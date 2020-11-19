Майкл Джей Фокс заявил о завершении актëрской карьеры в связи с утратой сил на лечение болезни

Об этом стало известно из новых мемуаров актёра, в которых он поясняет, что его силы, к сожалению, иссякли. Как бы то ни было, Майкл не теряет оптимизма и связывает свой уход с персонажем Лео ДиКаприо из «Однажды в Голливуде».
«ДиКаприо, играющий ковбоя-актёра, знавшего лучшие времена, постоянно запарывает свои реплики... Злится на себя за свою хроническую неспособность запомнить и передать диалог... Он яростно ругает себя за свою жалкую неудачу. Я чувствую его боль. Я был в таком же положении. Но в сравнении со всем остальным в моей жизни я не считаю это достойным самоистязания... В настоящее время моя работа как актёра не определяет меня в этом мире», — заявил Фокс.
«Без химического вмешательства болезнь Паркинсона сделает меня замороженным, неподвижным, немым человеком с каменным лицом — полностью во власти окружающей среды, — сказал Фокс. — Для человека, для которого движение приравнено к эмоциям, яркости и актуальности, это урок смирения».
«Я всегда отличался талантом к запоминанию текста. Было несколько экстремальных ситуаций с парой последних работ, где были роли с большим количеством реплик. В обоих случаях мне было очень тяжело», — поделился он.
«Я всегда отличался талантом к запоминанию текста. Было несколько экстремальных ситуаций с парой последних работ, где были роли с большим количеством реплик. В обоих случаях мне было очень тяжело», — поделился он.
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