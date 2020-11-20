20 любимых вещей от известных личностей: кумиры и их привязанности

У каждого из нас есть свои любимые и интересные вещи, с которыми мы не хотели бы расставаться. Таковы мы, люди. И ничто человеческое не чуждо мировым вождям, военачальникам и прочим известным личностям - в этой подборке их любимые вещи.
Одна из любимых трубок Сталина. Американские шахматисты в 1945 году преподнесли вождю трубку, на которой резные Сталин и Рузвельт играют в шахматы (хранится в бывшем Музее Ленина)
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«Глициния» - любимая дача Леонида Брежнева в Крыму
Кстати, была недавно продана за 1,2 миллиарда рублей
Любимая рубашка Н.С. Хрущева. Шелк, хлопчатобумажные нити, вышивка. 1950-е – начало 1960-х гг. ГИМ
Любимая вещь Владимира Высоцкого - водолазка. Конечно она была не единственной, но именно их он предпочитать надевать
Авторский пост
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