Загадка адамова яблока: зачем мужчинам кадык

Однако это не значит, что развитие более выпуклого кадыка у женщин невозможно. В случае если у девочки в период происходит гормональный сбой и тестостерон ее организме вырабатывается более интенсивно, то может появится излишнее оволосение, задержка в развитии, понижение голоса и рост кадыка. Кадык у девочек также может образоваться в результате анатомической аномалии или генетической особенности