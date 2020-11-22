Для чего засовывать ложку в трусы?

Британская благотворительная организация Карма Нирвана из Лидса , много лет проводит кампанию по искоренению договорных браков, когда пакистанских девушек, рожденных в Британии, насильно выдают за двоюродных братьев из Пакистана.

Их везут туда понятно что самолетами, и эта организация публикует социальную рекламу со следующим советом таким невестам по принуждению- засуньте незаметно ложку в трусы, и тогда в аэропорту при прохождении рамки она зазвенит, вас отведут в отдельную комнату для досмотра, но ни мать, ни отца туда не пустят.

Ну и потом могут дать новое имя, документы и спрятать где-нибудь.

И в нескольких случаях такой совет уже срабатывал.