Испанский стыд: саратовский Роскомнадзор посчитал название города в Мексике нецензурной бранью

И потребовал удалить это слово с новостного сайта. Роскомнадзор как всегда занимается очень важными делами - поднимает людям настроение.
Саратовское управление Роскомнадзора потребовало от сайта "Свободные новости" удалить комментарий пользователя, в котором усмотрело нецензурную брань.
Издание устроило среди читателей новогоднюю игру в "Города", и один из пользователей под ником "Мексиканец Педро" имел неосторожность использовать название небольшого мексиканского городка под названием Ojuelos. С совсем, надо сказать, невинным названием - "Охуэлос" с испанского переводится как "глазки."
Шеф-редактор ИА "Свободные новости" Мария Алексашина обратилась за комментарием к главе регионального управления РКН Роману Чуйченко, который пообещал "разобраться в ситуации". Хочется верить, что здравый смысл восторжествует.
Что касается самого города, то он располагается в штате Халиско и имеет богатую историю. Основали Охуэлос в 1569 году. На сегодняшний день в нем проживает около 10 тысяч человек.
Не надо еще произносить на испанском название целой провинции Аргентины Jujuy (https://t.co/ipDXpCWdiB). Для России ее в энциклопедиях специально пишут как Жужуй :-)— Oleg (@OlegYamschikov) January 13, 2021
Не говорите Роскомнадзору, этот город может постичь судьба Воронежа. pic.twitter.com/xDcs5YEadL— Neurobalalaika (@neurobalalaika) January 12, 2021
Источник:
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А как с культурой быть?
Может они собираются запретить потрясающий хит про Жёваные Штаны?
До пандемии часто отдыхать ездили на испанские курорты, приходилось учить самому по -немногу испанский, оказался очень интересным, не такой скучный как английский.
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В английском варианте h ("х" русское) произносится - [prəˈhɪbɪtɪd].
Испанским владею "с очень толстым словарем")) Но немного понимаю.
С английским у меня попроще - спецшкола (еще в советские времена), потом инъяз (первая вышка), потом лет 15 пользовался им с буржуинами уже по своей основной специальности.
spouse (англ.), épouse (фр.)