство, здоровье сильно пошатнулось... Но самая болезненная битва - с двумя бывшими женами, которые сумели заморозить оставшиеся у него активы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Харви Вайнштейн   вайнштейн   знаменитости   месть бывшему   месть жены   скандалы   шоу бизнес   
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6  комментариев
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1k
vitstd 2 часа назад
Суки они последние ! он их из грязи вытащил, "звездами " сделал! - а они , в благодарность...
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689
Арам Текнеджян 44 секунды назад
Как бы там ни было, но надо признать, вкус у этого ванштейна есть. Все его женщины чисто внешне хороши. А вот человеческие качества их... "бл@ди сэр".
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111k
сэмён Час назад
пока он это мясо трахал и давал роли их все устраивало
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−108
w2k2 Час назад
Молодцы девки, так эту жирную, мерзкую рожу, надо член держать в штанах, а не высовывать каждые 10 минут
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7k
albedo 2 часа назад
Вот что значит иметь дело с .лядьми!!!
Сучки неблагодарные.
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