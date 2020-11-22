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Для чего засовывать ложку в трусы?

Для чего засовывать ложку в трусы? (1 фото)

Автор:
22 ноября 2020 15:38
Метки: Великобоитания   брак   короткопост   ложка   пакистан   
1351
1
Наверное, многие об этом слыхали, но кто не знает- рассказываю.

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Метки: Великобоитания   брак   короткопост   ложка   пакистан   
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23  комментария
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4k
Алексей 3 часа назад
Как же мы раньше жили без такой ценной информации.

На верхней полке в купе несущегося по степи поезда поручик Ржевский подслушивает разговор двух дам за стенкой:
Милочка что вы делаете! Никогда не кладите яйца на серебро, оно от этого тускнеет.
Век живи век учись! подумал поручик Ржевский и переложил серебряный портсигар из кармана брюк в карман кителя.
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6k
Перст Указующий 14 минут назад
на всякий случай засунул ложку в трусы.
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32k
Элек Мек 16 минут назад
Надо взять на заметку.
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9k
Олегbl4 Полчаса назад
В ресторане. У официанта на шее на веревочке привязана ложка. Посетитель спрашивает:
- Простите, а зачем Вам ложечка на веревочке?
- Представьтесебе - несу я вам суп и тут в него падает муха! Ну яаккуратно ложечкойее вытаскиваю - не руками же! И Вам приятно и гигиенично!
- Понятно, а что это у вас за веревочка из ширинки торчит?
- А это если мне вдруг в туалет захочется я за веревочку и вытащу, чтобы не пачкать руки.
- А обратно?
- А обратно - ложечкой!!!
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18k
Nik 38 минут назад
Я думал будет анализ английской поговорки "Он родился с серебряной ложкой в заднице"...
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4k
Sanar 2 часа назад
Доктор исторических наук, профессор политологии. Кафедра международной журналистики и медиа в обществе Санкт-Петербургского университета.
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У вас там все такие доктора/профессора? Доклад на тему: "Влияние ложки в трусах на жизнь женщины."
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11k
Иван 2 часа назад
Идет урок русского языка. Учительница диктует диктант: "Мышь залезла в половую щель...". Тут Вовочка начинает истерически ржать. Училка говорит:
- Вовочка, над чем ты смеешься? Сегодня же приду к тебе домой познакомлюсь с твоими родителями!
Вечером в квартире у Вовочки раздается звонок. Дверь открывает интеллигентного вида мужчина, в очках. Училка:
- Вы знаете, ваш сын отъявленный хулиган! он все время безобразничает, а сегодня, например, он смеялся весь урок!
- А над чем, позвольте спросить?
- Я диктовала диктант "Мышь залезла в половую щель...
Отец недоуменно снимает очки:
- Мышь в п...е, оригинально!
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11k
Иван Medved Час назад
Дядя, ты дурак? Я в Киеве, вообще-то
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8k
Medved Иван Час назад
кому ты звездишь то... В Киеве он.
Вас кремблеботов отличает, что у вас рейтинг от 10К, при этом минимум постов.
Пиз балаболы что вы, и те на кого работаете.
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11k
Иван Medved Час назад
всё ясно. Клинический далпайоп.
Тебе еще тыщи полторы плюсов, и тоже кремлеботом будешь?
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467
LinkLine Иван 58 минут назад
да ты хохлоскот?!
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8k
Medved Иван 46 минут назад
Что и требовалось доказать. Когда аргументы заканчиваются, кремблеботы переходят на оскорбления.

На самом деле, я не в недоумении. Очень сильно сомневаюсь, что у вас большие зарплаты. Судя по комментариям, вы люди недалекого ума. Но что вас останавливает получить образование, построить карьеру, получать достойную зарплату...

Власть рано или поздно поменяется. Ваши услуги больше не понадобятся, а на достойную работу ни один вминаемый работодатель вас просто не возьмет.

Большинство людей уже не смотрят на плюсики, а смотрят на цифры банковского счета, вы же как последние м..ки, как и ваше руководство, считаете что это очень важно...
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195
АнтиБеглобот 2 часа назад
Ахтунг!!!
Беглобот!
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
Минус беглоботу.
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11k
Yasen_Perec 3 часа назад
А почему именно ложку? Другие металлические изделия "звенеть" не будут? Да и к тому же ложки может и не оказаться под рукой.
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43k
RusLAN Yasen_Perec 2 часа назад
Тогда вилку
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16k
бат св RusLAN 2 часа назад
вилку в песду совать-у пакистанских девушек это плохая примета
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3k
schmubu 3 часа назад
питерский говнобот лайкодрочит, чтобы потом дальше про питерские помойки тут накидывать.
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1k
Афраний 3 часа назад
Как ей НЕЗАМЕТНО засунуть ложку в трусы?
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3k
schmubu Афраний 3 часа назад
\ Как ей НЕЗАМЕТНО засунуть ложку в трусы?

туповат ты, Афраний.
она сама должна на себе ложку спрятать, чтобы была возможность из-под контроля родителей вырваться и сдаться...
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16k
бат св Афраний 2 часа назад
вопрос как незаметно надеть ТРУСЫ?
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44k
Albert GER 3 часа назад
Как скучно мы живём
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