Мексиканский город-оазис посреди пустыни

Особенностью города является старая тюрьма. В ней нет решеток. Заключенные могли свободно гулять по городу и создавать здесь семьи. Им просто нужно было вечером возвращаться в тюрьму. А куда раньше было деться заключённым? Кругом ведь пустыня... Вот такой необычный населённый пункт.

Хотели бы жить в таком местечке?