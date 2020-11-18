В Самарской области мужчина едва не лишился члена после мази с ядом

Мази на основе змеиного яда помогают нам при болях в спине, разогревая мышцы и снимая боль. Однако, эти же мази могут нанести вред, если их нанести на чувствительные участки кожи. В этом убедился житель Самарской области, который чуть не остался без хозяйства.
На днях в Сызрани мужчина оказался в больнице, получив ожог полового органа. 50-летний местный житель страдал болями в спине и часто мазал проблемные участки мазью со змеиным ядом. Но после процедуры он забыл помыть руки. Этими же руками мужчина взялся за член, испытав боль. У него началось сильное жжение и боль, которую он не в силах был терпеть. Из-за этого он обратился к медикам ближайшей больницы, сообщает Тольятти 24.
Таец сумел расстаться с секс-игрушкой лишь с помощью врачей и ножовки
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...да да, случайно... Шишка не стоит, решил полечить, или дзюбил с кремом, чтоб "погорячее"... )))
А вообще не позавидуешь...
И забыл про это а через пять минут почесал глаз..