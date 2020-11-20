Мексиканский город-оазис посреди пустыни

Полуостров Калифорния (не путать с одноимённым штатом США) — место отнюдь не дружелюбное.
Городок расположен в вдоль устья небольшой реки Рио-де-Санта-Розалия. Если бы не эта река, то основать поселение было бы просто невозможно. Но посмотрите на пейзаж ниже. Воды небольшой реки создали в пустыне настоящий райский сад.
Рио-де-Санта-Розалия в настоящее время не только обеспечивает жителей города Мулехе питьевой водой. Вод реки хватает для орошения полей и садов, расположенных в окрестностях населённого пункта.
Люди жили в этих местах и несколько тысяч лет назад. Археологи обнаружили древние наскальные рисунки в близлежащих горах Сьерра-де-Гуадалупе.
Испанское поселение появилось здесь в 1754 году, когда священнослужитель отец Франсиско Эскаланте начал строительство миссии под названием Misión Santa Rosalía de Mulegé.
Но основное занятие местных жителей — рыбная ловля.
Мулеге стал очень популярным местом среди туристов и в последние десятилетия туристическая отрасль приносит городу куда больше прибыли, чем сельское хозяйство и рыболовство.
Весь полуостров Нижняя Калифорния — это область с одним из самых низких уровней осадков в мире. Дождь бывает редко (обычнос декабря по март), а ураганы представляют серьезную угрозу для всего района Мулеге. Последний крупный ураган, налетевший на город в 2008 году, унёс жизни более десяти человек и уничтожил множество построек.
Особенностью города является старая тюрьма. В ней нет решеток. Заключенные могли свободно гулять по городу и создавать здесь семьи. Им просто нужно было вечером возвращаться в тюрьму. А куда раньше было деться заключённым? Кругом ведь пустыня... Вот такой необычный населённый пункт.
Хотели бы жить в таком местечке?
Источник:
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