В чем отличие русского борща от украинского

В том, что у россиян и украинцев очень много общих блюд, нет ничего удивительного. Два славянских народа не только издавна проживали рядом, но и долгое время были частью одной страны. В эпоху СССР образовалось такое необычное понятие, как советская кухня, в которой блюда не делились по этническому признаку. И уж точно самым интернациональным кулинарным шедевром всегда оставался борщ, который любили как в Украине, так и в России.
Известно, что первое блюдо под названием борщ славяне варили с давних пор. Оно упоминается еще в письменных источниках 16 века. Более того, еда с подобным названием и схожим набором ингредиентов готовилась не только русскими и украинцами, но и белорусами, поляками, румынами и венграми. Конечно, у каждого народа были свои, особые тонкости приготовления борща.
Рецептов приготовления этого интернационального кушанья существует очень много. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в каноническую «Книгу о вкусной и здоровой пище», впервые изданную в СССР в 1935 году. В ней под рецепты борщей отведено несколько страниц и среди них есть на удивление разные.
×
История борща
Сразу стоит сказать о том, что первые борщи были совсем непохожи на современные. Если сейчас мы видим красный суп из свеклы и капусты, приготовленный на мясном бульоне, то несколько столетий назад под борщом понимали похлебку, в основе которой был отвар съедобного растения борщевик, похожего на гигантский укроп. Сейчас больше распространена ядовитая разновидность этого растения — борщевик Сосновского, но так было не всегда и пару столетий назад у нас преобладала съедобная разновидность.
Гораздо позже появилась рецептура блюда на свекольном квасе. Напиток немного разбавляли водой и, добавив в него морковь и капусту, томили в печи. Еще позже начали варить и на мясном бульоне, правда, такую роскошь обычные крестьяне могли себе позволить только по праздникам. В обычные дни для сытости в такой суп добавляли сало с чесноком. Кулинарный историк Павел Сюткин пишет о появлении современного борща так:
«Один из первых достоверных рецептов свекольного борща встречается только у Василия Левшина в «Словаре поваренном» 1795 года. Там есть перечисление ингредиентов для борща — «говядина кусками, много ветчины, курицу варить с водой…».
Супруга историка, кулинар Ольга Сюткина, считает, что борщ — это не строгий рецепт определенного блюда, а всего лишь название, в которое разные народы вкладывали свое понимание. В каждом регионе использовали свои, доступные ингредиенты, поэтому борщи такие разные.
«Один из первых достоверных рецептов свекольного борща встречается только у Василия Левшина в «Словаре поваренном» 1795 года. Там есть перечисление ингредиентов для борща — «говядина кусками, много ветчины, курицу варить с водой…».
Супруга историка, кулинар Ольга Сюткина, считает, что борщ — это не строгий рецепт определенного блюда, а всего лишь название, в которое разные народы вкладывали свое понимание. В каждом регионе использовали свои, доступные ингредиенты, поэтому борщи такие разные.
Например, в Украине и на юге России можно было использовать разнообразные овощи, произраставшие там в изобилии, а вот на севере привыкли добавлять в борщ различные квашения, особенно зимой. Борщ делится не только по региональным признакам, но и по временам года. Хорошо известны летние борщи — вегетарианские свекольные супы, получившие название «свекольник» и «холодник». Поляки варят «белый борщ», отличающийся от нашего отсутствием свеклы, а также тем, что сделан на основе закваски из ржаной муки. В него добавляют колбасу и вареные яйца. Без свеклы готовится и необычный российский «таганрогский» или «монастырский» борщ, в который добавляют томаты. В России этот овощ долгое время был экзотикой, а вот в портовом Таганроге купить его не было проблемой. «Таганрогский» борщ готовили на отваре из курицы или бычьих хвостов, нередко добавляя для вкуса картошку и фасоль.
В Украине, России и Беларуси наиболее востребованы красные горячие борщи, которые принято подавать со сметаной и хлебом. При этом нужно учесть, что строгих, канонических рецептов нет не только ни в одной стране, но даже и в отдельно взятом регионе.
Отличие русского борща от украинского
Но мы обещали вам рассказать, чем же отличаются русские рецепты борщей от украинских. В современном языке слово «борщ» почти утратило вое первоначальное значение и чаще всего под этим термином понимают микс из всего, что только найдется в доме. Так как мы уже говорили про отсутствие строгого рецепта, то это вполне допускается.
Само приготовление этого популярного блюда неизменно вызывает серьезные дебаты, под любым рецептом русского или украинского борща в интернете вы непременно найдете комментарии типа: «Не беритесь варить, если не умеете» и «У вас не борщ, а помои — какие-то щи со свеклой». В любом случае спорщики неправы и им следовало бы лучше изучить «матчасть». Эксперты в области кулинарии считают, что русский борщ готовится на основе говяжьего костного бульона, а украинский — на свиных ребрышках. И хоть это самое распространенное мнение, оно достаточно условно. Очень часто борщи варят на куриных бульонах или даже просто на воде. Что касается свекольников, то известен даже рецепт, в котором за основу берется кефир.Вторым популярным стереотипом считается тип капусты в борще. Многие уверены, что русский борщ варят на основе квашеной капусты, которую кладут в самом начале, чтобы она как следует проварилась. В украинском используется свежая и ее добавляют ближе к концу варки, отчего она остается хрустящей. При этом есть и мнение, что капуста совсем необязательна, а вот без фасоли борщ не получится. В Беларуси так скажут, вероятнее всего, про картошку.
В общем, определить, какой борщ можно считать русским, а какой украинским просто невозможно. Иногда делаются попытки разделить блюдо по способу подачи — русский борщ со ржаным хлебом, а украинский с чесночными пампушками, но вы сами понимаете, что это очень вялая попытка национализировать блюдо. Скорее всего, классического деления на русский и украинский просто не существует и лучше всего не думать об этих нюансах, а просто наслаждаться вкусом ароматного интернационального борща.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Самарской области мужчина едва не лишился члена после мази с ядом
- Девушка нашла на берегу океана обезглавленное тело и вызвала полицейских
- Учительница, соблазнившая 14-летнего ученика, осталась почти безнаказанной
- Блогер, потерявшая мужа после вечеринки с сухим льдом, ищет дом с бассейном на Новый год
- В Свердловской области водитель разбил нос пассажиру, неправильно надевшему маску
Метки: борщ интересное отличие супы
41
Понравилось41
Новости партнёров
Загрузка...
Резануло - 2 славянских народа. Как бы не пытались нам привить обратное, но это один народ, искусственно разделённый по географическому признаку) в угоду политическим целям. Что кстати очень прекрасно получается, в виду отсутствия критического мышления и внушаемости многих представителей нашего народа.
На минусы начхать, если ни лень, можете ставить
Борщ должен быть вкусным, несмотря на национальность готовящего. Точка!
и если чЁ куплю украинские монеты до 1917 г. ДОРОГО!!!
А какие, те или иные расовые и национальные различия есть у пельменей?
неудачный пример про пельмени