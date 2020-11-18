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Последние слова Далиды, ей было 54 года: "Жизнь для меня стала невыносимой" (10 фото + 2 видео)

Автор:
18 ноября 2020 21:18
Метки: биография   женщина   певица   
1005
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Знаменитая французская певица была очень популярна и любима публикой. Что ещё нужно для счастья? Многие мечтали бы о такой карьере. Но была ли она счастлива на самом деле, и почему тогда её называли "черной вдовой"?

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Метки: биография   женщина   певица   
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13  комментариев
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6k
Прохожий3 4 часа назад
Ее история - еще одно доказательство того, что личное счастье никак не зависит от успеха, богатства и популярности. Можно быть глубоко несчастным мегапопулярным богачом. Поэтому погоня за популярностью и деньгами у молодежи очень часто не дает желаемого результата.
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26k
Игорь 43 минуты назад
Девушка была очень красивой и сумела в возрасте 20 лет выиграть конкурс красоты "Мисс Египет".
=======
Ну в 20 лет, да в Египте - может и была красивой. По мне - сомнительная красавица. Да, эффектная, но грубоватые черты для громких званий - красавица.
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1k
Mellivora 2 часа назад
Черная вдова...
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14k
Теуш Алексей 3 часа назад
Моя любимая вещь...
Ссылка www.youtube.com
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−77
rbFedor 4 часа назад
О мёртвых, либо хорошо, либо ничего!
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2k
VL rbFedor 4 часа назад
...кроме правды
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Свирепый Бамбр 4 часа назад
Очередная дилда.
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65
Дед Мазай 4 часа назад
Печальная, но познавательная статья - спасибо
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2k
Владимир 4 часа назад
как сказала одна пожилая крестьянка,когда ей вкратце рассказали проблему Анны Карениной:-корову б ей,а лучше б две...
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8k
KOSTELLO 4 часа назад
"Paroles, paroles" на мой взгляд, одна из самых красивых песен, когда либо написанная и прекрасно исполненная
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