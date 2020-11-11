Когда муж предложил тройничок: обсуждения с женских форумов

Многие люди, желая разнообразить свою личную жизнь, прибегают к самым отчаянным экспериментам. Но что делать, если один из партнеров сомневается?
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Новости партнёров
Что есть "запредельные вещи"?
- Конечно! А кто будет?
- Я, еще один чувак, ты и твоя жена.
- Да нахрен мне это надо?? Не, не катит.
- Ну как знаешь. Тогда тебя вычеркиваем.
Идет групповуха- целая куча разгоряченных, переплетенных тел.
Из кучи вылезает мужик и говорит:
- Давайте уже разберемся по парам, а то я уже 2 раза отсосал
Ну это я про себя. А так может кто и до 60 зажигает.
По мне, проблем потом больше, чем полученного удовольствия.
Если и пробовать, то по молодости и не серьёзных отношениях.
Вспоминается анекдот - Как Вы относитесь к женщинам, Штирлиц?
Я к ним не отношусь, скромно ответил разведчик
Судя по манерам, лексике и тяжести характера, Кира, за тобой уже давно "никто не хочет подглядывать". Даже за деньги.
Причем, не из-за внешности (я тебя не видел...да и если бы видел - не стал бы по ней судить).
Неумение постебаться над собой (в данном случае это пол) навевает на грустные мысли на твой счет.
А вот теперь давайте постебемся над собой.
Мне-то все равно, а вот тебе заснуть будет легче