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Сегодня я узнал #7

Сегодня я узнал #7 (7 фото)

Автор:
22 ноября 2020 21:26
Сообщество : Факты
Метки: Reddit   Сегодня я узнал   видео   длиннопост   жизнь   интересное   перевод   
1354
7
На Реддите есть раздел под названием TIL (Today I Learned — Сегодня Я Узнал), где люди в кратком виде делятся различными интересными историями и новостями, о которых многие не слышали или не знали и подкрепляют их ссылкой на пруф. Мы отбираем самые крутые TIL и переводим их. А ещё в нашем telegram-канале (t.me/ofigenno) сегодня и завтра, мы проводим голосование какой материал из подборки достоин полного перевода из источника, так что присоединяйтесь!
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Метки: Reddit   Сегодня я узнал   видео   длиннопост   жизнь   интересное   перевод   
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43k
noName 3 часа назад
...Очень люблю маринованную спаржу(спаржа по-корейски)из всяких перекрёстков,спаров итп.Стыдно признаться,но "в сейчас лет" узнал что к спарже эта штука не имеет отношения и по факту это соя...)))
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−81
Иван Иванович 2 минуты назад
Про платную линию - интересная идея, надо подумать
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6k
Саша Смирнов 2 часа назад
"Пистолет стрелял ледяным дротиком состоящий из ядовитого токсина моллюсков. Попав внутрь тела, он таял, оставляя на жертве лишь небольшое красное пятнышко."

Напомнило фильм "Три дня Кондора" 1975 года. Там тоже упоминалась пуля из льда.
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6k
sumrаknn 2 часа назад
В 1975 году ЦРУ раскрыло миру секретное оружие под названием «Пистолет-инфаркт». Пистолет стрелял ледяным дротиком состоящий из ядовитого токсина моллюсков. Попав внутрь тела, он таял, оставляя на жертве лишь небольшое красное пятнышко. Во всех случаях официальной причиной смерти жертвы был сердечный приступ.

Многократно разрушенная легенда. Причем она настолько слабая, что это очевидно даже школьникам. Ага. Сегодня я узнал, что среди "фактов" тоже полно фейков.
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2k
Colonel61 2 часа назад
"Пчеловоды из Нью-Йорка..." Уже смешно..
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2k
Свирепый Бамбр Colonel61 2 часа назад
Ты ща загрустишь...
https://pchelovod.com/v-mire-o-pchyolah/v-nyu-jorke-nabiraet-populyarnost-pchelovodstvo.htmlhttps://pchelovod.com/v-mire-o-pchyolah/v-nyu-jorke-nabiraet-populyarnost-pchelovodstvo.html
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9k
Антон Семёныч 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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