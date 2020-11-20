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Когда хотел просто сделать фото, а получилась картина эпохи Ренессанса

Когда хотел просто сделать фото, а получилась картина эпохи Ренессанса (36 фото)

Автор:
20 ноября 2020 18:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: возрождение   живопись   неожиданно   случайный Ренессанс   удивительное рядом   фото   фотографии   фотомир   
249
36
Иногда ты хочешь просто сделать снимок, а получается нечто невероятное! Участники сообщества "Случайный Ренессанс" в Reddit знают об этом и собирают снимки, которые получились похожими на картины эпохи Возрождения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: возрождение   живопись   неожиданно   случайный Ренессанс   удивительное рядом   фото   фотографии   фотомир   
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иванов дмитрий 10 минут назад
из всех цепанули 2 фото - старик и домашний ужин
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