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Владивосток после ледяного апокалипсиса

Владивосток после ледяного апокалипсиса (28 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2020 18:37
Метки: Варламов   апокалипсис   владивосток   лёд   шторм   
889
28
1
Во Владивостоке творится настоящий ад. Из-за обрушившегося в ночь на четверг ледяного дождя и тайфуна произошел обрыв линий электропередач, падение деревьев и разных конструкций, в результате чего многие жители города остались без света, сотовой связи и отопления.

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Метки: Варламов   апокалипсис   владивосток   лёд   шторм   
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4k
uutb 3 часа назад
Ну так, зима же пришла как всегда- неожиданно...
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2k
PLT LDR uutb 2 часа назад
Тут не в зиме дело... Город весь в сопках... а тут всё покрлось льдом до 10см. Я такого не припомню. Провода пообрывало из-за этого, но из-за льда (реально всё во льду) ниодна машина не может добраться... в горку хрен заедешь. .
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Fishki_surfer Час назад
Никогда такого не было - и вот опять!

(с) В.С.Черномырдин
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58
Сергей Аврамов Час назад
хул. ты но.ш,
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4k
Elmaestro 2 часа назад
это всё Байден, больше некому.
до падиков не дотерпел ))
вон уже печеньки раздают
.

это всё Байден, больше некому. до падиков не дотерпел )) вон уже печеньки раздают .
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8k
Vacony 2 часа назад
мда... 21 век... привет..
гум помощь и в сирию, и в армению.. и к черту на кулички. а свои как обычно...
больница без генератора...
весь город обесточен... как так ? и это в мирное время ! а случись война ?
и я не знаю конечно, но там газа нет ? газовые колонки и прочее.. как люди вообще выживают то 4 дня если дома нет ни тепла, ни еды, ни связи..
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36
Ann 2 часа назад
В Москве тоже было такое лет 7 назад по-моему. Тоже урон был
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2k
PLT LDR Ann 2 часа назад
в Москве не такой грёбаный рельефный ландшафт как во Владике...
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Добрый Алабай 2 часа назад
Дело спасения утопающих - дело рук самих утопающих.
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