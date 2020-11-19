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Что нужно есть, чтобы не болели суставы?

Что нужно есть, чтобы не болели суставы? (5 фото + 3 видео)

Автор:
19 ноября 2020 09:19
Метки: видео   диета   здоровые   полезно   спорт   суставы   фото   
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После диагностирования любой воспалительной или дегенеративно-дистрофической суставной патологии врачи приступают к проведению терапии.

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Метки: видео   диета   здоровые   полезно   спорт   суставы   фото   
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25k
Fat Lynx 2 часа назад
Вызовите что ли сантехника... говнище на фишках с утра так и хлещет!
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3k
ишты 2 минуты назад
О чем этот пост? Да ни о чем!
Краткое содержание: помогает ли диета при заболеваниях суставов? Не помогает! А, может, помогает...
Мне кажется, что наиболее подходящая концовка поста:"Ой, все!"
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udok7856 9 минут назад
Интересно, "хаш" и холодец полезен при таких проблемах?
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57k
Viktor 56 минут назад
Всё полезно, то что в рот полезло!
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38k
Raush 59 минут назад
Что бы суставы не болели, надо просто меньше есть. Излишний вес - нагрузка на суставы. Как минимум колени страдают от этого.
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3k
SSD 2 часа назад
Шоптысдох!!!
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