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Мексиканский город-оазис посреди пустыни

Мексиканский город-оазис посреди пустыни (8 фото)

Автор:
20 ноября 2020 10:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мулехе   город   калифорния   мексика   мексиканские города   оазис   
768
8

Полуостров Калифорния (не путать с одноимённым штатом США) — место отнюдь не дружелюбное.

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Метки: Мулехе   город   калифорния   мексика   мексиканские города   оазис   
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44k
Albert GER Полчаса назад
Как попасть в их тюрьму на 2 недели?
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Vladimir Taranovich Albert GER 17 минут назад
укради 10 миллиардов из бюджета
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7k
Алеksей 19 минут назад
сегодня, 20 ноября, День революции в Мексике! Мексиканское Ура!
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