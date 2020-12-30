Каменщик проложил подземный ход к замужней любовнице, но их застал муж

Каменщик из Мексики проложил подземный ход в дом к соседке, чтобы они могли спокойно крутить роман втайне от супругов. И все шло как по маслу, пока однажды по классике жанра муж любовницы не вернулся с работы пораньше.
Строитель из Тихуаны, которого в местных СМИ называют только по имени — Альберто, — построил тайный ход в дом своей любовницы Памелы. Пара предавалась любовным утехам, пока муж Памелы, Хорхе, был на работе, но в один прекрасный день он вернулся домой пораньше - и поймал парочку с поличным.
Сначала Хорхе в поисках любовника заглянул под кровать, но никого там не нашел, а потом заметил Альберто за диваном — но тот вдруг пропал. Тогда Хорхе и обнаружил за диваном дыру, которая вела в тоннель под домом. Обманутый муж спустился в подземный ход и прошел по нему до самого дома Альберто.
Местные СМИ не сообщают, какой длины был подземный ход, но на фотографиях входа в туннель видно, что каменщик поработал профессионально.
Сообщается, что Альберто умолял Хорхе уйти, поскольку хотел скрыть измену от жены, которая в тот момент спала. Но разъяренный Хорхе все рассказал жене Альберто, после чего мужчины начали драться. Прибывшие на вызов полицейские увезли Альберто, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ЗАМУЖНЕЙ!
Кто их знает этих толерастов...
нужно только не встретиться при переходе.
Ну или поздороваться...