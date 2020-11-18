Последние слова Далиды, ей было 54 года: "Жизнь для меня стала невыносимой"

В 1961 году Люсьен и Далида идут под венец, но их чувства уже остыли. Певица влюбилась в поляка художника Жана Собески. Затем последовал развод с мужем, они, хоть и не сразу, но сумели сохранить дружеские отношения. В 1958 году Далида блестяще выступила в США, и сама Элла Фицджеральд прочила ей блестящую карьеру, предложив остаться в Америке. Но певица отказалась. В 1966 году у неё новое романтическое увлечение - итальянский певец Луиджи Тенко. Он молод и талантлив, но не так успешен, как она.





И вдруг, как гром среди ясного неба