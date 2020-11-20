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20 любимых вещей от известных личностей: кумиры и их привязанности

20 любимых вещей от известных личностей: кумиры и их привязанности (21 фото)

Автор:
20 ноября 2020 15:02
Сообщество : Исторические факты
Метки: вещи   вожди   известные личности   исторические факты   история   кумиры   любимые   
1019
21

У каждого из нас есть свои любимые и интересные вещи, с которыми мы не хотели бы расставаться. Таковы мы, люди. И ничто человеческое не чуждо мировым вождям, военачальникам и прочим известным личностям - в этой подборке их любимые вещи.

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Метки: вещи   вожди   известные личности   исторические факты   история   кумиры   любимые   
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19k
Davy Jones 51 минуту назад
Не знал, что Адик курил. Нигде нет его фото с сигаретой
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Frank Borman 36 минут назад
Наверное, Френк Синетра придумывал свои гениальные песни, именно сидя на этих унитазах. Так сказать, черпал из них вдохновение.
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