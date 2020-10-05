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Жители Владивостока стали свидетелями водяного смерча

Жители Владивостока стали свидетелями водяного смерча (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 10:26
Сообщество : Жить в России
Метки: владивосток   водяной смерч   интересное   природа   синоптики   смерч   фото   
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В бухте Патрокл Владивостока 4 октября местные жители наблюдали крайне редкое явление - водяной смерч. Столб воды поднялся в небо, и на фоне серых туч и штормовых волн выглядел очень внушительно!

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Метки: владивосток   водяной смерч   интересное   природа   синоптики   смерч   фото   
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