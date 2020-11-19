Что нужно есть, чтобы не болели суставы?

После диагностирования любой воспалительной или дегенеративно-дистрофической суставной патологии врачи приступают к проведению терапии.
Пациентам назначаются препараты из различных клинико-фармакологических групп для устранения болей, отечности, скованности движений по утрам. Физиотерапевтические процедуры усиливают, пролонгируют действие лекарственных средств. Массаж, ежедневные занятия физкультурой способствуют укреплению мышечного корсета, стабилизации поврежденного сочленения, предупреждению прогрессирования остеоартроза, артрита, подагры, остеохондроза.
Диета очень важна при заболеваниях суставов. В большинстве случаев изменение рациона питания не поможет устранить причину заболевания, снизить выраженность клинических проявлений. Правильное питание служит профилактикой дегенеративных изменений в костных, хрящевых тканях, связках, сухожилиях, мышцах.
Почему важно питаться правильно
Даже среди представителей официальной медицины нет единого мнения о целесообразности соблюдения диеты. Противники тщательного подсчета калорий, исключения из рациона вкусных, но вредных продуктов апеллируют неизлечимостью большинства суставных патологий. Ведь необходимость правильного питания негативно отражается на психоэмоциональном состоянии человека, особенно если он принимает седативные препараты, антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики. Даже тщательно скорректированное ежедневное меню не избавит пациента от боли в суставах или тугоподвижности.
Но многие ревматологи, ортопеды, травматологи, вертебрологи придерживаются совершенно другого мнения. При составлении диеты учитываются патогенез и этиология заболеваний. Например, в терапии подагры правильное питание важнее, чем прием фармакологических препаратов. Установлено, что отказ от употребления некоторых продуктов (щавель, шпинат), алкогольных напитков позволяет:
существенно снизить дозы лекарств;
минимизировать фармакологическую нагрузку на организм.
Но многие ревматологи, ортопеды, травматологи, вертебрологи придерживаются совершенно другого мнения. При составлении диеты учитываются патогенез и этиология заболеваний. Например, в терапии подагры правильное питание важнее, чем прием фармакологических препаратов. Установлено, что отказ от употребления некоторых продуктов (щавель, шпинат), алкогольных напитков позволяет:
существенно снизить дозы лекарств;
минимизировать фармакологическую нагрузку на организм.
Подагрический артрит развивается из-за накопления в полости суставов кристаллов мочевой кислоты, а «ложная подагра» (хондрокальциноз) сопровождается формированием кристаллов кальция пирофосфата дигидрата. Если исключить из рациона питания продукты с пуриновыми основаниями, то процессы в очагах патологии сначала замедляются, а затем останавливаются вовсе.
Ситуация с остеоартрозами немного сложнее. Их патогенез хорошо изучен, а вот причины деструктивно-дегенеративных изменений хрящей выявляются не всегда. Предпосылки развития артрозов — лишний вес, эндокринные, метаболические нарушения. Соблюдение диеты при болезни суставов способствует похудению, снижению нагрузки на сочленения:
тазобедренные;
коленные;
голеностопные.
А составленное диетологом ежедневное меню исключает обострение патологий, спровоцировавших остеоартроз (сахарный диабет, тиреотоксикоз).
Одним из самых тяжелых, пока окончательно неизлечимых заболеваний, является ревматоидный артрит. Доказано его аутоиммунное происхождение, поэтому многие врачи не видят смысла в соблюдении лечебной диеты. Но, согласно результатам зарубежных исследований, некоторые больные с воспалительными патологиями реагируют на определенные вещества, поступающие с продуктами питания. Например, высокая концентрация белков негативно влияет на их абсорбцию из кишечника в системный кровоток. У пациентов с синдромом повышенной проницаемости протеины могут восприниматься иммунной системой, как антигены. Поэтому их появление в организме становится сигналом для выработки антител.
Ситуация с остеоартрозами немного сложнее. Их патогенез хорошо изучен, а вот причины деструктивно-дегенеративных изменений хрящей выявляются не всегда. Предпосылки развития артрозов — лишний вес, эндокринные, метаболические нарушения. Соблюдение диеты при болезни суставов способствует похудению, снижению нагрузки на сочленения:
тазобедренные;
коленные;
голеностопные.
