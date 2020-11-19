Японская принцесса всё ещё желает связать себя браком с простолюдином

Принцесса Страны восходящего солнца Мако очередной раз отложила свадьбу с парнем из простой семьи, ради которой ей пришлось бы пожертвовать титулом.
Принцесса сообщила, что по-прежнему не против выйти замуж, но ей препятствуют обстоятельства. При этом Мако заявила, что брак ей необходим, а своего возлюбленного она ни на кого не променяет. «Мы можем полагаться друг на друга и в счастливые времена, и в несчастливые, — заявила японская аристократка. — Но в данный момент трудно сказать что-то конкретное о наших будущих планах».
О том, что Мако собирается выйти замуж за своего однокурсника Кэи Комуро подданные узнали в мае 2017 года. Помолвку, назначенную на июль того же года, сумели устроить лишь в сентябре. Первая попытка сорвалась из-за катастрофического наводнения, произошедшего на японском острове Кюсю.
Предполагалось, что свадьба состоится в ноябре 2018 года, но эту дату тоже не раз переносили по уважительным причинам. Одной из версий, озвученных японской прессой, была связь с финансовым конфликтом между матерью Комуро и её бывшим женихом, которому она, по слухам, задолжала много денег.
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В ноябре 2019 года наследный принц Фумихито попросил родных Комуро решить свои проблемы, которые мешают проведению свадьбы, и потребовал, чтобы к февралю 2020 года принцесса публично озвучила свои брачные планы. Однако назначить новую дату помешала начавшаяся пандемия.
В настоящее время Комуро проходит обучение в Нью-Йорке и поддерживает контакт с Мако по видеосвязи. Как сообщает источник, со ссылкой на близких к принцессе людей, молодые люди по-прежнему планируют жениться, а пока поддерживают отношения дистанционно.
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28-летняя принцесса Мако — старшая дочь Фумихито, принца Акисино и Кико, принцессы Акисино, старшая племянница императора Нарухито и императрицы Масако.
С Комуро, Мако познакомилась в 2012 году, когда они обучались в Международном христианском университете в Токио. Известно, что её жених увлекается лыжным спортом, игрой на скрипке и кулинарией.
Ранее уже сообщали о том, как уход принцессы Мако из императорской семьи в связи с неравным браком, может повлиять на проблемы престолонаследия современной Японии
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Империя это государственное образование в котором есть такие составные части как: колонии.
Какие у Японии колонии? мне кто-нибудь скажет?
расскажите этим националистам островным, которые считают свой остров - центром мира, что они максимум являются рабами США, и главными целями при Ядерной войне в Азии. вот тут их важность присутствует - первые на очереди отправиться в ад.Ненавижу этих тварей. просто ненавижу.