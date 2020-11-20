Самые сексуальные мужчины по версии журнала People

Популярный во всем мире американский журнал People каждый присуждает особую награду - «Самый сексуальный мужчина года».
Каждый год в ноябре редакция известного во всём мире журнала People называет самого сексуального мужчину года. В этом году этот титул получил 33-летний американский актёр Майкл Б. Джордан, который стал 33-м мужчиной, попавшим в этот список за всё время.
Премия Sexiest Man Alive присуждается журналом с 1985 года — самым первым победителем стал Мел Гибсон. За всю историю лишь 4 человека удостаивались этого титула дважды в разные годы (Брэд Питт, Ричард Гир, Джордж Клуни и Джонни Депп), а вот трижды самым сексуальным мужчиной планеты ещё не становился никто.
Премия Sexiest Man Alive присуждается журналом с 1985 года — самым первым победителем стал Мел Гибсон. За всю историю лишь 4 человека удостаивались этого титула дважды в разные годы (Брэд Питт, Ричард Гир, Джордж Клуни и Джонни Депп), а вот трижды самым сексуальным мужчиной планеты ещё не становился никто.
Самый сексуальный мужчина 2020 года по версии журнала People — Майкл Б. Джордан
33-летний американский актёр известен по фильмам «Чёрная пантера» (2018) и «Крид: Наследие Рокки» (2015).
Помимо основной номинации издание опубликовало имена победителей в других категориях, где всё решали голоса читателей.
Помимо основной номинации издание опубликовало имена победителей в других категориях, где всё решали голоса читателей.
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Самый сексуальный мужчина из тех, кто продолжает быть сексуальным на протяжении многих лет — Брэд Питт
Брэд Питт назывался изданием самым сексуальным мужчиной года в 1995 и 2000 годах.
Самый сексуальный мужчина из тех, кто развлекал нас во время карантина — Джон Красински
30 марта 2020 года актёр Джон Красински запустил канал SomeGoodNews, где сидя дома рассказывал о хороших новостях со всего мира, которые могли бы перекрыть коронавирусную повестку.
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