Альпинистка поднялась на 2037-метровую гору Эль-Капитан за один день

Скалолазка Эмили Хэррингтон стала первой женщиной и четвёртым человеком, совершившим свободное восхождение за один день на вершину Эль-Капитан, что в Национальном парке Йосемити, высота которой 2037 м.
В то время как большая часть США была сосредоточена на результатах президентских выборов, 34-летняя женщина в среду утром — в 1:34 — начала свой подъём по гранитной стене.
«Когда я впервые поставила перед собой цель, то особо не верила, что действительно смогу покорить Эль-Капитан за день. Для меня это не казалось чем-то реалистичным», — написала Хэррингтон в своём сообщении в Instagram.
«У меня не было навыков, физической формы или профиля риска, которые поспособствовали бы моему быстрому передвижению по такому большому куску камня. Но именно по этой причине я и пошла на это. То, что кажется невозможным, заставляет нас подняться над тем, кем мы являемся сейчас, чтобы увидеть, сможем ли мы стать лучшими версиями самих себя.»
«У меня не было навыков, физической формы или профиля риска, которые поспособствовали бы моему быстрому передвижению по такому большому куску камня. Но именно по этой причине я и пошла на это. То, что кажется невозможным, заставляет нас подняться над тем, кем мы являемся сейчас, чтобы увидеть, сможем ли мы стать лучшими версиями самих себя.»
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Хэррингтон достигла вершины спустя 21 час 13 минут и 51 секунду. Всего три человека — все мужчины — совершили свободное восхождение по этому маршруту, вложившись в один день.
Отметим, что альпинисты обычно используют веревки для того, чтобы те удерживали их от падения вниз, но не для того, чтобы с их помощью подниматься.
Эль-Капитан — одно из самых известных для скалолазания мест в мире. На протяжении десятилетий гора была объектом желаний у лучших скалолазов, приезжающих в парк Йосемити, который многие считают родиной современного скалолазания.
Отметим, что альпинисты обычно используют веревки для того, чтобы те удерживали их от падения вниз, но не для того, чтобы с их помощью подниматься.
Эль-Капитан — одно из самых известных для скалолазания мест в мире. На протяжении десятилетий гора была объектом желаний у лучших скалолазов, приезжающих в парк Йосемити, который многие считают родиной современного скалолазания.
По данным San Francisco Chronicle, Хэррингтон много раз поднималась по определённому маршруту на стене, называемому Золотые ворота, но ни разу за один день.
Почти год назад она пережила страшное падение, после которого была с травмами доставлена в больницу.
Позже она пообещала попробовать взобраться ещё раз, для чего месяцы упорно тренировалась в своём домашнем спортзале в Тахо-Сити, штат Калифорния.
На этот же раз своё восхождение она совершила при помощи своего парня Эйдриана Баллингера (Adrian Ballinger), известного гида, водящего на Эверест, и Алекса Хоннольда (Alex Honnold), спортсмена-скалолаза, известного своим беспрецедентным соло-восхождением на Эль-Капитан. Вместе они были связаны одной верёвкой.
Почти год назад она пережила страшное падение, после которого была с травмами доставлена в больницу.
Позже она пообещала попробовать взобраться ещё раз, для чего месяцы упорно тренировалась в своём домашнем спортзале в Тахо-Сити, штат Калифорния.
На этот же раз своё восхождение она совершила при помощи своего парня Эйдриана Баллингера (Adrian Ballinger), известного гида, водящего на Эверест, и Алекса Хоннольда (Alex Honnold), спортсмена-скалолаза, известного своим беспрецедентным соло-восхождением на Эль-Капитан. Вместе они были связаны одной верёвкой.
В процессе подъёма, когда Хэррингтон достигла одного из самых сложных участков маршрута, её нога соскользнула, после чего она ударилась своей головой о гранитную стену.
«Кровь просто взяла и потекла по её лицу, капая на страхующего меня», — рассказал Баллингер.
«Мы сразу подумали, что для неё день закончился. Это был дикий, пугающий флешбэк, возвращавший в прошлогоднюю осень.»
Но после часового отдыха и перевязки раны Хэррингтон продолжила.
«Кровь просто взяла и потекла по её лицу, капая на страхующего меня», — рассказал Баллингер.
«Мы сразу подумали, что для неё день закончился. Это был дикий, пугающий флешбэк, возвращавший в прошлогоднюю осень.»
Но после часового отдыха и перевязки раны Хэррингтон продолжила.
«Часть меня хотела всё бросить и уйти, — говорит она. — Но другая часть говорила: «Вот почему ты здесь. Это должно быть сложно. Ты должна попробовать ещё раз.».»
Завершив свой подвиг, Хэррингтон поделилась его изображениями в своём Instagram, в том числе одним снимком, на котором её голова была в крови после удара об гору.
Завершив свой подвиг, Хэррингтон поделилась его изображениями в своём Instagram, в том числе одним снимком, на котором её голова была в крови после удара об гору.
По её словам, для неё было важно стать первой женщиной, добившейся успеха в спорте, в котором в основном доминируют мужчины.
«Я провела много лет с чувством, что я чужая — как будто я не заслужила своего места среди альпинистов в Йосемити, — отметила рекордсменка. — Но благодаря этому опыту я узнала, что там нет никакой принадлежности или непринадлежности, нет успешной формулы подъёма. Я постаралась подойти к процессу креативно и экспериментально, и я нашла свой собственный путь.»
«Я провела много лет с чувством, что я чужая — как будто я не заслужила своего места среди альпинистов в Йосемити, — отметила рекордсменка. — Но благодаря этому опыту я узнала, что там нет никакой принадлежности или непринадлежности, нет успешной формулы подъёма. Я постаралась подойти к процессу креативно и экспериментально, и я нашла свой собственный путь.»
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Вершина находится на высоте 2307 м над уровнем моря или примерно 910 метров над долиной Йосемити. Так что она поднялась не на 2037-м гору, а на 910 метровую скалу.
Хотя вблизи скала конечно впечатляет.