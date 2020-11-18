Последние слова Далиды, ей было 54 года: "Жизнь для меня стала невыносимой"

Знаменитая французская певица была очень популярна и любима публикой. Что ещё нужно для счастья? Многие мечтали бы о такой карьере. Но была ли она счастлива на самом деле, и почему тогда её называли "черной вдовой"?
Девочка Иоланда Джильотти родилась в Каире в Египте в 1933 году в семье итальянцев - скрипача и швеи. В возрасте 10 месяцев у неё воспалился глаз. Местный доктор прописал сомнительное лечение: завязать глаз девочки на 40 дней. Родители выдержали этот срок, несмотря на протесты малютки. А когда сняли повязку, то оказалось, что глаз сильно косил и воспалился даже больше прежнего. Так из-за врачебной ошибки Иоланта перенесла 3 операции: в полтора года, четыре и двадцать лет. Всю жизнь её мучила болью в глазах и страх темноты, она спала при включенном свете.
Девушка была очень красивой и сумела в возрасте 20 лет выиграть конкурс красоты "Мисс Египет". Тогда за фото в купальнике многие родственники отказались с ней разговаривать, а её свадьба расстроилась. Но Иоланда не долго горевала. Она начала сниматься в небольших ролях в кино. Отец её умер, и она покинула Египет, переехав во Францию.
Иоланта брала уроки вокала и придумала себе творческий псевдоним Далида, как у библейской обольстительницы. На конкурсе песни в 1955 году она познакомилась со своим будущим мужем директором звукозаписывающей фирмы Люсьеном Мориссом. В 1956 году песня "Бамбино" имела бешеный успех во Франции. С тех пор популярность певицы росла, как снежный ком.
В 1961 году Люсьен и Далида идут под венец, но их чувства уже остыли. Певица влюбилась в поляка художника Жана Собески. Затем последовал развод с мужем, они, хоть и не сразу, но сумели сохранить дружеские отношения. В 1958 году Далида блестяще выступила в США, и сама Элла Фицджеральд прочила ей блестящую карьеру, предложив остаться в Америке. Но певица отказалась. В 1966 году у неё новое романтическое увлечение - итальянский певец Луиджи Тенко. Он молод и талантлив, но не так успешен, как она.
И вдруг, как гром среди ясного неба
В 1967 году на фестивале в Сан-Ремо они спели песню дуэтом, которая даже не прошла в финал. Луиджи мечтал о победе, о славе, а что в итоге...Он был сломлен поражением и покончил жизнь самоубийством. Нашла его Далида. Она сильно переживала и винила себя, а через месяц совершила то же, что и Луиджи - приняла большое количество лекарств. Горничная заметила свет через приоткрытую дверь, заглянула, а там... Врачи четверо суток боролись за её жизнь. Здоровье певицы было подорвано навсегда.
Между тем карьера Далиды идёт в гору. Она совершает турне по Индии и арабским странам.
Но в 1971 году новый удар
Застрелился её первый муж Люсьен Морисс, с которым они оставались в дружеских отношениях. В её голову закралась мысль, что все, кого она любит, погибают.
В 1973 году совместно с Аленом Делоном Далида исполняет песню "Пароле, пароле, пароле". Песню очень хорошо знали в СССР.
В 1972 году Далида знакомится с французским художником Ришаром Шанфре. Они были счастливы вместе 9 лет, но и этот союз распался. А в 1983 году Ришар повесился, потому что у него было много долгов. Певицу за глаза стали называть "чёрной вдовой".
В довершение всего умерли любимые собачки певицы. Волна тяжёлой тоски захлестнула её. 2 мая 1987 года Далида надела белый пеньюар, выпила виски и приняла снотворное, написав записку: "Жизнь для меня стала невыносимой, простите меня". Так закончилась жизнь знаменитой певицы, нашли её утром.
Источник:
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Ну в 20 лет, да в Египте - может и была красивой. По мне - сомнительная красавица. Да, эффектная, но грубоватые черты для громких званий - красавица.