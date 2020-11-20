Самые сексуальные мужчины по версии журнала People

Каждый год в ноябре редакция известного во всём мире журнала People называет самого сексуального мужчину года. В этом году этот титул получил 33-летний американский актёр Майкл Б. Джордан, который стал 33-м мужчиной, попавшим в этот список за всё время.





Премия Sexiest Man Alive присуждается журналом с 1985 года — самым первым победителем стал Мел Гибсон. За всю историю лишь 4 человека удостаивались этого титула дважды в разные годы (Брэд Питт, Ричард Гир, Джордж Клуни и Джонни Депп), а вот трижды самым сексуальным мужчиной планеты ещё не становился никто.