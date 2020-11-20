Когда хотел просто сделать фото, а получилась картина эпохи Ренессанса

Иногда ты хочешь просто сделать снимок, а получается нечто невероятное! Участники сообщества "Случайный Ренессанс" в Reddit знают об этом и собирают снимки, которые получились похожими на картины эпохи Возрождения.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: возрождение живопись неожиданно случайный Ренессанс удивительное рядом фото фотографии фотомир
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