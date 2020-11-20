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В чем отличие русского борща от украинского

В чем отличие русского борща от украинского (7 фото)

Автор:
20 ноября 2020 06:15
Метки: борщ   интересное   отличие   супы   
1154
7
В том, что у россиян и украинцев очень много общих блюд, нет ничего удивительного. Два славянских народа не только издавна проживали рядом, но и долгое время были частью одной страны. В эпоху СССР образовалось такое необычное понятие, как советская кухня, в которой блюда не делились по этническому признаку. И уж точно самым интернациональным кулинарным шедевром всегда оставался борщ, который любили как в Украине, так и в России.
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Метки: борщ   интересное   отличие   супы   
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1k
maloy 3 часа назад
Борщ он и в Африке борщ)

Резануло - 2 славянских народа. Как бы не пытались нам привить обратное, но это один народ, искусственно разделённый по географическому признаку) в угоду политическим целям. Что кстати очень прекрасно получается, в виду отсутствия критического мышления и внушаемости многих представителей нашего народа.

На минусы начхать, если ни лень, можете ставить
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3k
ezhik 23 минуты назад
не поленился и почитал комменты..."скрепные" даже здесь себя считают свехрассой)
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16k
SolomonA Час назад
После русского не тянет надеть кастрюлю на голову.
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2k
iSnooker 2 часа назад
Борщолог?
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10k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Да будет борщесрач!!!
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
однажды я слышал от одного упоротого из запукры примерно такую фразу - борщ с коровятиной это для кацапов, а гарны хлопцы едят борщ со свининой. сейчас я не помню всё дословно и тогда не все слова были понятны, но почему-то смысл понял
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196k
Северное сияние 2 часа назад
Какая разница, кто готовит борщ? Украинка, россиянка, чукча или папуаска...
Борщ должен быть вкусным, несмотря на национальность готовящего
. Точка!
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37k
Александр 2 часа назад
Автор - не жили издревле никогда 2 славянских народа, если ты про Украину - жил один народ - И различия борща просто региональные, какие продукты в обиходе в данном регионе - те и совали в борщ. Эти посты созданы только для того, чтобы выделить Хохлов как какой то отдельный народ, которым они не являются им приписать им какие то исторические ценности как отдельного народа. Хватит уже - хохлы это просто отщепенцы от русского народа и их история начинается с 1992 года и точка. Все их культурное наследие - это то что появилось в хохляндии после 1992 года.
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21k
ВАТНИК Александр 55 минут назад
В чем отличие русского борща от украинского
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3k
ezhik Александр Полчаса назад
ну хоть погуглил бы для начала)
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1k
Андрей 3 часа назад
Украинского борща , как и "украинского" народа в природе не существует,
и если чЁ куплю украинские монеты до 1917 г. ДОРОГО!!!
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37k
Александр Андрей 2 часа назад
Ты и 1917 вряд ли купишь
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37k
Александр Андрей 2 часа назад
После 17го года дедушка Ленин искусственно создал такую хрень как усср - только из идеологических побуждений, как и бсср собственно. Идеология того времени подразумевала именно дружбу народов, и тира все народы принимают социализм и коммунизм - чтобы показать как много ^народов^ следуют заветам Ильича - пара территорий были выделены как отдельные ^народы^ - чтобы эти отдельные народы не офигели, стринги оказывается отдельные народы - велась пропаганда среди населения - мол вы ребят не русские - вы кюураинцы/белорусы. Все это было плохо в историческом плане, но зато очень хорошо вписалось в концепцию коммунизма и дружбы народов - сразу аж целых 2 дружественных народа из ниоткуда поддержали идеи большевиков.
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3k
Вадим Игнатьев Александр Минуту назад
1917 года можно банкноту купить. Державнийбілет. Народные названия: "яешня" (из-за цвета), "жидівки" (из-за текста на идише). Более ранних в природе не существует .
1917 года можно банкноту купить. Державнийбілет. Народные названия: "яешня" (из-за цвета), "жидівки" (из-за текста на идише). Более ранних в природе не существует .
1917 года можно банкноту купить. Державнийбілет. Народные названия: "яешня" (из-за цвета), "жидівки" (из-за текста на идише). Более ранних в природе не существует .
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7k
Клёст 3 часа назад
Хмм)))
А какие, те или иные расовые и национальные различия есть у пельменей?
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1k
maloy Клёст 2 часа назад
Ну например в Монголии или в Казахстане их возможно делают из конины? А в Корее из собак, на Украине из свиней, у нас из говядины))

неудачный пример про пельмени
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4k
Александр Иванов maloy 2 часа назад
В Монголии коней хоронят, вроде.
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1k
Росомаха Александр Иванов Час назад
Монголы едят в основном говядину, баранину, конину и козлятину. Конина особенно популярна во время чрезвычайно холодной монгольской зимы, так как мясо содержит больше калорий, что помогает организму согреться.
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1k
rezus_44 3 часа назад
Самый лучший борщ это тот что сделан от души . Многие мужики предпочитают сами его делать ))) Для мужика борщ это домашняя ( во всех смыслах ) еда , для женщины в большинстве случаев это просто обязаловка )
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13k
Александр 3 часа назад
ПГАМ... У каждой хозяйки свой "Борщ"! В 99% вкусный! Я едал "борщи" от Иркутска до Бобруйска, и везде были "настоящий украинский", только вкусы разные... но, вкусные!
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78k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Украинский борщ надо есть вилкой, с тремя зубьями
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3k
ezhik Taras Kozalupko Полчаса назад
...досталось видать в жизни тебе....
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5k
Bjornsson 4 часа назад
Читал-читал, а в конце "..нет различий.." статья полное овно
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11k
RhinoFC Bjornsson 3 часа назад
Так в том и смысл.
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