А составленное диетологом ежедневное меню исключает обострение патологий, спровоцировавших остеоартроз (сахарный диабет, тиреотоксикоз).
Одним из самых тяжелых, пока окончательно неизлечимых заболеваний, является ревматоидный артрит. Доказано его аутоиммунное происхождение, поэтому многие врачи не видят смысла в соблюдении лечебной диеты. Но, согласно результатам зарубежных исследований, некоторые больные с воспалительными патологиями реагируют на определенные вещества, поступающие с продуктами питания. Например, высокая концентрация белков негативно влияет на их абсорбцию из кишечника в системный кровоток. У пациентов с синдромом повышенной проницаемости протеины могут восприниматься иммунной системой, как антигены. Поэтому их появление в организме становится сигналом для выработки антител.
Принципы лечебной диеты
Диетотерапия проводится для повышения местного, системного иммунитета, предупреждения обострения патологий суставов. Есть много особенностей правильного питания при заболеваниях опорно-двигательного аппарата:
снижение калорийности употребляемых блюд должно происходить за счет уменьшения или полного исключения продуктов с высоким содержанием жиров, простых углеводов;
снижение количества соли, провоцирующей задержку жидкости, формирование воспалительных отеков;
прием пищи небольшими порциями 6 раз в день;
употребление не менее 2,5 л жидкости в день (воды, негазированных слабосоленых минеральных вод, компотов, соков, морсов, киселей).
Отдавать предпочтение нужно блюдам, приготовленным на пару, с помощью отваривания, запекания, тушения, припускания в небольшом количестве воды. Правильное питание при любых патологиях заключается также в минимальном употреблении продуктов, насыщенных экстрактивными веществами (жареных, копченых, маринованных). Для нормального функционирования суставов (за исключением подагры) необходимы полиненасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины. Больше всего их содержится в таких продуктах:
жирных сортах морской рыбы: сельди, корюшке, кете, горбуше, лососе;
льняном, оливковом, подсолнечном, кукурузном маслах;
арахисе, кешью, фундуке, грецком орехе.
снижение калорийности употребляемых блюд должно происходить за счет уменьшения или полного исключения продуктов с высоким содержанием жиров, простых углеводов;
снижение количества соли, провоцирующей задержку жидкости, формирование воспалительных отеков;
прием пищи небольшими порциями 6 раз в день;
употребление не менее 2,5 л жидкости в день (воды, негазированных слабосоленых минеральных вод, компотов, соков, морсов, киселей).
Отдавать предпочтение нужно блюдам, приготовленным на пару, с помощью отваривания, запекания, тушения, припускания в небольшом количестве воды. Правильное питание при любых патологиях заключается также в минимальном употреблении продуктов, насыщенных экстрактивными веществами (жареных, копченых, маринованных). Для нормального функционирования суставов (за исключением подагры) необходимы полиненасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины. Больше всего их содержится в таких продуктах:
жирных сортах морской рыбы: сельди, корюшке, кете, горбуше, лососе;
льняном, оливковом, подсолнечном, кукурузном маслах;
арахисе, кешью, фундуке, грецком орехе.
Соблюдение диеты при болезни суставов коленей, голеностопа, патологий мелких сочленений подразумевает употребление большого количества свежих ягод, фруктов. Больные подагрой придерживаются диеты №6, клиническая эффективность которой давно доказана. Запрещено употребление продуктов, содержащих высокую концентрацию пуриновых оснований. Это красное мясо, субпродукты, сардины, бобы, ревень. Рацион питания должен состоять из продуктов, ощелачивающих кровь, исключающих формирование кристаллов мочевой кислоты. К ним относятся молоко, свежие овощи, куриная грудка, мясо кролика, индейки.
