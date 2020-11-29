Прародитель Шарли Эбдо: самый зверский, злой и глупый журнал

Сегодня очень многие злятся на сатирический журнал Шарли Эбдо за его, порой, совершенно ужасные карикатуры, высмеивающие даже то, над чем смеяться настоящее кощунство. Но они не первые на этой дорожке. Был ещё один, тоже французский журнал, который старался похлеще Шарли...