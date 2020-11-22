Владивосток после ледяного апокалипсиса

Во Владивостоке творится настоящий ад. Из-за обрушившегося в ночь на четверг ледяного дождя и тайфуна произошел обрыв линий электропередач, падение деревьев и разных конструкций, в результате чего многие жители города остались без света, сотовой связи и отопления.
По состоянию на вечер вчерашнего дня без электричества всё еще остаются 94 тысячи человек, без теплоснабжения – 18 тысяч (данные Минэнерго). Температура воздуха на улице сейчас держится около нуля. В Приморье введен режим ЧС.
Многие жители Владивостока практически оказались отброшены на несколько веков назад – нет воды, отопления, света, телевизора и интернета, на исходе бензин и дизельное топливо. Люди скупают генераторы, свечи и питьевую воду. Происходят задержки в движении транспорта.
Город во многих местах выглядит как после апокалипсиса.
В первые дни после ледяного дождя на улицах Владивостока были повсюду обледеневшие дорожные знаки, транспорт, повалены многие деревья.
Многие жители Владивостока практически оказались отброшены на несколько веков назад – нет воды, отопления, света, телевизора и интернета, на исходе бензин и дизельное топливо. Люди скупают генераторы, свечи и питьевую воду. Происходят задержки в движении транспорта.
Город во многих местах выглядит как после апокалипсиса.
В первые дни после ледяного дождя на улицах Владивостока были повсюду обледеневшие дорожные знаки, транспорт, повалены многие деревья.
Придомовые дороги толком не очищены, повсюду гололедица, уже затвердевший снежный накат, а упавшие с деревьев и крыш куски льда успели вмёрзнуть в снег. Как сообщает VL.ru, проездов, которые были бы посыпаны песком или землей, почти нет.
Передвигаться по таким улицам сейчас очень сложно даже здоровому человеку, не говоря уже про пенсионеров.
Дорожки постепенно посыпают песком, но работников коммунальных служб и техники явно не хватает.
Дорожки постепенно посыпают песком, но работников коммунальных служб и техники явно не хватает.
Многие пишут, что большой объем работы приходится делать самим жителям.
"Живем в историческом центре, с четверга вообще ни одного представителя УК не видели. Сами пилили деревья бензопилами, сами вывозили, сами чистили территорию.
Обращения в УК о минимальной помощи - игнорируются.
УК вообще заявляет, о том, что у них вообще перерасход по нашему дому в 44 квартиры в 1 млн. рублей на некие аварийные нужды.
Т.е. даже уйти просто так от них мы не можем.
Тут на лицо статья УК- присвоение и растрата, но очень мало вериться, что хоть что то мы добьемся в прокуратуре.
Но ведь именно УК дает разрешение на монтаж кабелей, именно УК занимается приведением в порядок зеленых насаждений.
В городе до сих пор нет электроснабжения и отопления в ряде домов.
Где ИЛ - 76 с газовыми плитами и войсковыми пайками для пострадавших граждан из Москвы?"
Пользователь Анфиска
"Такое происходит каждый год. Управляющая компания не желая тратиться на покупку снегоуборочной техники нанимают узбека в качестве дворника который потихоньку долбит этот лёд до тех пор пока он сам не растает т.к. одному дворнику почистить это всё нереально. Нужно выписывать миллионные штрафы компаниям чтоб им было выгоднее купить технику чем оплачивать эти штрафы".
Пользователь Кирилл Вишератин
"Да когда их кто чистил от снега и наледи?!😒😒😒 К весне растает😒"
Пользователь Marceline Abadeer
"Живем в историческом центре, с четверга вообще ни одного представителя УК не видели. Сами пилили деревья бензопилами, сами вывозили, сами чистили территорию.
Обращения в УК о минимальной помощи - игнорируются.
УК вообще заявляет, о том, что у них вообще перерасход по нашему дому в 44 квартиры в 1 млн. рублей на некие аварийные нужды.
Т.е. даже уйти просто так от них мы не можем.
Тут на лицо статья УК- присвоение и растрата, но очень мало вериться, что хоть что то мы добьемся в прокуратуре.
Но ведь именно УК дает разрешение на монтаж кабелей, именно УК занимается приведением в порядок зеленых насаждений.
В городе до сих пор нет электроснабжения и отопления в ряде домов.
Где ИЛ - 76 с газовыми плитами и войсковыми пайками для пострадавших граждан из Москвы?"
Пользователь Анфиска
"Такое происходит каждый год. Управляющая компания не желая тратиться на покупку снегоуборочной техники нанимают узбека в качестве дворника который потихоньку долбит этот лёд до тех пор пока он сам не растает т.к. одному дворнику почистить это всё нереально. Нужно выписывать миллионные штрафы компаниям чтоб им было выгоднее купить технику чем оплачивать эти штрафы".
