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Альпинистка поднялась на 2037-метровую гору Эль-Капитан за один день

Альпинистка поднялась на 2037-метровую гору Эль-Капитан за один день (8 фото)

Автор:
10 ноября 2020 08:52
Сообщество : Истории
Метки: Эль-Капитан   Эмили Хэррингтон   альпинистка   высота   гора   женщина   история   фото   
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Скалолазка Эмили Хэррингтон стала первой женщиной и четвёртым человеком, совершившим свободное восхождение за один день на вершину Эль-Капитан, что в Национальном парке Йосемити, высота которой 2037 м.
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Метки: Эль-Капитан   Эмили Хэррингтон   альпинистка   высота   гора   женщина   история   фото   
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5  комментариев
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2k
KL11 46 минут назад
Тетка молодец. Автор копипастер. Все цифры перепутал.
Вершина находится на высоте 2307 м над уровнем моря или примерно 910 метров над долиной Йосемити. Так что она поднялась не на 2037-м гору, а на 910 метровую скалу.
Хотя вблизи скала конечно впечатляет.
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514
Nane First NameLast 8 минут назад
Чем женщины только не занимаются, лишь бы борщ не варить.
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1k
Vladimir Taranovich 55 минут назад
Умница. Такие вещи не делаются на голой физ.подготовке. Тут мощная воля нужна. Когда преодолеваешь такую задачу, то многие преграды в жизни психологически становятся намного проще.
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2k
Frank Borman Час назад
От хорошей жизни на вертикальную стену не полезешь. Очевидно, бабе в жизни очень не хватает секса.
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6k
МимоПроходил Frank Borman 23 минуты назад
Альпинистка поднялась на 2037-метровую гору Эль-Капитан за один день
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