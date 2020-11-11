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Когда муж предложил тройничок: обсуждения с женских форумов

Когда муж предложил тройничок: обсуждения с женских форумов (15 фото)

Автор:
11 ноября 2020 19:51
Метки: вопрос   женщина   мужчина   обсуждение   отношения   тройничок   форум   
10057
15
Многие люди, желая разнообразить свою личную жизнь, прибегают к самым отчаянным экспериментам. Но что делать, если один из партнеров сомневается?

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Метки: вопрос   женщина   мужчина   обсуждение   отношения   тройничок   форум   
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46  комментариев
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3k
RALEXXX 3 часа назад
"В сексе у нас нет запретов. я не синий чулок, делаем многие, даже запредельные вещи."
Что есть "запредельные вещи"?
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26k
Teodor 19 минут назад
Эммануэль чтобы угодить своему придурку-мужу тоже во все тяжкие пускалась, но даже её это задолбало - как нашла приличного мужика, так едва не свалила от этого идиота... Насилу удержал, практически шантажом и обманом.
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649
MK_DMD Полчаса назад
Вообще долбанутые с этим тройничком стали??? Куда не зайдёшь - тройничок со своей женщиной. Хочешь двух тёлок еб@ть - воспользуйся проститутками. И выйдет дешевле. Но предлагать это женщине, с которой, как минимум, выстраиваешь отношения - это какой-то 314здец.
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578k
XoCTeJI Полчаса назад
Дешевле всего обходятся те девушки,которым нужно платить сразу!
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12k
Hairy. 57 минут назад
Точно с женских форумов, в основном МЖМ. Давайте лучше про ЖМЖ))
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9k
Антон Семёныч Час назад
Ссылка vk.com
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7k
Алеksей 2 часа назад
как то случайно стал свидетелем фразы знакомых, она мужу "Хочу секс с двумя мужиками", он в ответ: "Ага, я тебя, а он меня!" ржал писец, не смог промолчать
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3k
aleksander 2 часа назад
Каждая девушка втайне мечтает попробовать МЖМ
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69
Gumball aleksander Полчаса назад
Я вот никогда не мечтала МЖМ, мне одного моего мужа хватает, а вот ЖМЖ, пожалуйста, нет проблем)))) ну заметила, русские женщины в основном хотят только МЖМ.....
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26k
Teodor aleksander Полчаса назад
Порнухи пересмотрел..?
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28k
Korolev 2 часа назад
Это хорошо, когда все трое друг другу никто. Лучше, вообще, незнакомые...
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8k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Что вы думаете о голосовании по почте?
Что вы думаете о голосовании по почте?
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8k
K7OO 2 часа назад
- Подписываешься завтра на групповуху?
- Конечно! А кто будет?
- Я, еще один чувак, ты и твоя жена.
- Да нахрен мне это надо?? Не, не катит.
- Ну как знаешь. Тогда тебя вычеркиваем.
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9k
Антон Семёныч K7OO Час назад
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1k
Крабик 2 часа назад
анекдот вспомнил:
Идет групповуха- целая куча разгоряченных, переплетенных тел.
Из кучи вылезает мужик и говорит:
- Давайте уже разберемся по парам, а то я уже 2 раза отсосал
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Секс ЖМЖ вполне как бы нормален,но до 45 . Потом как то уже и лень так изощряться .К 60 - МЖ вполне самодостаточен.
Ну это я про себя. А так может кто и до 60 зажигает.
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34k
Андрей Бертон 2 часа назад
Что бы на такое решиться, будучи семьёй, надо 100 раз подумать. В определённом состоянии можно на такое решиться, но что потом. А потом при малейшей ссоре или проблеме, сразу пойдут упрёки: "ты предложил - предложила. А ты согласился - согласилась!"
По мне, проблем потом больше, чем полученного удовольствия.
Если и пробовать, то по молодости и не серьёзных отношениях.
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340
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Когда муж предложил тройничок: обсуждения с женских форумов
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7k
KOSTELLO 3 часа назад
А как вы относитесь к групповому сексу?

Вспоминается анекдот - Как Вы относитесь к женщинам, Штирлиц?
Я к ним не отношусь, скромно ответил разведчик
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24k
Aqueronte 3 часа назад
2/3 фейки, но поржать можно
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843
Александр Куканов 3 часа назад
групповуха хороша тем, что можно пофилонить
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9k
Schandmaul Александр Куканов 59 минут назад
чёрта с два, если угораздит двух дам уболтать, то придёться работать и пыхтеть, чтоб не ударить в грязь лицом
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9k
кира 3 часа назад
Вижу такие посты и удивляюсь: зачем мужики лезут на женские форумы? Это садизм или мазохизм? Или их возбуждают подобные вещи? В любом случае это несколько странно. Женщины на мужские форумы не лезут и не обсуждают их вот так публично. Что-то в мужчинах сломалось.
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6k
Агент Безопасной Национальности кира Час назад
Мда...
Судя по манерам, лексике и тяжести характера, Кира, за тобой уже давно "никто не хочет подглядывать". Даже за деньги.
Причем, не из-за внешности (я тебя не видел...да и если бы видел - не стал бы по ней судить).
Неумение постебаться над собой (в данном случае это пол) навевает на грустные мысли на твой счет.
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4k
Летучий Мыш кира Час назад
Вы надеетесь на интимность в интернете? Однако.
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9k
кира Агент Безопасной Национальности Час назад
Если уж вы решили перейти на личности, что я ненавижу в общих темах, то давайте поговорим о вас. Так вот, по моему мнению на женские сайты лезут неудачники, которые хотят продемонстрировать свое презрение к женщинам, а на самом деле не представляют из себя абсолютно ничего: ни в жизни, ни в сексе, чтение подобных форумов заменяет им реальное общение с девушками. Вот почитал, вроде как пообщался, передернул пару раз письку. Личная жизнь состоялась! Вы из таких?
А вот теперь давайте постебемся над собой.
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9k
кира Летучий Мыш Час назад
Я надеюсь не на интимность, а на то, что мужчины, страдающие комплексами и болезненной страстью в вуайеризму, не будут демонстрировать свое убожество.
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6k
Агент Безопасной Национальности кира Час назад
Ну, если это тебя успокоит (ни пустырник, ни тенотен онлайн тебе закинуть не могу) - пусть будет так, как ты себе напридумывала

Мне-то все равно, а вот тебе заснуть будет легче
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15k
Олег 3 часа назад
Оставлю здесь свой комментарий, чтобы потом вернуться и почитать комментарии...
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30k
Опаньки Олег 3 часа назад
пока все достаточно пуритански
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53k
Racer777 3 часа назад
Вспомнился старый анекдот. Муж с женой решили разнообразить жизнь и пригласили соседа - приличного парня. Тот согласился. Ну занимаются они втроем, через пол-часа сосед говорит - "Слушайте, уже не помню какая позиция у нас, а я всё сосу и лижу!!?"
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17k
Аня Racer777 43 минуты назад
В каноничном варианте: "Ты куда?- "Да пошли вы с вашим групповым сексом, уже третью позицию меняем, а я все хер сосу".
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