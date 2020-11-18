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В Самарской области мужчина едва не лишился члена после мази с ядом

В Самарской области мужчина едва не лишился члена после мази с ядом (2 фото)

Автор:
18 ноября 2020 15:46
Сообщество : Истории
Метки: интересное   лекарство   мужчина   неосторожность   самара   случай   фото   
2794
2

Мази на основе змеиного яда помогают нам при болях в спине, разогревая мышцы и снимая боль. Однако, эти же мази могут нанести вред, если их нанести на чувствительные участки кожи. В этом убедился житель Самарской области, который чуть не остался без хозяйства.

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Метки: интересное   лекарство   мужчина   неосторожность   самара   случай   фото   
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33  комментария
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3k
SSD 2 часа назад
мазал проблемные участки мазью со змеиным ядом (с)
...да да, случайно... Шишка не стоит, решил полечить, или дзюбил с кремом, чтоб "погорячее"... )))
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2k
Alex Grimm 16 минут назад
Не сберёг самое дорогое
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70
Andrey 24 минуты назад
С финалгоном надо было
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2
Гигантопитек 52 минуты назад
Дзюбанул змея
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7k
djinn Час назад
В Самарской области мужчина едва не лишился члена после мази с ядом
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49
Mr White Man Час назад
В Самарской области мужчина едва не лишился члена после мази с ядомПосмотреть
В Самарской области мужчина едва не лишился члена после мази с ядом
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185
DoctorBetruger Час назад
Лет 20 назад моя девушка натирала мне спину "Финалгоном". Плавно лечебная процедура начала переходить в не совсем лечебную. Захотев сделать мне миньет она схватила мой орган руками... Хочу похвастаться - это был самый незабываемый миньет в моей жизни. Как вспомню - так вздрогну.
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14k
sanchesS80 DoctorBetruger Час назад
Бррр, аж у самого заболело. У меня от Финалгона спина горела и полыхала, только могу представить что будет там.
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51k
Серый sanchesS80 55 минут назад
Бывают случаи когда пот со спины обработанной Финалгоном стекал между ягодиц ) пострадавшие ставили рекорды скорости и отваги добираясь до своего пункта назначения ))
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6k
bum-bum Час назад
а шо так? никто не пожелал отсосать йад?
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137
СзадиPioneerka 2 часа назад
Яд кобры vs питон
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5k
Сергей 2 часа назад
Пусть в следующей раз "Звездочкой" попробует.
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829
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
Так сказать, подушил змея
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2k
Владимир 2 часа назад
однозначно-втирал для увеличения душегуба
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330
Андрей 2 часа назад
Перепутал крем перед фапанием. Или думал что яд змеи не навредит ужику, как говорится: Зараза к заразе не липнет.

А вообще не позавидуешь...
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353
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Я как то в армии покрутил в руке использованную гранату со слезоточивым газом.
И забыл про это а через пять минут почесал глаз..
Я как то в армии покрутил в руке использованную гранату со слезоточивым газом. И забыл про это а через пять минут почесал глаз..
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10k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Два моих приятеля подхватили [мат]. И решили от них избавиться самостоятельно. Дихлофосом. Побрили. По пшикали. И... Загремели в реанимацию с сильнейшей интоксикацией. Окачали.
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5k
Сергей Юрий Николаевич 2 часа назад
Тут специальный "ритуал" нужен, твои друзья просто всех нюансов не знали. Первые два пункта правильные, но только пшикать надо рядом с заполненной прохладной водой (а лучше вообще холодной) ванной. Попшикал и сразу в воду. Я так сам выводил, когда с селянками на сборе картошки так сказать, пообщался.
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7k
Andrey Сергей Час назад
Крайне соленая селедка и тазик с водой. Натираешь область лобка селедкой и садишься возле тазика. Пока они пьют - сеьбыв@ешься )))))))
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Один вопрос:автор поста,откуда ты знаешь такие подробности:что он после мази схватился за член??????
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993
Алексей Астин 2 часа назад
Секунду - про мазь и боли в спине, понятно!!! Но это-то как ))) не смог самостоятельно снять секс-игрушку... Успокаивал чтоль себя так? )))
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9k
Serg2001 2 часа назад
Если хватать красный острый перец голыми руками, а потом пойти в туалет, то будет очень похожая реакция. Врагу не пожелаю... )) Друг рассказывал...
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29k
parallax 2 часа назад
Помню намазал виски вьетнамской "звёздочкой", а потом у меня зачесался глаз...
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22k
Андрей parallax 2 часа назад
Хорошо что не яйца зачесались!
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7k
djinn parallax Час назад
ты бы еще коньяк намазал вьетнамской звездочкой
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