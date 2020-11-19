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Загадка адамова яблока: зачем мужчинам кадык

Загадка адамова яблока: зачем мужчинам кадык (16 фото)

Автор:
19 ноября 2020 12:06
Сообщество : Факты
Метки: адамово яблоко   анатомия   загадка   интересное   кадык   мужчина   теперь ты знаешь больше   факты   
560
16

Многие уверены - если есть кадык, значит это мужчина. И мужчина ого-го какой мужик, по мужицкой части - дамы, не толкаемся, в очередь. Но что такое кадык на самом деле и правдивы ли слухи о его наличии?

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Метки: адамово яблоко   анатомия   загадка   интересное   кадык   мужчина   теперь ты знаешь больше   факты   
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Игорь Хомченко 14 минут назад
Как это зачем кадык? А чтобы не ошибиться с выбором, отдыхая в Таиланде.
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