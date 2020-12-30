Каменщик проложил подземный ход к замужней любовнице, но их застал муж

Строитель из Тихуаны, которого в местных СМИ называют только по имени — Альберто, — построил тайный ход в дом своей любовницы Памелы. Пара предавалась любовным утехам, пока муж Памелы, Хорхе, был на работе, но в один прекрасный день он вернулся домой пораньше - и поймал парочку с поличным.

Сначала Хорхе в поисках любовника заглянул под кровать, но никого там не нашел, а потом заметил Альберто за диваном — но тот вдруг пропал. Тогда Хорхе и обнаружил за диваном дыру, которая вела в тоннель под домом. Обманутый муж спустился в подземный ход и прошел по нему до самого дома Альберто.