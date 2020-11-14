"Лахта-центр" стал лучшим небоскребом мира

462-метровый небоскреб "Лахта-центр" в Петербурге, построенный в 2019 году, получил престижную архитектурную премию Emporis Skyscraper Award как лучший небоскреб мира. Жюри оценило необычную пламенеющую форму здания и его энергетическую эффективность. После того, как строительство "Лахта-центра" завершилось, он стал самым высоким зданием не только в России, но и в Европе.
462-метровый небоскреб "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге, где располагается штаб-квартира "Газпрома", занял первое место в архитектурном конкурсе Emporis Skyscraper Award и был признан "Необскребом года-2019". Второе место в конкурсе занял небоскреб Leeza Soho в Пекине, который спроектиовала Заха Хадид, а третье - нью-йоркская высотка 35 Hudson Yards.
Проект небоскреба создан архитектурными бюро "Горпроект" и RMJM. "Лахта-центр" на сегодня - самое высокое здание в России и в Европе, а в мире он занимает 14-е место по высоте. Открытие здания планируется на 2021 год, там разместится штаб-квартира "Газпрома".
Внешне здание состоит из пяти лепестков, повернутых на 90 градуса и напоминающих язык пламени, изображенный на эмблеме "Газпрома".
Внешне здание состоит из пяти лепестков, повернутых на 90 градуса и напоминающих язык пламени, изображенный на эмблеме "Газпрома".
Помимо впечатляющего дизайна, "Лахта-центр" был отмечен за энергоэффективность и дружественность к окружающей среде. "Фасад с двойным покрытием предотвращает ненужные потери тепла, обеспечивая высокую энергоэффективность, - сказано в решении жюри. - Следует отметить и новаторское использование инфракрасных обогревателей, при котором излишек тепла не теряется, а возвращается обратно в систему обогрева".
Небоскреб, получивший сертификат LEED Platinum, вошел в пятерку самых экологичных зданий на планете. Его победа в конкурсе Emporis Skyscraper Award стала этапной: европейские здания не завоевывали награду с 2013 года.
В 2019 году в конкурсе победил небоскреб MGM Cotai в Макао, а в 2018-м - Lotte World Tower в Сеуле. "Результаты этого года показали, что Европа способна стоять вровень с конкурентами из Азии и Северной Америки", - говорится в пресс-релизе.
На данный момент строительство здания практически завершено, идет обустройство офисов, оформление общественных пространств и окружающего пейзажа.
На данный момент строительство здания практически завершено, идет обустройство офисов, оформление общественных пространств и окружающего пейзажа.
Изначально небоскреб планировалось возводить в историческом центре Санкт-Петербурга, но беспокойство за исторический архитектурный облик города заставило создателей перенести проект в развивающийся Приморский район.
87-этажный, самый северный в мире небоскреб будет открыт в 2021 году. В нижнюю бетонную плиту фкндамента здания залили рекордное количество бетора - почти 20000 кубических метров.
Помимо офисов, в Лахта-центре" будут работать планетарий, медицинский центр и концертный зал.
Окружающая небоскреб территория станет обустроенным общественым пространством для прогулок с открытым амфитеатром на 2000 мест, фонтанами, променадами и пляжами.
Небоскреб Leeza Soho в Пекине занял в конкурсе второе место. Это - один из последних проектов Захи Хадид, скончавшейся в 2016 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Emporis Skyscraper Award Городская среда Лахта-центр архитектура город награда премия санкт-петербург
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а на Охте ему, конечно, не место было
Знаете, бывают таки граненые гвоздики.
Такой же не уместный.
это равносильно ?
.
"Лахта-центр" стал лучшим небоскребом мира
и
в 2019 первое место по мнению Emporis Skyscraper Award получил "Лахта-центр".
а поскольку никого не интересует что там холопы думают - то можно молоть что угодно..
Вот так и пишут в объявлениях о продаже,газ по границам участка.....
Интересно, а чего это народишко не спешит газифицироваться?
Но зато небоскреб есть.
Разруха 100% в головах менеджеров.
И потом такие люди гордятся что не смотрят телевизор. Дескать он мозги засирает пропагандой.
Типа в интернете они черпают свободную, правдивую инфу.......А сами даже поисковиком пользоваться не умеют.