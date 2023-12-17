Необычный способ избавиться от болей в спине практикуют китайские пенсионеры

Эта волна началась в провинции Ляонин, где пенсионеры придумали новый вид фитнеса – покупать специальную подвеску под подбородок, крепить ее на деревья или перекладины спортплощадок и болтаться в воздухе на собственной шеи.

При этом нам раскачиваться вперед-назад или даже крутиться, чтобы растягивать позвоночник. Смотрится жутковато.