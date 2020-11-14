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"Лахта-центр" стал лучшим небоскребом мира

"Лахта-центр" стал лучшим небоскребом мира (11 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2020 08:58
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Emporis Skyscraper Award   Городская среда   Лахта-центр   архитектура   город   награда   премия   санкт-петербург   
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462-метровый небоскреб "Лахта-центр" в Петербурге, построенный в 2019 году, получил престижную архитектурную премию Emporis Skyscraper Award как лучший небоскреб мира. Жюри оценило необычную пламенеющую форму здания и его энергетическую эффективность. После того, как строительство "Лахта-центра" завершилось, он стал самым высоким зданием не только в России, но и в Европе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Emporis Skyscraper Award   Городская среда   Лахта-центр   архитектура   город   награда   премия   санкт-петербург   
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2k
Battlecat Час назад
Вот недавно сделал фото
Вот недавно сделал фото
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42k
Daniel Rumiantsev 16 минут назад
жду когда пускать начнут посмотреть оттуда
а на Охте ему, конечно, не место было
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1k
Максим 22 минуты назад
Живу в Питере, мне нравится эта башня. Остальным советую выпить новопассит.
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7k
Cornho Полчаса назад
Спасибо хоть, что оно не в центре города всё-таки торчит, как изначально задумывалось.
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2k
R00T Час назад
Лахта... А пригожинская псарня, из которой тяфкают пропагандонство пригожинские псинки, где там находится?
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7k
Cornho R00T Полчаса назад
Это вы сейчас о чём?? Какая псарня?
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803
Heisenberg Час назад
Кремлеботы гордимся?
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10k
Taximaxi Час назад
Как же наших светлолико-свидомито-радужных то корёжит! Обсирали,обсирали и вот тебе на! Лучший в мире. И пенсионерам не раздали и не разворовали и что самое ужасное-в каждую задницу газику не провели. Надо специально послушать мнение сисяна и желтозубого упыря Ходора из Швейцарий. Вот у них то О’чки припекает.
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803
Heisenberg Taximaxi 45 минут назад
Вот ты и спалился гавно!
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10k
Taximaxi Heisenberg Полчаса назад
В смысле -спалился? Я своих убеждений никогда и не скрывал. Презирал и буду презирать вас ,как бывший солдат бывшей империи,которую вы,радужно-педерастическо-либерально-предательское чужекровное племя, развалили.
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326
Tony Banano Час назад
Природа уже давно нам дарит готовые формы.
Природа уже давно нам дарит готовые формы.
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17k
Феникс Час назад
Напоминает мне мебельный гвоздь торчащий из доски.
Знаете, бывают таки граненые гвоздики.
Такой же не уместный.
Напоминает мне мебельный гвоздь торчащий из доски. Знаете, бывают таки граненые гвоздики. Такой же не уместный.
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10k
Taximaxi Феникс Час назад
В твоей жирной заднице они смотрелись бы уместно. Как натюрморт.
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2k
Frank Borman Час назад
Ну вот. А если бы до сих пор был совок, был бы у Ленинграда такой прекрасный небоскреб? Нет.
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1k
Андриан Frank Borman Час назад
"Лахта-центр" стал лучшим небоскребом мира
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18k
pssst Андриан 37 минут назад
Там бассейн в итоге построили.
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528
Nane First NameLast Час назад
Извините, фотошопом не владею. Если кто может лучше - поправьте.

Извините, фотошопом не владею. Если кто может лучше - поправьте.
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209
Влад 2 часа назад
И всё это за наш счёт. Так чьё там достояние???
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16k
иванов дмитрий 2 часа назад
как вы думаете
это равносильно ?
.
"Лахта-центр" стал лучшим небоскребом мира
и
в 2019 первое место по мнению Emporis Skyscraper Award получил "Лахта-центр".
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17k
Феникс иванов дмитрий Час назад
нет конечно, но надо же как то распилить бюджет выделенный на пиар...

а поскольку никого не интересует что там холопы думают - то можно молоть что угодно..
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1k
Mellivora 2 часа назад
Зато газификация в 10 километрах от города Питера не в почете.
Вот так и пишут в объявлениях о продаже,газ по границам участка.....
Интересно, а чего это народишко не спешит газифицироваться?
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6k
Barachek_Obachek 2 часа назад
С желанием богатых стран понтануться понятно. Но когда страны на последних местах в списке по уровню жизни пускают пыль в глаза - непонятно. На очереди хоромы Роскосмоса. Рогозину не понравилось что у газпрома хер длиннее
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4k
Вадим 2 часа назад
Не ну ночью с залива когда на яхте идешь,реально классно смотрится. А по шоссе когда мимо проезжаешь,здание теряется абсолютно. Честно говоря внутри не было еще пока желания побывать.
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1k
alex5450 2 часа назад
Наверняка он олицетворяет собой насос для бабла. Качаем там далеко и непонятных дребенях, а бабосики появляются тут. И не говорите, что все они в скопились Москве. В Парадиз тоже отстёгивают ручеёк. Шоб не ныли.
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−8
Николай 2 часа назад
Сраный газопровод в Европу достроить не могут, техники нет.

Но зато небоскреб есть.

Разруха 100% в головах менеджеров.
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108
worldstreetmusic Николай Час назад
Да-а-а-а уж)))
И потом такие люди гордятся что не смотрят телевизор. Дескать он мозги засирает пропагандой.
Типа в интернете они черпают свободную, правдивую инфу.......А сами даже поисковиком пользоваться не умеют.
Да-а-а-а уж))) И потом такие люди гордятся что не смотрят телевизор. Дескать он мозги засирает пропагандой. Типа в интернете они черпают свободную, правдивую инфу.......А сами даже поисковиком пользоваться не умеют.
Ссылка www.youtube.com
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26k
Teodor 2 часа назад
Ну вот - Москву испоганили своей "москва-сити", дошла очередь и до второй столицы...
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12k
Hairy. 2 часа назад
А этот самый Emporis Skyscraper Award часом ли не на балансе у газмяса, ой, газговнопрома? Знаем мы эти россиянские конкурсы, от красоты, до вот таких, выигрывают лишь нужные люди и конторы, на госзакупках вон тоже тендеры почему-то тоже не чужие чинушам люди и фирмы выигрывают. Пока сказочное кумовство не будет искоренено не будет никакого развития страны.
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2k
Хрюн 2 часа назад
Отвратительно. Совершенно не вписывается в Питерский стиль. Видимо очень хотелось фалосами померяться.
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1k
anatolis Хрюн 2 часа назад
но он же не в центре Питера построен
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10k
Taximaxi Хрюн 59 минут назад
Теперь ты этот фаллос пожизненно в своей заднице чувствовать будешь.
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18k
pssst Хрюн Полчаса назад
Вполне вписывается в стиль пилонов ЗСД.
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