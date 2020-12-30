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Каменщик проложил подземный ход к замужней любовнице, но их застал муж

Каменщик проложил подземный ход к замужней любовнице, но их застал муж (2 фото)

Автор:
30 декабря 2020 13:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: жена и муж   измена   любовники   мексика   смешные новости   
581
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Каменщик из Мексики проложил подземный ход в дом к соседке, чтобы они могли спокойно крутить роман втайне от супругов. И все шло как по маслу, пока однажды по классике жанра муж любовницы не вернулся с работы пораньше.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жена и муж   измена   любовники   мексика   смешные новости   
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8  комментариев
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5k
радик геннадиевич Час назад
вот ведь как хотел [мат],ход целый прокопал
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6k
Lev Asriev 40 минут назад
Прямо не пост, а готовый сценарий для целого мексиканского сериала. Жалко, Вероника Кастро уже постарела...
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7k
Фантом 47 минут назад
Наверное других женщин в округе просто небыло.
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1k
веселый просто Фантом 13 минут назад
Может у Альберто несколько подземных ходов было
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6k
uutb 55 минут назад
Каменщик проложил подземный ход к женатой любовнице, но их застал муж
======
ЗАМУЖНЕЙ!
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен uutb 18 минут назад
По теперешним временам она могла быть и женатой.
Кто их знает этих толерастов...
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1k
Афраний Час назад
Надо было Хорхе, проложить свой ход,к жене Альберто.
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Афраний 17 минут назад
Ход уже есть.
нужно только не встретиться при переходе.
Ну или поздороваться...
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