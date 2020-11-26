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Забытые артефакты прошлого, которые еще кое-где цепко держатся за жизнь

Забытые артефакты прошлого, которые еще кое-где цепко держатся за жизнь (30 фото)

Автор:
26 ноября 2020 11:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: артефакты   детство   исторические факты   история   ностальгия   обои   промышленность   союз   
841
30

Много всего из прошлой жизни наших с вами отцов и дедов мы уже рассматривали - игрушки, мебель, машины и прочее, массово выпускавшееся советской промышленностью. Но как-то прошли мимо того, что украшало жилище и до сих пор кое у кого еще крепко держится за стены. Узнаете?

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Метки: артефакты   детство   исторические факты   история   ностальгия   обои   промышленность   союз   
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16k
SolomonA Полчаса назад
Я помню белые обои...
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Доктор Джонс SolomonA 11 минут назад
Забытые артефакты прошлого, которые еще кое-где цепко держатся за жизнь
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9k
Serg2001 12 минут назад
Помнится друг позвал помочь с ремонтом. Стали отдирать обои, а под ними старые газеты. Так и зависли на полдня. Читали старые новости. Как на машине времени перенеслись в наше детство... ))
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20k
Рекламщик 23 минуты назад
Забытые артефакты прошлого, которые еще кое-где цепко держатся за жизнь
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RomaXz Полчаса назад
Теперь я узнал, зачем раньше газеты под обои клеили. Не зря зашёл
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