Сегодня я узнал #7

На Реддите есть раздел под названием TIL (Today I Learned — Сегодня Я Узнал), где люди в кратком виде делятся различными интересными историями и новостями, о которых многие не слышали или не знали и подкрепляют их ссылкой на пруф. Мы отбираем самые крутые TIL и переводим их. А ещё в нашем telegram-канале (t.me/ofigenno) сегодня и завтра, мы проводим голосование какой материал из подборки достоин полного перевода из источника, так что присоединяйтесь!

0 1. В Швеции есть «Лотерея скоростной камеры», в которой автоматически участвуют автолюбители, соблюдающие скоростной режим. А призовой фонд лотереи формируется из штрафов водителей, которые были пойманы на превышении скорости. С момента установки таких камер средняя скорость снизилась с 32 км/ч до 25 км/ч

0 2. В 1975 году ЦРУ раскрыло миру секретное оружие под названием «Пистолет-инфаркт». Пистолет стрелял ледяным дротиком состоящий из ядовитого токсина моллюсков. Попав внутрь тела, он таял, оставляя на жертве лишь небольшое красное пятнышко. Во всех случаях официальной причиной смерти жертвы был сердечный приступ.

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0 3. В Сингапуре людям, отказавшихся быть донорами после смерти, отводится более низкий приоритет в списке ожидания донорских органов для имплантации, по сравнению с теми людьми, кто дал своё согласие.

0 4. 2007 году компания Rockstar Games дала возможность фанатам позвонить по специальному номеру и высказаться о том, что по их мнению, было не так с Америкой. Лучшие звонки были добавлены в радио в игре «Grand Theft Auto IV»

0 5. Уборка снега лопатой является известной причиной сердечных приступов — повышение кровяного давления в сочетании с холодным воздухом, сужающим артерии, создаёт правильную среду для этого.

0 6. Пчеловоды из Нью-Йорка заметили, что их пчёлы начали производить красный мёд, что привело к расследованию, которое в конечном итоге выявило крупнейшую в городе марихуановую плантацию в подвале бруклинской фабрики по производству вишнёвых коктейлей.

0 7. Мужчина из Великобритании настолько устал от рекламных звонков на свой номер, что он решил подключить себе платную линию. И теперь, когда ему звонили очередные спамеры, он старался удержать их на линии как можно дольше зарабатывая на этом деньги.