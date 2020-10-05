Жители Владивостока стали свидетелями водяного смерча

В бухте Патрокл Владивостока 4 октября местные жители наблюдали крайне редкое явление - водяной смерч. Столб воды поднялся в небо, и на фоне серых туч и штормовых волн выглядел очень внушительно!
В районе бухт Тихая и Патрокл 4 октября жители Владивостока наблюдали редчайшее природное явление — водяной смерч. Столб воды поднялся в небо с завихрениями, пройдя мимо судов, вышедших в море. На фоне серого моря и штормовых волн природное явление выглядит впечатляюще!
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Синоптики отметили, что водяной смерч может возникать из-за резкого снижения температуры воздуха. Во Владивостоке резко ухудшилась погода: начался дождь, гроза, прошёл град. Холодный атмосферный фронт сопровождается сильным ветром.
Вчера жители города Далянь на востоке Китая могли наблюдать огромных водяных смерча. Это редкое природное явление на китайском языке известно как "дракон, высасывающий воду". А ведь действительно очень похоже на дракона!
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