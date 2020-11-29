Прародитель Шарли Эбдо: самый зверский, злой и глупый журнал

Сегодня очень многие злятся на сатирический журнал Шарли Эбдо за его, порой, совершенно ужасные карикатуры, высмеивающие даже то, над чем смеяться настоящее кощунство. Но они не первые на этой дорожке. Был ещё один, тоже французский журнал, который старался похлеще Шарли...
Журнал Hara Kiri с искренним подзаголовком «глупый и злой журнал» начал выпускаться в 1960-м году и не раз закрывался властями.
В свое время Hara Kiri был пожалуй самым скандальным изданием в мире французских (и мировых) сми.
Его карикатуры и иллюстрации были настолько провокационными, что они были запрещены правительством
Хара Кири был французским ответом на американское безумие . Его карикатуры и иллюстрации были настолько провокационными, что они были запрещены правительством
Авторский пост
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Как говорится сначала нужно разобраться..