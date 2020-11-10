Альпинистка поднялась на 2037-метровую гору Эль-Капитан за один день

«Когда я впервые поставила перед собой цель, то особо не верила, что действительно смогу покорить Эль-Капитан за день. Для меня это не казалось чем-то реалистичным», — написала Хэррингтон в своём сообщении в Instagram.



«У меня не было навыков, физической формы или профиля риска, которые поспособствовали бы моему быстрому передвижению по такому большому куску камня. Но именно по этой причине я и пошла на это. То, что кажется невозможным, заставляет нас подняться над тем, кем мы являемся сейчас, чтобы увидеть, сможем ли мы стать лучшими версиями самих себя.»