В чем отличие русского борща от украинского

Само приготовление этого популярного блюда неизменно вызывает серьезные дебаты, под любым рецептом русского или украинского борща в интернете вы непременно найдете комментарии типа: «Не беритесь варить, если не умеете» и «У вас не борщ, а помои — какие-то щи со свеклой». В любом случае спорщики неправы и им следовало бы лучше изучить «матчасть». Эксперты в области кулинарии считают, что русский борщ готовится на основе говяжьего костного бульона, а украинский — на свиных ребрышках. И хоть это самое распространенное мнение, оно достаточно условно. Очень часто борщи варят на куриных бульонах или даже просто на воде. Что касается свекольников, то известен даже рецепт, в котором за основу берется кефир.Вторым популярным стереотипом считается тип капусты в борще. Многие уверены, что русский борщ варят на основе квашеной капусты, которую кладут в самом начале, чтобы она как следует проварилась. В украинском используется свежая и ее добавляют ближе к концу варки, отчего она остается хрустящей. При этом есть и мнение, что капуста совсем необязательна, а вот без фасоли борщ не получится. В Беларуси так скажут, вероятнее всего, про картошку.