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Японская принцесса всё ещё желает связать себя браком с простолюдином

Японская принцесса всё ещё желает связать себя браком с простолюдином (6 фото + 2 видео)

Автор:
19 ноября 2020 03:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: брак   император   мако   потеря   принцесса   семья   титул   япония   
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Принцесса Страны восходящего солнца Мако очередной раз отложила свадьбу с парнем из простой семьи, ради которой ей пришлось бы пожертвовать титулом.

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Метки: брак   император   мако   потеря   принцесса   семья   титул   япония   
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11k
Inlex 3 часа назад
простолюдин, млеать.... а у непростолюдинов что - поперек или два перца?
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140
vova old 54 секунды назад
мля настоящие принцессы в разных странах понимают, что принцев на всех не хватит, а чернь с сайтов знакомств никак))) УДАЧИ ПРИНЦЕССА!
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14k
Сталкер 18 минут назад
Кажется мне, не дадут им пожениться...

Ссылка youtu.be
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383
20 cm Полчаса назад
че т я не понял.... Император - эт старший в Империи, прально? вроде как да....
Империя это государственное образование в котором есть такие составные части как: колонии.
Какие у Японии колонии? мне кто-нибудь скажет?
расскажите этим националистам островным, которые считают свой остров - центром мира, что они максимум являются рабами США, и главными целями при Ядерной войне в Азии. вот тут их важность присутствует - первые на очереди отправиться в ад.Ненавижу этих тварей. просто ненавижу.
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1k
Эдуардо Час назад
По ее меркам простолюдин - как для нас генеральный директор.
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726
Сапоги Илона Маска 2 часа назад
Каждый народ имеет право на свой национальный зоопарк.
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9k
Денис Трубочкин 2 часа назад
принцесса ты или нет, но когда тебе 28 ты уже согласна и за кривого, и за косого, и за заезжего охотника...
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RaiJu Денис Трубочкин Полчаса назад
Ну не скажи, сейчас 40-летние бабы с кучей детей хотят принца, богатого, без детей и алиментов.
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