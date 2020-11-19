Загадка адамова яблока: зачем мужчинам кадык

Многие уверены - если есть кадык, значит это мужчина. И мужчина ого-го какой мужик, по мужицкой части - дамы, не толкаемся, в очередь. Но что такое кадык на самом деле и правдивы ли слухи о его наличии?
×
Согласно библейским страницам - кадык это кусочек райского плода - яблока, который Адам съел по настоятельной просьбе Евы. Поэтому он и называется Адамово яблоко
Но конечно же все легко объяснить с научной точки зрения и кадык это всего лишь хрящ. Но почему он есть только у мужчин
На самом деле - это не верно. Кадык есть у всех, только у женщин он настолько слабо развит, что практически незаметен
На самом деле природа все предусмотрела - ведь основной функцией кадыка является защита гортани, щитовидной железы и голосовых хрящей. Удар в горловую часть и сросшаяся голосовая "шишка" спасет жизнь, она предотвратит травму
Однако не все так просто. Удар в эту область, ведь там сосредоточено множество нервных окончаний, является весьма болезненным и даже может спровоцировать остановку сердца
Гипотериоз, Гипертериоз, Хронический фиброзный тиреоидит Риделя (разрастание соединительных тканей вокруг кадыка), но чаще всего - ларингит, то есть воспалительный процесс гортани
Кадык развивается у мальчиков в период полового созревания - он формируется (удлиняются голосовые связки) под влиянием тестостерона (мужского гормона), от чего понижается голос и кадык становится признаком сформировавшегося мужчины
У женщин в это период тоже развивается гортань, но не так интенсивно и голос повышается
Однако это не значит, что развитие более выпуклого кадыка у женщин невозможно. В случае если у девочки в период происходит гормональный сбой и тестостерон ее организме вырабатывается более интенсивно, то может появится излишнее оволосение, задержка в развитии, понижение голоса и рост кадыка. Кадык у девочек также может образоваться в результате анатомической аномалии или генетической особенности
Кстати - многие мужчины проводят операцию по удалению кадыка. Операция не опасна, ведь это всего лишь хрящ, после нее не будет никаких последствий и побочных эффектов. Кроме редкого явления повышения голоса
Именно поэтому 100% сказать, что наличие кадыка указывает на мужчину, а его отсутствие на женщину - нельзя
Авторский пост
Ссылки по теме:
- 15 невероятных загадок, которые требуют недюжинной эрудиции
- 25 идеальных стрел каменного Амура, которые поразят в самое сердце
- Светящиеся чудеса нашей природы: не одними светлячками едины
- 17 сравнительных размеров всего на свете
- Сколько еще королей можно найти с помощью этих мечей
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...