После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000

Недавно скончался 64-летний английский программист Раман Шукла. Его брат приехал, чтобы разобрать вещи покойного, но не смог попасть в дом.
Дело всё в том, что Раман последние 18 лет только и занимался тем, что все свои сбережения вкладывал в разные вещи – какие-то более, какие-то менее ценные. Сначала он завалил ими два гаража, сарай и 24 огромных мусорных контейнера, потом три комнаты в своём домике. Ему пришлось переехать в близлежащую гостиницу, потому что в доме для него попросту не оказалось места. Но, по словам соседей, каждую неделю Раман появлялся около дома, принимал новую курьерскую доставку, заносил покупки в дом и снова уезжал в гостиницу.
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Большинство покупок так и остались не распакованными.
Брат покойного знал, что он собирает коллекцию "на старость", но не представлял, что это собирательство достигло таких размеров. К сожалению, Раман так и не смог насладиться результатом своих трудов – мужчина скоропостижно скончался от инфаркта.
После того, как брат Рамана понял, что перед ним не мусор, а ценные вещи – он вызвал сотрудников аукциона. 8 человек в течение трех недель разбирали завалы! Такой обширной коллекции не видели ещё ни у одного коллекционера в Англии. За это время работники аукциона откопали 60000 предметов. Вот только некоторые из них:
– коллекционные вещи творчества группы "The Beatles": пластинки, книги, паззлы, фотографии, автографы, плакаты;
– раритетные фотоаппараты;
– огромная коллекция комиксов;
– раритетные книги;
– электроника;
– многое об Элвисе Пресли: пластинки, фото, в том числе личные письма;
– старинные музыкальные инструменты.
– коллекционные вещи творчества группы "The Beatles": пластинки, книги, паззлы, фотографии, автографы, плакаты;
– раритетные фотоаппараты;
– огромная коллекция комиксов;
– раритетные книги;
– электроника;
– многое об Элвисе Пресли: пластинки, фото, в том числе личные письма;
– старинные музыкальные инструменты.
Аукционный дом подсчитал, что средняя стоимость всего богатства – 4 млн фунтов стерлингов, или более 5 млн долларов, или 400 млн рублей.
Торги будут проходить 4 дня в Ноттингеме – с 22 по 25 октября.
Родственники получат свои миллионы, аукционисты заработают немаленькие проценты, а мне жалко Рамана Шуклу, который жил очень скромно ради того, чтобы на пенсии не знать нужды….
А вы заранее готовитесь к пенсии?
А вы заранее готовитесь к пенсии?
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