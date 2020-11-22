Для чего засовывать ложку в трусы?

Наверное, многие об этом слыхали, но кто не знает- рассказываю.
Британская благотворительная организация Карма Нирвана из Лидса , много лет проводит кампанию по искоренению договорных браков, когда пакистанских девушек, рожденных в Британии, насильно выдают за двоюродных братьев из Пакистана.
Их везут туда понятно что самолетами, и эта организация публикует социальную рекламу со следующим советом таким невестам по принуждению- засуньте незаметно ложку в трусы, и тогда в аэропорту при прохождении рамки она зазвенит, вас отведут в отдельную комнату для досмотра, но ни мать, ни отца туда не пустят.
Ну и потом могут дать новое имя, документы и спрятать где-нибудь.
И в нескольких случаях такой совет уже срабатывал.
Их везут туда понятно что самолетами, и эта организация публикует социальную рекламу со следующим советом таким невестам по принуждению- засуньте незаметно ложку в трусы, и тогда в аэропорту при прохождении рамки она зазвенит, вас отведут в отдельную комнату для досмотра, но ни мать, ни отца туда не пустят.
Ну и потом могут дать новое имя, документы и спрятать где-нибудь.
И в нескольких случаях такой совет уже срабатывал.
Авторский пост
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Метки: Великобоитания брак короткопост ложка пакистан
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На верхней полке в купе несущегося по степи поезда поручик Ржевский подслушивает разговор двух дам за стенкой:
Милочка что вы делаете! Никогда не кладите яйца на серебро, оно от этого тускнеет.
Век живи век учись! подумал поручик Ржевский и переложил серебряный портсигар из кармана брюк в карман кителя.
- Простите, а зачем Вам ложечка на веревочке?
- Представьтесебе - несу я вам суп и тут в него падает муха! Ну яаккуратно ложечкойее вытаскиваю - не руками же! И Вам приятно и гигиенично!
- Понятно, а что это у вас за веревочка из ширинки торчит?
- А это если мне вдруг в туалет захочется я за веревочку и вытащу, чтобы не пачкать руки.
- А обратно?
- А обратно - ложечкой!!!
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У вас там все такие доктора/профессора? Доклад на тему: "Влияние ложки в трусах на жизнь женщины."
- Вовочка, над чем ты смеешься? Сегодня же приду к тебе домой познакомлюсь с твоими родителями!
Вечером в квартире у Вовочки раздается звонок. Дверь открывает интеллигентного вида мужчина, в очках. Училка:
- Вы знаете, ваш сын отъявленный хулиган! он все время безобразничает, а сегодня, например, он смеялся весь урок!
- А над чем, позвольте спросить?
- Я диктовала диктант "Мышь залезла в половую щель...
Отец недоуменно снимает очки:
- Мышь в п...е, оригинально!
Вас кремблеботов отличает, что у вас рейтинг от 10К, при этом минимум постов.
Пиз балаболы что вы, и те на кого работаете.
Тебе еще тыщи полторы плюсов, и тоже кремлеботом будешь?
На самом деле, я не в недоумении. Очень сильно сомневаюсь, что у вас большие зарплаты. Судя по комментариям, вы люди недалекого ума. Но что вас останавливает получить образование, построить карьеру, получать достойную зарплату...
Власть рано или поздно поменяется. Ваши услуги больше не понадобятся, а на достойную работу ни один вминаемый работодатель вас просто не возьмет.
Большинство людей уже не смотрят на плюсики, а смотрят на цифры банковского счета, вы же как последние м..ки, как и ваше руководство, считаете что это очень важно...
Беглобот!
туповат ты, Афраний.
она сама должна на себе ложку спрятать, чтобы была возможность из-под контроля родителей вырваться и сдаться...