Что нужно есть, чтобы не болели суставы?

Лечение заболеваний тазобедренного, коленного и голеностопного суставов с помощью диеты заключается в ограничении или полном исключении из рациона питания определенных продуктов. Часть из них непосредственно снижает функциональную активность суставов. Например, употребление супа со щавелем больным подагрой приведет к ускорению процессов кристаллизации мочевой кислоты и обострению симптоматики артрита. Использование других продуктов (копченого мяса или рыбы, фастфуда, наваристых бульонов) негативно скажется на пищеварении и перистальтике. В организм поступит много вредных веществ: холестерина, минеральных солей, замедляющих процессы метаболизма, ухудшающих кровообращения в суставах. Что врачи рекомендуют полностью исключить из ежедневного меню:



под запретом — любой алкоголь (особенно при подагрическом артрите), крепкий зеленый и черный чай, кофе;

в качестве приправ желательно использовать только имбирный корень и куркуму, оказывающие выраженное противовоспалительное и антисептическое действие;

пациентам с инфекционно-аллергическими артритами диетологи рекомендуют полностью отказаться от продуктов, являющихся сильнейшими аллергенами. Это шоколад, морепродукты, цитрусовые, куриные яйца;

овощи из семейства пасленовых нужно ограничить, несмотря на высокую концентрацию питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Полностью исключить баклажаны, картофель, перец необходимо при заметном ухудшении самочувствия после их употребления.

При любых суставных патологиях вредна пища с большим содержанием рафинированных углеводов. Это сдобная и слоеная выпечка из белой муки, сливочный, заварной, масляный кремы, шоколадные изделия. При готовке нельзя использовать маргарин, спред, нерафинированное растительное масло. Не рекомендуется улучшать вкус продуктов с помощью соевого соуса, уксуса, горчицы, в том числе и зерновой. Подсаливать блюда лучше во время еды, а не при их приготовлении. Это поможет постепенно снижать количество употребляемой соли, а затем и вовсе отказаться от нее.