Пользователь Кирилл Вишератин
"Да когда их кто чистил от снега и наледи?!😒😒😒 К весне растает😒"
Пользователь Marceline Abadeer
Травмпункт №2 во Владивостоке работает без света. Приём людей с переломами и ушибами ведётся только для консультаций, рентген не работает, перевязки приходится делать при свете фонариков, а тяжёлых пациентов перенаправлять в другие учреждения.
Не понятно, конечно, почему травмпункт не оборудован резервным генератором. Очевидно, что во время любой чрезвычайной ситуации медучреждения сталкиваются с увеличением количество пациентов.
Напомню, что пошел четвертый день после ледяного дождя. За это время можно было организовать подвозку генератора.
Губернатор Приморья попросил жителей края запастись терпением. Работает в круглосуточном режиме пункт временного размещения, где можно погреться.
"Что толку от пунктов, если в первомайской районе у людей телефоны давно сели, проводные не работают – дозвониться НИКУДА невозможно: ни в скорую, ни в такси. Магазины ближайшие из-за отсутствия света тоже не работают. Оповещений никаких нет (зато регулярно учения по ЧС устраивают). Народ сидит без света, как в пещерах, даже воду из-под крана вскипятить нельзя! И сроки устранения неизвестны! И Кожемяка терпеть призывает! Дооотимизировали всю страну, скоро люди без еды и воды умирать начнут!"
Пользователь ЛеТо
"Замерзающих бездомных туда не принимают - Мы уже звонили несколько раз, проверяли.
Почему не организованы пункты для таких людей?
Мало было замерзшего насмерть сегодня человека возле Покровского храма?
Только что пытались пристроить человека с палочкой, лежащего на бетонном полу возле Клевера - нам отказали".
Пользователь Олеся
"Пожилые люди, у которых нет света и интернета, как узнают об этих пунктах?
А им, может, всех нужнее...."
Пользователь 212
"Что толку от пунктов, если в первомайской районе у людей телефоны давно сели, проводные не работают – дозвониться НИКУДА невозможно: ни в скорую, ни в такси. Магазины ближайшие из-за отсутствия света тоже не работают. Оповещений никаких нет (зато регулярно учения по ЧС устраивают). Народ сидит без света, как в пещерах, даже воду из-под крана вскипятить нельзя! И сроки устранения неизвестны! И Кожемяка терпеть призывает! Дооотимизировали всю страну, скоро люди без еды и воды умирать начнут!"
Пользователь ЛеТо
"Замерзающих бездомных туда не принимают - Мы уже звонили несколько раз, проверяли.
Почему не организованы пункты для таких людей?
Мало было замерзшего насмерть сегодня человека возле Покровского храма?
Только что пытались пристроить человека с палочкой, лежащего на бетонном полу возле Клевера - нам отказали".
Пользователь Олеся
"Пожилые люди, у которых нет света и интернета, как узнают об этих пунктах?
А им, может, всех нужнее...."
Пользователь 212
Некоторые владельцы бизнеса решили помочь жителям Владивостока пережить непростое время. Рестораны, супермаркеты и салоны красоты приглашают людей погреться, зарядить телефоны и выпить горячего чаю.
Закрыт мост Русский, где из-за сильного обледенения разрушилась оболочка ванты, которая повисла над морем. Вместо моста работает паромная переправа.
В понедельник во Владивостоке не будут работать шесть школ, 19 садов и один образовательный центр.
Понятное дело что никто не застрахован от подобных происшествий, и сейчас активно ведется работа по устранению проблем. Но у нас почему-то почти каждую зиму происходит нечто подобное: в одном из российских городов почти полностью парализуется город из-за сильного снегопада, града или чего-нибудь подобного, после чего оказывается, что многие службы были не готовы, больницы оказываются без света, люди без отопления и воды.
Понятное дело что никто не застрахован от подобных происшествий, и сейчас активно ведется работа по устранению проблем. Но у нас почему-то почти каждую зиму происходит нечто подобное: в одном из российских городов почти полностью парализуется город из-за сильного снегопада, града или чего-нибудь подобного, после чего оказывается, что многие службы были не готовы, больницы оказываются без света, люди без отопления и воды.
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Метки: Варламов апокалипсис владивосток лёд шторм
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(с) В.С.Черномырдин
до падиков не дотерпел ))
вон уже печеньки раздают
.
гум помощь и в сирию, и в армению.. и к черту на кулички. а свои как обычно...
больница без генератора...
весь город обесточен... как так ? и это в мирное время ! а случись война ?
и я не знаю конечно, но там газа нет ? газовые колонки и прочее.. как люди вообще выживают то 4 дня если дома нет ни тепла, ни еды, ни связи..