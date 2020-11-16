"Моим матам нет предела": женщина нашла книгу, где рыцарь спасает принца от дракона

Похоже, что старая-добрая сказка про спасение принцессы от дракона уже устарела. Мать нашла на полках магазина американскую книжку, где рыцарь помогает принцу справиться с драконом. К слову сказать, в книжке отмечено, что отношения с женщинами у принца не налаживались.
Женщина зашла в магазин, чтобы купить ребёнку книжку, и случайно перевернула все представления о сказках. Найденная на полке книга под названием "Prince & Knight" возмутила её до глубины души и обеспокоенная мать поспешила поделиться с подписчиками своим потрясением.
Книга, автором которой является Дэниел Хаак, написана на английском языке. Классическая история спасения от дракона автору чем-то не приглянулась и он решил её немного видоизменить, на новый лад, так сказать.
Жил-был принц. Ему пора было жениться, но с девушками у него не ладилось, хоть они и были от него без ума.
Вдруг на город нападает огромный дракон, который грозить выжечь всё живое. Кто-то должен спасти рыцарей. Конечно, наш принц не остаётся в стороне.
Во время сражения с драконом к принцу присоединяется рыцарь, который помогает победить чудище. Работая вместе, рыцарь использует свой щит, чтобы ослепить дракона, что позволяет принцу успешно поймать зверя.
После сражения обессиленный принц падает в объятия к рыцарю, они влюбляются и играют свадьбу, которую, к слову сказать, принимают все жители королевства.
Стоит заметить, что речь идёт о детской книге. Хотелось бы закончить словами автора.
Это ли не п*****ц?
Источник:
- Маленькая девочка захотела жить в СССР, потому что "там всё настоящее"
- Водитель обнаружил на дороге ребёнка. Это не ужастик, а история спасения
- Заботливый папа привязал дочь к багажнику по её просьбе и поплатился за это
- Семью вытравили из дома, назвав онкобольных детей заразными и обвинив во всём НЛО
- Зато без смартфонов: в Амурской области дети купаются в сточной канаве
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"...а потом они вместе насилуют труп дракона... "
Для широкого круга читателей. <C>
Тут был на фишках пост, как какой-то немец переехал в Россию жить. Такие радостные повизгивнаия были. Ого, встаем с колен, сам немец к нам приехал. Но в обратном направлении тысячи россиян двигаются. И англичане, несмотря на такие ужасные книжки, на мигрантов, которые их насилуют сутра до вечера, чего-то в Россию не торопятся переезжать... Но пи#дец конечно там. Кисилев подтверждает. Главное не перепутать. Здесь скрепы и духовность, а там пи#дец и семьи наших чиновников. Кстати, статья о запрете госслужащим иметь недвижимость за границей как-то тихонько из проекта новой конституции испарилась. Ну-ну... давайте подсунем быдлу еще порцию педерастической истерии, а нам нефть и газ. Неплохо-неплохо. Интересно, долго народ будет еще это хавать?
А вот для нормальных женщин это уже проблема, Мужчин в России всегда было меньше чем женщин.
Есть ещё один плюс - пи....сы не размножаются.
Всб пропаганду ЛГБТ - в костёр, или лучше в переработку на туалетную бумагу
А так нет спроса, нет и предложения.
В книжном видела "Приключения какашки", про которую думала, что это прикол и фейк из Камеди. Ан нет, лежит родимая на видном месте, ясно, что ещё и мерчендайзер поработал продвижения ради.
Покупают значит всё-таки... И осознание этого ещё хуже, нежели просто увидеть такую дичь на полках КНИЖНОГО магазина.
Боже! Книжного! Я подростком туда как в храм заходила! Запах новых книг, какая-то особенная тишина и предвкушение, что за каждой купленной книгой откроется новый увлекательный мир!
На, тебе, Марина, "Приключения какашки" Ну, а чё? Тоже мир с кучей микроорганизмов...