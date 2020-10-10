После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000

Дело всё в том, что Раман последние 18 лет только и занимался тем, что все свои сбережения вкладывал в разные вещи – какие-то более, какие-то менее ценные. Сначала он завалил ими два гаража, сарай и 24 огромных мусорных контейнера, потом три комнаты в своём домике. Ему пришлось переехать в близлежащую гостиницу, потому что в доме для него попросту не оказалось места. Но, по словам соседей, каждую неделю Раман появлялся около дома, принимал новую курьерскую доставку, заносил покупки в дом и снова уезжал в гостиницу.