Полезные продукты
Все витамины и микроэлементы полезны для организма. Они катализируют биохимические процессы или сами являются непосредственными участниками. Дефицит одного микроэлемента может привести к развитию серьезного заболевания, а недостаток какого-либо витамина негативно сказывается на функционировании всех систем жизнедеятельности. Но есть группа биологически активных веществ, которые особенно полезны для поврежденных артритом или артрозом суставов. Поэтому в рацион питания следует чаще включать продукты с высоким содержанием таких микроэлементов, жиро- и водорастворимых витаминов:
железо (красное мясо, яблоки, гранат, печень, говяжий язык). Улучшает состав крови, способствует выведению вредных минеральных солей, повышает сопротивляемость организма к инфекционным, аллергическим агентам;
магний (овощи и фрукты зеленого цвета, сухофрукты). Укрепляет нервную систему, нормализует иннервацию, стимулирует формирование новых молодых костных клеток, улучшает кровоснабжение больных суставов;
кальций (молочные продукты, мороженое с низким содержанием жира). Дефицит этого микроэлемента — причина снижения костной массы, истончения костей, появления слабости, апатии, быстрой утомляемости;
фосфор (молочные продукты, крупяные каши, ржаной, черный хлеб). Важнейший микроэлемент, необходимый для костных тканей. При его недостатке организм вынужден брать его и кальций из «костного запаса» — зубов, ногтей, крупных суставов;
селен (морская и речная рыба, фрукты, бобовые). Обладает адаптогенными свойствами, повышает сопротивляемость организма к воздействию внешних и внутренних негативных факторов. Препятствует обострению ревматоидного, псориатического артритов, подагры;
витамины K, F (орехи, груши, яблоки, виноград). Улучшают состояние кровеносных сосудов, устраняют дефицит питательных и биологически активных веществ в суставах и позвоночнике, стимулируют регенерационные процессы;
токоферол, ретинол, эргокальциферол (рыбий жир, растительные масла). Очищают кровеносные сосуды от вредного холестерина, восполняют запасы полезных триглицеридов. Проявляют антиоксидантную активность, защищая клетки от повреждений свободными радикалами, препятствуют прогрессированию коксартроза, гонартроза, ревматоидного артрита;
сера (лук, чеснок, спаржа, брюссельская капуста). Микроэлемент оказывает противовоспалительное, анальгетическое, антисептическое действие. Повышает выработку синовиальной жидкости, предупреждающей истирание хрящевых поверхностей костных головок.
железо (красное мясо, яблоки, гранат, печень, говяжий язык). Улучшает состав крови, способствует выведению вредных минеральных солей, повышает сопротивляемость организма к инфекционным, аллергическим агентам;
магний (овощи и фрукты зеленого цвета, сухофрукты). Укрепляет нервную систему, нормализует иннервацию, стимулирует формирование новых молодых костных клеток, улучшает кровоснабжение больных суставов;
кальций (молочные продукты, мороженое с низким содержанием жира). Дефицит этого микроэлемента — причина снижения костной массы, истончения костей, появления слабости, апатии, быстрой утомляемости;
фосфор (молочные продукты, крупяные каши, ржаной, черный хлеб). Важнейший микроэлемент, необходимый для костных тканей. При его недостатке организм вынужден брать его и кальций из «костного запаса» — зубов, ногтей, крупных суставов;
селен (морская и речная рыба, фрукты, бобовые). Обладает адаптогенными свойствами, повышает сопротивляемость организма к воздействию внешних и внутренних негативных факторов. Препятствует обострению ревматоидного, псориатического артритов, подагры;
витамины K, F (орехи, груши, яблоки, виноград). Улучшают состояние кровеносных сосудов, устраняют дефицит питательных и биологически активных веществ в суставах и позвоночнике, стимулируют регенерационные процессы;
токоферол, ретинол, эргокальциферол (рыбий жир, растительные масла). Очищают кровеносные сосуды от вредного холестерина, восполняют запасы полезных триглицеридов. Проявляют антиоксидантную активность, защищая клетки от повреждений свободными радикалами, препятствуют прогрессированию коксартроза, гонартроза, ревматоидного артрита;
сера (лук, чеснок, спаржа, брюссельская капуста). Микроэлемент оказывает противовоспалительное, анальгетическое, антисептическое действие. Повышает выработку синовиальной жидкости, предупреждающей истирание хрящевых поверхностей костных головок.
Вместо чая, кофе, сладких газированных напитков нужно пить чай из плодов шиповника, в котором содержится много органических кислот и витамина C. При его заваривании в чайник можно бросить по щепотке сухих цветков ромашки, липы, календулы. Получится настой с выраженным противовоспалительным, спазмолитическим, общеукрепляющим действием.
