Необычный способ избавиться от болей в спине практикуют китайские пенсионеры

И смешно, и грешно – в Китае пенсионеры массово вешаются на деревьях в общественных парках. Выглядит это жутко, но цель самая благородная – облегчить боли в спине.
Некоторые врачи даже говорят, что это смертельное упражнение, но китайского пенсионера не способно остановить ничто. Что ему до врачебного авторитета!
Эта волна началась в провинции Ляонин, где пенсионеры придумали новый вид фитнеса – покупать специальную подвеску под подбородок, крепить ее на деревья или перекладины спортплощадок и болтаться в воздухе на собственной шеи.
При этом нам раскачиваться вперед-назад или даже крутиться, чтобы растягивать позвоночник. Смотрится жутковато.
Утверждается, что это дает невероятное расслабление и снятие нагрузки со спины.
- Каждый день я вишу на своей шее 30 минут, и теперь мне нужны лекарства от болей в спине. Это так удобно, что в такой позе можно даже поспать, - так сказала пенсионерка одному из телеканалов.
Придумал такой комплекс процедур в 2017 году 57-летний Сунь Жунчун, правда сначала он использовал его только для себя. Но когда боли в спине его покинули, он не удержался и рассказал соседям.
Сплетни в Китае распространяются со скоростью лесного пожара, так что скоро последователей у него была тысяча.
Висение на шее помогает растягивать позвонки шейного отдела и шеи, что снижает давление на нервы. Но это лишь частичная выгода, которая таит за собой больше опасностей.
Если вы много весите или слишком качаетесь, то можно травмировать позвоночник, вплоть до парализации.
Врачи говорят, что максимальная нагрузка веса для человеческой шеи – 25 килограмм. А люди обычно весят в несколько раз больше. Недаром раньше часто казнили через повешение. Правда там шея чаще ломалась от резкого удара под весом тела, но это мало чем отличается от раскачивания на собственной шее.
Вы пробовали сами так делать? Я бы ни за что не стала, здравый смысл мне подсказывает, что природа для человека подобного точно не задумывала.
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*изобрел английский врач, профессор Кембриджского университета Фрэнсис Глиссон еще в 17 веке
Повешение-как казнь заключается не в удушении, а в разрыве позвонков шеи.
И реально, это всегда помогает, с чем бы ты к нему не пришёл.
В старости уже поздно.