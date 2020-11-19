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Майкл Джей Фокс заявил о завершении актëрской карьеры в связи с утратой сил на лечение болезни

Майкл Джей Фокс заявил о завершении актëрской карьеры в связи с утратой сил на лечение болезни (2 фото)

Автор:
19 ноября 2020 09:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Актеры и актрисы   Кристофер Ллойд   Майкл Джей Фокс   болезнь Паркинсона   знаменитости   короткопост   
769
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Об этом стало известно из новых мемуаров актёра, в которых он поясняет, что его силы, к сожалению, иссякли. Как бы то ни было, Майкл не теряет оптимизма и связывает свой уход с персонажем Лео ДиКаприо из «Однажды в Голливуде».

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Метки: Актеры и актрисы   Кристофер Ллойд   Майкл Джей Фокс   болезнь Паркинсона   знаменитости   короткопост   
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991
Алексей Час назад
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7k
Фантом Алексей 54 минуты назад
З_А_Л_У_П_А__Т_Ы
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4k
Дмитрий Горчилин 4 минуты назад
Да, бывает такое будущее, которого лучше бы не видеть
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29
Катерина 7 минут назад
Марти боец! Ему ведь диагноз поставили около 30, а сейчас уже почти 60.. Удачи в дальнейшей борьбе!
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9k
Алексей Полчаса назад
МакФлай-не вешать нос!
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куджо Полчаса назад
Держись Макфлай
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Злодей 45 минут назад
А в каких последних фильмах он снимался? Я его кроме назад в будущее и не видел нигде.
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12k
куджо Злодей Полчаса назад
Я включил фильм Военный потери, и когда показали Майкла в поезде, первая мысль эй Макфлай))) Трудно привыкла что это не Мартин, а фильм серьёзный про войну во Вьетнаме.
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