Забытые артефакты прошлого, которые еще кое-где цепко держатся за жизнь

Много всего из прошлой жизни наших с вами отцов и дедов мы уже рассматривали - игрушки, мебель, машины и прочее, массово выпускавшееся советской промышленностью. Но как-то прошли мимо того, что украшало жилище и до сих пор кое у кого еще крепко держится за стены. Узнаете?
Не только ковры мы разглядывали, включая свою фантазию, но и обои - все эти завитушки, цветы, букеты, ромбы и листики весьма активно подстегивали детское воображение
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В СССР существовало более 50-ти обойных производств - фабрик и заводов
Гомельские обои, Минские, Обои Московской фабрики, основанной еще в 19 веке, Тульские обои (ТулаБумПром), выпускавшиеся с 30-х годов прошлого века... Да всех не перечислишь.
Обои это было самое главное украшение советских стен. Это сегодня можно себе представить просто чистые стены, а тогда просто крашенные стены были в больницах и иных присутственных местах, но не в жилище
особым разнообразием обои не отличались - цветочки, геометрические рисунки, завитушки - все довольно стандартно и можно даже сказать скучно
В 70-80-х годах в моду вошли фотообои с различными пейзажами, которые клеили во всю стену и, глядя на них, отдыхали "на природе"
Как видите, даже в инструкции к обоям рекомендовали клеить их не на голую штукатурку, а именно на бумажную основу. И газеты подходили как нельзя лучше
Старые газеты отчасти решали несколько проблем - метод дешевого выравнивания стен – газеты позволяли создать более гладкую поверхность, т.к. выравниваем штукатурки никто особо не заморачивался
Основа из газет делала крепление обоев более надежным. Газеты были тоньше и легче, чем обои, поэтому легко прилипали к стенам с помощью клейстера
Слой из газет защищал стены от осыпания штукатурки под обоями – благодаря этому они держались дольше
Сохранность самих обоев - на газетах они дольше сохраняли свой первоначальный вид, т.к. были, по сути, тонкой бумажной полосой
Авторский пост
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