Вредные продукты
Лечение заболеваний тазобедренного, коленного и голеностопного суставов с помощью диеты заключается в ограничении или полном исключении из рациона питания определенных продуктов. Часть из них непосредственно снижает функциональную активность суставов. Например, употребление супа со щавелем больным подагрой приведет к ускорению процессов кристаллизации мочевой кислоты и обострению симптоматики артрита. Использование других продуктов (копченого мяса или рыбы, фастфуда, наваристых бульонов) негативно скажется на пищеварении и перистальтике. В организм поступит много вредных веществ: холестерина, минеральных солей, замедляющих процессы метаболизма, ухудшающих кровообращения в суставах. Что врачи рекомендуют полностью исключить из ежедневного меню:
под запретом — любой алкоголь (особенно при подагрическом артрите), крепкий зеленый и черный чай, кофе;
в качестве приправ желательно использовать только имбирный корень и куркуму, оказывающие выраженное противовоспалительное и антисептическое действие;
пациентам с инфекционно-аллергическими артритами диетологи рекомендуют полностью отказаться от продуктов, являющихся сильнейшими аллергенами. Это шоколад, морепродукты, цитрусовые, куриные яйца;
овощи из семейства пасленовых нужно ограничить, несмотря на высокую концентрацию питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Полностью исключить баклажаны, картофель, перец необходимо при заметном ухудшении самочувствия после их употребления.
При любых суставных патологиях вредна пища с большим содержанием рафинированных углеводов. Это сдобная и слоеная выпечка из белой муки, сливочный, заварной, масляный кремы, шоколадные изделия. При готовке нельзя использовать маргарин, спред, нерафинированное растительное масло. Не рекомендуется улучшать вкус продуктов с помощью соевого соуса, уксуса, горчицы, в том числе и зерновой. Подсаливать блюда лучше во время еды, а не при их приготовлении. Это поможет постепенно снижать количество употребляемой соли, а затем и вовсе отказаться от нее.
под запретом — любой алкоголь (особенно при подагрическом артрите), крепкий зеленый и черный чай, кофе;
в качестве приправ желательно использовать только имбирный корень и куркуму, оказывающие выраженное противовоспалительное и антисептическое действие;
пациентам с инфекционно-аллергическими артритами диетологи рекомендуют полностью отказаться от продуктов, являющихся сильнейшими аллергенами. Это шоколад, морепродукты, цитрусовые, куриные яйца;
овощи из семейства пасленовых нужно ограничить, несмотря на высокую концентрацию питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Полностью исключить баклажаны, картофель, перец необходимо при заметном ухудшении самочувствия после их употребления.
При любых суставных патологиях вредна пища с большим содержанием рафинированных углеводов. Это сдобная и слоеная выпечка из белой муки, сливочный, заварной, масляный кремы, шоколадные изделия. При готовке нельзя использовать маргарин, спред, нерафинированное растительное масло. Не рекомендуется улучшать вкус продуктов с помощью соевого соуса, уксуса, горчицы, в том числе и зерновой. Подсаливать блюда лучше во время еды, а не при их приготовлении. Это поможет постепенно снижать количество употребляемой соли, а затем и вовсе отказаться от нее.
В народной медицине практикуется лечение артрозов, артритов, бурситов, остеохондрозов блюдами, приготовленными с добавлением желатина. Среди врачей нет единого мнения о пользе рыбного студня, холодца, ягодного желе. В них содержится коллаген, обладающий хондропротекторными свойствами, повышающий выработку синовиальной жидкости, стимулирующий регенерацию хрящей. Но диетологи рекомендуют не употреблять такие блюда чаще раза в неделю: коллаген расщепляется в пищеварительном тракте и выводится из организма. Зато масса тела было увеличивается из-за высокой калорийности холодцов и студней. Поэтому лучше придерживаться рациона питания, который порекомендовал диетолог, обладающий необходимыми знаниями о патогенезе и этиологии всех заболеваний суставов.
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Краткое содержание: помогает ли диета при заболеваниях суставов? Не помогает! А, может, помогает...
Мне кажется, что наиболее подходящая концовка поста:"Ой, все!"