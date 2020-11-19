Японская принцесса всё ещё желает связать себя браком с простолюдином

Принцесса сообщила, что по-прежнему не против выйти замуж, но ей препятствуют обстоятельства. При этом Мако заявила, что брак ей необходим, а своего возлюбленного она ни на кого не променяет. «Мы можем полагаться друг на друга и в счастливые времена, и в несчастливые, — заявила японская аристократка. — Но в данный момент трудно сказать что-то конкретное о наших будущих планах».