Владивосток после ледяного апокалипсиса

Многие пишут, что большой объем работы приходится делать самим жителям.



"Живем в историческом центре, с четверга вообще ни одного представителя УК не видели. Сами пилили деревья бензопилами, сами вывозили, сами чистили территорию.

Обращения в УК о минимальной помощи - игнорируются.

УК вообще заявляет, о том, что у них вообще перерасход по нашему дому в 44 квартиры в 1 млн. рублей на некие аварийные нужды.

Т.е. даже уйти просто так от них мы не можем.

Тут на лицо статья УК- присвоение и растрата, но очень мало вериться, что хоть что то мы добьемся в прокуратуре.

Но ведь именно УК дает разрешение на монтаж кабелей, именно УК занимается приведением в порядок зеленых насаждений.

В городе до сих пор нет электроснабжения и отопления в ряде домов.

Где ИЛ - 76 с газовыми плитами и войсковыми пайками для пострадавших граждан из Москвы?"

Пользователь Анфиска



"Такое происходит каждый год. Управляющая компания не желая тратиться на покупку снегоуборочной техники нанимают узбека в качестве дворника который потихоньку долбит этот лёд до тех пор пока он сам не растает т.к. одному дворнику почистить это всё нереально. Нужно выписывать миллионные штрафы компаниям чтоб им было выгоднее купить технику чем оплачивать эти штрафы".

Пользователь Кирилл Вишератин



"Да когда их кто чистил от снега и наледи?!😒😒😒 К весне растает😒"

Пользователь Marceline Abadeer