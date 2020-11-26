Забытые артефакты прошлого, которые еще кое-где цепко держатся за жизнь

Много всего из прошлой жизни наших с вами отцов и дедов мы уже рассматривали - игрушки, мебель, машины и прочее, массово выпускавшееся советской промышленностью. Но как-то прошли мимо того, что украшало жилище и до сих пор кое у кого еще крепко держится за стены. Узнаете?