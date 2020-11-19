Майкл Джей Фокс заявил о завершении актëрской карьеры в связи с утратой сил на лечение болезни

«ДиКаприо, играющий ковбоя-актёра, знавшего лучшие времена, постоянно запарывает свои реплики... Злится на себя за свою хроническую неспособность запомнить и передать диалог... Он яростно ругает себя за свою жалкую неудачу. Я чувствую его боль. Я был в таком же положении. Но в сравнении со всем остальным в моей жизни я не считаю это достойным самоистязания... В настоящее время моя работа как актёра не определяет меня в этом мире», — заявил Фокс.