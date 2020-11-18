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Аукцион по продаже последних старых ЛиАЗов закончился сенсационными ценами

Аукцион по продаже последних старых ЛиАЗов закончился сенсационными ценами (3 фото)

Автор:
18 ноября 2020 23:52
Метки: автобусы   аукцион   транспорт   
462
3

В городе Арзамасе Нижегородской области муниципальное автотранспортное предприятие 18 ноября успешно провело аукцион по продаже выведенных из эксплуатации классических ЛиАЗов-677. Это были одни из последних автобусов такого типа, использовавшихся в России, — они обслуживали городские маршруты до 2019 года. Результаты аукциона шокируют — машины ушли гораздо дороже, чем ожидалось.

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Метки: автобусы   аукцион   транспорт   
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7  комментариев
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6k
Вася 3 часа назад
Эх, родненький...
Эх, родненький...
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7k
albedo 2 часа назад
Суперавтобус. Единственный в то время в мире массовый городской автобус с АКПП.
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2k
kappaneed 3 часа назад
Киношникам будут сдавать в аренду, быстро отобъют вложения))
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1k
Мистер Фикс 3 часа назад
Постоянно под полом звенело ))
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7k
kaboza 3 часа назад
бл..в школу 8 остановок, зимой за водилой))) сука вылазить не хотелось)))
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35k
Андрей Бертон kaboza 3 часа назад
Самый тёплый автобус, это ЛАЗ, задние сиденья.
Самый тёплый автобус, это ЛАЗ, задние сиденья.
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3k
3BE3DA4ET Андрей Бертон 3 часа назад
Особенно летом.
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