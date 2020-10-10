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После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000

После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000 (10 фото)

Автор:
10 октября 2020 08:08
Сообщество : Истории
Метки: Ноттингем   англия   аукцион   коллекционер   коллекция   пенсия   старость   
3496
10
Недавно скончался 64-летний английский программист Раман Шукла. Его брат приехал, чтобы разобрать вещи покойного, но не смог попасть в дом.
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Метки: Ноттингем   англия   аукцион   коллекционер   коллекция   пенсия   старость   
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11  комментариев
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10k
* Час назад
Это Плюшкин. Вряд ли, он бы потратил это на старости, продолжил бы копить. Есть люди, для которых собирательство, это состояние души.
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9
Андрей Стариков 2 минуты назад
Я уже на пенсии. Если бы не подобная привычка.то остался бы сейчас ни с чем. Старость как-то незаметно подкралась,хотя не думал до неё дожить,а вместе с ней и болезни и все остальные прелести. Приходиться с ними мириться как-то. А тут и плюшкинские привычки помогли,иначе бы не на что было лечиться ,где-то жить и что-то есть. Одной пенсии увы,не хватает
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1k
uuid 6 минут назад
Молодец Раман! Теперь о тебе узнали читатели фишек! Жизнь прожита не зря...
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9k
Хью́берт 7 минут назад
Я за этого товарища сегодня вечером выпью стоя!
Задел за душу коллекционера.
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5k
Maxo 11 минут назад
Просто протекла крыша. Это бывает.
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1k
Валерий 20 минут назад
Вот по этому я ничего не собираю. Крякнуть можно в любой момент,и зачем оно тогда всё?
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4k
sivanov1079 Полчаса назад
Ничего не откладываю на пенсию, т.к. или подохну за 25 лет, или сбережения превратяться в тыкву, или еще чего...
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41k
Михалыч sivanov1079 16 минут назад
А кушать на пенсии что будешь, лекарства на что покупать? Можно в золото вкладывать, в монеты, в валюту, в недвижимость, в облигации... Если свой личный пенсионный фонд не создашь, то отправишься в мир иной даже не дожив до подачек государства...
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24k
Acu900 Час назад
Ну можно было просто открыть сберегательную программу на банковском счету, но видимо это показалось покойному программисту банально и скучно...
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