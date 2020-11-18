Аукцион по продаже последних старых ЛиАЗов закончился сенсационными ценами

В соответствии с законом, продажа муниципальных автобусов проводилась на открытых торгах через онлайн-площадку «Сбербанк-АСТ». Из описания лотов следует, что два ЛиАЗа были выпущены в 1991 году, один — в 1994-м. Стартовые цены от 89 до 130 тысяч рублей.

В успех мероприятия мало кто верил, поэтому заложили возможность понижения стартовой цены, тем более что первый аукцион по продаже автобусов, который проводился в сентябре, был признан несостоявшимся из-за отсутствия участников. Однако торги, организованные 18 ноября, собрали аж 21 участника — они бились за старые ЛиАЗы насмерть, повышая ставки. Итог:

экземпляр 1994 года продан за 390 000 рублей, победитель аукциона — ООО «Завод синтетических смол «Заря»,

первый экземпляр 1991 года, цена продажи — 442 000 рублей, победитель — Якубов Сергей Викторович,

второй экземпляр 1991 года, цена продажи — 298 000 рублей, победитель — Мошков Андрей Петрович.





Столь высокие цены свидетельствуют о том, что автобусы ушли не на металлобазы, а любителям автостарины и/или реставраторам. Результат особенно удивителен, если учесть, что только две машины способны передвигаться самостоятельно, третья — не на ходу.