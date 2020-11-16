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"Моим матам нет предела": женщина нашла книгу, где рыцарь спасает принца от дракона

"Моим матам нет предела": женщина нашла книгу, где рыцарь спасает принца от дракона (5 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 14:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дети   детская книга   дракон   интересное   книга   принц   сказка   
2440
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Похоже, что старая-добрая сказка про спасение принцессы от дракона уже устарела. Мать нашла на полках магазина американскую книжку, где рыцарь помогает принцу справиться с драконом. К слову сказать, в книжке отмечено, что отношения с женщинами у принца не налаживались.

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Метки: видео   дети   детская книга   дракон   интересное   книга   принц   сказка   
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54  комментария
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8k
Евгений Час назад
"Моим матам нет предела": женщина нашла книгу, где рыцарь спасает принца от дракона
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1k
alex5450 2 минуты назад
Из аннотации
"...а потом они вместе насилуют труп дракона... "
Для широкого круга читателей. <C>
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20k
Vazari 4 минуты назад
В русском языке слово «мат» не имеет множественного числа (если речь не идёт о тех матах, которые лежат на полу в спортзале). Потому что означает не какое-то отдельное слово (то есть то, что можно посчитать), а явление в целом.
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8k
krivsan 5 минут назад
Дракона жалко
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1k
tvcshnik 7 минут назад
[мат], ну нравится вам трахаться в жёппы, так трахайтесь . Нафуя выкладывать в сеть. Мне на вас нас.. с большой колокольни, это ваше личное дело. Но орать на весь мир..........
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7k
Vlad 7 минут назад
неправильно, для полноты картины кто-то из них должен быть негром (афроамериканцем конечно).
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17k
Vital Idol 7 минут назад
НЕ ПОКУПАЙТЕ!!!
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2k
leto2016 8 минут назад
"это не 3.14злец?" да бл.дь полный.
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25k
Acu900 8 минут назад
"Моим матам нет предела": женщина нашла книгу, где рыцарь спасает принца от дракона
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2k
x3matic 12 минут назад
Пи.дорги,заполонили планету!©
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87k
сапер Водичка 14 минут назад
[мат] [мат] [мат] !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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8k
ScorpionDS 18 минут назад
В Древней Греции та же фигня творилась и ничего выжили как-то ..., плохо конечно, что для детей такие книги делают, но для этого родители есть, что бы фильтровать что читает их ребенок.
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7k
harlamov 20 минут назад
Пи#дец это когда жена чиновника, обворовывающего Россию, живет в Лондоне с детьми и говорит, что там пи#дец... Так ты, курица, давай обратно в Россию возвращайся. У нас тут нет таких книжек, но ты свалила в Англию. Странно... Может не в книжках дело?
Тут был на фишках пост, как какой-то немец переехал в Россию жить. Такие радостные повизгивнаия были. Ого, встаем с колен, сам немец к нам приехал. Но в обратном направлении тысячи россиян двигаются. И англичане, несмотря на такие ужасные книжки, на мигрантов, которые их насилуют сутра до вечера, чего-то в Россию не торопятся переезжать... Но пи#дец конечно там. Кисилев подтверждает. Главное не перепутать. Здесь скрепы и духовность, а там пи#дец и семьи наших чиновников. Кстати, статья о запрете госслужащим иметь недвижимость за границей как-то тихонько из проекта новой конституции испарилась. Ну-ну... давайте подсунем быдлу еще порцию педерастической истерии, а нам нефть и газ. Неплохо-неплохо. Интересно, долго народ будет еще это хавать?
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3k
TirAn 22 минуты назад
Для обычных мужиков это не проблема. Каждая гей пара освобождает для нормальных мужиков, как минимум, двух женщин.
А вот для нормальных женщин это уже проблема, Мужчин в России всегда было меньше чем женщин.
Есть ещё один плюс - пи....сы не размножаются.
Всб пропаганду ЛГБТ - в костёр, или лучше в переработку на туалетную бумагу
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25k
Aleksandr Полчаса назад
"Моим матам нет предела": женщина нашла книгу, где рыцарь спасает принца от дракона
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35k
Андрей Бертон Aleksandr Полчаса назад
Так сказать : " Зажгли на свадьбе".
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41k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Я за дракона! Спалить к куям весь этот Содом и Гонорею!
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652
Falco Peregrinus Полчаса назад
Ну, как в анекдоте: "...Это были настоящие боевые тридварасы!"

А так нет спроса, нет и предложения.
В книжном видела "Приключения какашки", про которую думала, что это прикол и фейк из Камеди. Ан нет, лежит родимая на видном месте, ясно, что ещё и мерчендайзер поработал продвижения ради.
Покупают значит всё-таки... И осознание этого ещё хуже, нежели просто увидеть такую дичь на полках КНИЖНОГО магазина.
Боже! Книжного! Я подростком туда как в храм заходила! Запах новых книг, какая-то особенная тишина и предвкушение, что за каждой купленной книгой откроется новый увлекательный мир!

На, тебе, Марина, "Приключения какашки"
Ну, а чё? Тоже мир с кучей микроорганизмов...
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5k
sivanov1079 43 минуты назад
Это не пдц. Это всего-навсего пдрсы пытаются создать мир, в котором их будут считать нормальными
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22k
Андрей 44 минуты назад
"Моим матам нет предела": женщина нашла книгу, где рыцарь спасает принца от драконаПосмотреть
"Моим матам нет предела": женщина нашла книгу, где рыцарь спасает принца от дракона
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2k
Дарвин и аморальная премия 44 минуты назад
О времена,о нравы,если так дальше дело пойдет,то через лет 10 книга будет заканчиваться тем,что дракон шпилит и рыцаря и принца
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2k
Georgy Aleksandrov 44 минуты назад
наша задача максимально оградить наших детей от этого мусора
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4k
Leo Sun Georgy Aleksandrov Полчаса назад
Подняли Железный занавес, йопта...
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