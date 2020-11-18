В Самарской области мужчина едва не лишился члена после мази с ядом

На днях в Сызрани мужчина оказался в больнице, получив ожог полового органа. 50-летний местный житель страдал болями в спине и часто мазал проблемные участки мазью со змеиным ядом. Но после процедуры он забыл помыть руки. Этими же руками мужчина взялся за член, испытав боль. У него началось сильное жжение и боль, которую он не в силах был терпеть. Из-за этого он обратился к медикам ближайшей больницы, сообщает Тольятти 24.