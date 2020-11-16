"Моим матам нет предела": женщина нашла книгу, где рыцарь спасает принца от дракона

Книга, автором которой является Дэниел Хаак, написана на английском языке. Классическая история спасения от дракона автору чем-то не приглянулась и он решил её немного видоизменить, на новый лад, так сказать.

Жил-был принц. Ему пора было жениться, но с девушками у него не ладилось, хоть они и были от него без ума.