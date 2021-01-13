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Испанский стыд: саратовский Роскомнадзор посчитал название города в Мексике нецензурной бранью

Испанский стыд: саратовский Роскомнадзор посчитал название города в Мексике нецензурной бранью (13 фото)

Автор:
13 января 2021 12:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Охуэлос   город   курьез   мексика   нарушение   нецензурная брань   роскомнадзор   
1333
13

И потребовал удалить это слово с новостного сайта. Роскомнадзор как всегда занимается очень важными делами - поднимает людям настроение.

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Метки: Охуэлос   город   курьез   мексика   нарушение   нецензурная брань   роскомнадзор   
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22  комментария
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1k
rider2 19 минут назад
"А теперь поёт Хулио Иглесиас, что в переводе на русский означает - ну что же ты, Иглесиас!"
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3k
Vasiliy Pakazyava Минуту назад
Люди откровенно пинают фуи и дабы развлечся, или показать что им не просто так зряплату платят, занимаются херней
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16k
Anna 3 минуты назад
Аргентина же не португалоязычная, чего это Жужуй?
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1k
Михаил 5 минут назад
Роскомнадзор должен зарплату отрабатывать. Пусть запретит Испанию.
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2k
RRK 17 минут назад
Следить за цензурой в интернете, это полная дичь!
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10k
Евгений 20 минут назад
Hervidore de [мат] - на испанском яйцеварка. Вообще что испанцу обиходное слово - то нам нецензурщина.
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15k
Robin Hood 21 минуту назад
Саратовский Роскомнадзор это ... полная
Ссылка www.youtube.com
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751
Nane First NameLast 23 минуты назад
Вилариба и Велабаджа не пострадали?
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40k
Соломей 24 минуты назад
посмотрел, что за мудло, такую пуету постит, а, понятно, говноаххтар.
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57k
7guest Соломей 6 минут назад
А посмотреть правде в глаза и сказать, что роскомнадзор хернёй страдает - слабо?
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11k
* 7guest 5 минут назад
Так он там работает, и это не этично.
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11k
Денис Полчаса назад
Ппц, такой мощный наезд на географию.
А как с культурой быть?
Может они собираются запретить потрясающий хит про Жёваные Штаны?

Ссылка vk.com
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2k
Rhino Полчаса назад
Почему эту прекрасную деревню обошли стороной?
Почему эту прекрасную деревню обошли стороной?
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2k
евгений 37 минут назад
Совсем охуэли, придурки)
Совсем охуэли, придурки)
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8k
Агент Безопасной Национальности 41 минуту назад
В 90-х показывали один мексиканский сериал. Запомнил его из-за названия "Запретная женщина" - Ла мухер прои6ида

В 90-х показывали один мексиканский сериал. Запомнил его из-за названия "Запретная женщина" - Ла мухер прои6ида
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5k
ДеониS Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Хулио Иглесиас
Хулио Иглесиас
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19k
BillyBonzz Агент Безопасной Национальности 21 минуту назад
в английском слово "запретный" или "запрещенный" тоже будет писаться как Prohibited а звучать "Проибитед", так что ничего удивительного. Mujer -по испански, действительно переводится как женщина и звучит как "мухэр", но испанцы редко так называют женщин. Они в основном обращаются к женщинам по цвету волос, но т.к. испанки все в основном черноволосые, к ним обращаются как La Morena - что означает брюнетка. Артикль La в испанском означает женский род единственное число. Есть еще артикл Las, означающий женский род едиственное число( например Las Vegas - город Лас Вегас переводится как "свечи", одна свеча будет как la vega). Мужской род, единственное число имеет свой артикль el -"эль" (например el dorado - переводится как "золото", золото в испанском имеет мужской род). Ну конечно есть артикль обозначающий мужской род множественное число -Los - "лос" ( например Los Angeles - город Лос Анджелес переводится как "Ангелы", ) С помощью этих артиклей испанцы понимают о ком, какого рода и в каком они числе идет речь в предложении.
До пандемии часто отдыхать ездили на испанские курорты, приходилось учить самому по -немногу испанский, оказался очень интересным, не такой скучный как английский.
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6k
Elena Ki BillyBonzz 13 минут назад
Когда на курсах сказала "мухер" вместо "эспоза" , преподаватель отметила у меня аргентинский акцент.
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8k
Агент Безопасной Национальности BillyBonzz 8 минут назад
"в английском слово "запретный" или "запрещенный" тоже будет писаться как Prohibited а звучать "Проибитед"..."
===========
В английском варианте h ("х" русское) произносится - [prəˈhɪbɪtɪd].
Испанским владею "с очень толстым словарем")) Но немного понимаю.
С английским у меня попроще - спецшкола (еще в советские времена), потом инъяз (первая вышка), потом лет 15 пользовался им с буржуинами уже по своей основной специальности.
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8k
Агент Безопасной Национальности Elena Ki 5 минут назад
эспоза - это же вроде как не просто женщина, а жена, супруга, не?
spouse (англ.), épouse (фр.)
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4k
Александр Иванов 43 минуты назад
А это как?
А это как?
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7k
Wollas 43 минуты назад
Вкусно, полезно!
Вкусно, полезно!
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