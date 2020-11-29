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Прародитель Шарли Эбдо: самый зверский, злой и глупый журнал

Прародитель Шарли Эбдо: самый зверский, злой и глупый журнал (23 фото)

Автор:
29 ноября 2020 11:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: Хара Кири   Шарли Эбдо   журнал   исторические факты   история   карикатуры   сатира   
4335
23

Сегодня очень многие злятся на сатирический журнал Шарли Эбдо за его, порой, совершенно ужасные карикатуры, высмеивающие даже то, над чем смеяться настоящее кощунство. Но они не первые на этой дорожке. Был ещё один, тоже французский журнал, который старался похлеще Шарли...

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Метки: Хара Кири   Шарли Эбдо   журнал   исторические факты   история   карикатуры   сатира   
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22  комментария
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26k
Ozonx Ozonx Час назад
Прародитель Шарли Эбдо: самый зверский, злой и глупый журнал
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2k
Варяг оглы Чиуауа 6 минут назад
Прародитель Шарли Эбдо: самый зверский, злой и глупый журнал
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5k
zurapod 12 минут назад
а журнал хороший. веселый . жаль что они не знают о православии.
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5k
SR 19 минут назад
И что? Вас кто-то заставляет читать подобное? Может быть, это включено в школьную программу? Не нравится - не смотрите и не читайте. Знаете, есть такое понятие - свобода слова. Хотя, думаю вам оно не знакомо.
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12k
Владислав Грецов Полчаса назад
да уж...шарли отдыхает...
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439
arcush 36 минут назад
Если он вызывает ненависть муслимов, суфражисток с геями, то журнал отличный!
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72
Alex 37 минут назад
просто противно смотреть, но не смешно
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10k
Максим 42 минуты назад
[мат],нный журнал, по крайней мере говорят показывают и высмеивают то,что все знают и бояться
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4k
просто Дмитрий 43 минуты назад
Иппанутые, Сир...
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16k
Злобный Члегр 58 минут назад
А где карикатуры-то?
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1k
Marat Час назад
Жаль без перевода заголовков. Тогда [мат]ыло бы куда понятнее
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896
евгений 2 часа назад
Прародитель Шарли Эбдо: самый зверский, злой и глупый журнал
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30k
parallax 2 часа назад
Зачётные картинки.
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71k
СССР 2 часа назад
Я так скажу - дуракам полдела не показывают..
Нельзя осуждать кого нибудь сначала его не поняв..
Как говорится сначала нужно разобраться..
Я так скажу - дуракам полдела не показывают.. Нельзя осуждать кого нибудь сначала его не поняв.. Как говорится сначала нужно разобраться..
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8k
3.6o6pa СССР 38 минут назад
Так всё же на квасе или на кефире?...
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71k
СССР 3.6o6pa Полчаса назад
Я люблю "обрат"..
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986
☣️Месть печенегов☣️ 3.6o6pa 24 минуты назад
На минералке!
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71k
СССР ☣️Месть печенегов☣️ 13 минут назад
Это на любителя
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2k
Margo 3.6o6pa 4 минуты назад
На сыворотке?!
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