"Лахта-центр" стал лучшим небоскребом мира

462-метровый небоскреб "Лахта-центр" в Петербурге, построенный в 2019 году, получил престижную архитектурную премию Emporis Skyscraper Award как лучший небоскреб мира. Жюри оценило необычную пламенеющую форму здания и его энергетическую эффективность. После того, как строительство "Лахта-центра" завершилось, он стал самым высоким зданием не только в России, но и в Европе.

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0 Источник: 462-метровый небоскреб "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге, где располагается штаб-квартира "Газпрома", занял первое место в архитектурном конкурсе Emporis Skyscraper Award и был признан "Необскребом года-2019". Второе место в конкурсе занял небоскреб Leeza Soho в Пекине, который спроектиовала Заха Хадид, а третье - нью-йоркская высотка 35 Hudson Yards.

Проект небоскреба создан архитектурными бюро "Горпроект" и RMJM. "Лахта-центр" на сегодня - самое высокое здание в России и в Европе, а в мире он занимает 14-е место по высоте. Открытие здания планируется на 2021 год, там разместится штаб-квартира "Газпрома".

Внешне здание состоит из пяти лепестков, повернутых на 90 градуса и напоминающих язык пламени, изображенный на эмблеме "Газпрома".

0 Источник: Помимо впечатляющего дизайна, "Лахта-центр" был отмечен за энергоэффективность и дружественность к окружающей среде. "Фасад с двойным покрытием предотвращает ненужные потери тепла, обеспечивая высокую энергоэффективность, - сказано в решении жюри. - Следует отметить и новаторское использование инфракрасных обогревателей, при котором излишек тепла не теряется, а возвращается обратно в систему обогрева".

0 Источник: Небоскреб, получивший сертификат LEED Platinum, вошел в пятерку самых экологичных зданий на планете. Его победа в конкурсе Emporis Skyscraper Award стала этапной: европейские здания не завоевывали награду с 2013 года.

0 Источник: В 2019 году в конкурсе победил небоскреб MGM Cotai в Макао, а в 2018-м - Lotte World Tower в Сеуле. "Результаты этого года показали, что Европа способна стоять вровень с конкурентами из Азии и Северной Америки", - говорится в пресс-релизе.

На данный момент строительство здания практически завершено, идет обустройство офисов, оформление общественных пространств и окружающего пейзажа.

0 Источник: Изначально небоскреб планировалось возводить в историческом центре Санкт-Петербурга, но беспокойство за исторический архитектурный облик города заставило создателей перенести проект в развивающийся Приморский район.

0 Источник: 87-этажный, самый северный в мире небоскреб будет открыт в 2021 году. В нижнюю бетонную плиту фкндамента здания залили рекордное количество бетора - почти 20000 кубических метров.

0 Источник: Помимо офисов, в Лахта-центре" будут работать планетарий, медицинский центр и концертный зал.

0 Источник: Окружающая небоскреб территория станет обустроенным общественым пространством для прогулок с открытым амфитеатром на 2000 мест, фонтанами, променадами и пляжами.

0 Источник: Небоскреб Leeza Soho в Пекине занял в конкурсе второе место. Это - один из последних проектов Захи Хадид, скончавшейся в 2016 году.