Прославившийся полетами на реактивном ранце француз погиб во время тренировки

36-летний французский спортсмен и каскадер Винсент Реффет погиб во время тренировочного полета в Дубае. Спортсмена сравнивали с Железным человеком из вселенной Marvel за пристрастие к полётам на реактивном ранце.
Реффет был лицом спортивной команды Jetman. Он обожал свою работу и поражал весь мир своими умопомрачительными трюками.
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