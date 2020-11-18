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Прославившийся полетами на реактивном ранце француз погиб во время тренировки

Прославившийся полетами на реактивном ранце француз погиб во время тренировки (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 16:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   Винс Реффет   Винсент Реффет   видео   дубай   полёт   реактивный ранец   смерть   
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36-летний французский спортсмен и каскадер Винсент Реффет погиб во время тренировочного полета в Дубае. Спортсмена сравнивали с Железным человеком из вселенной Marvel за пристрастие к полётам на реактивном ранце.

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Метки: 360подмосковье   Винс Реффет   Винсент Реффет   видео   дубай   полёт   реактивный ранец   смерть   
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10  комментариев
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2k
x3matic Полчаса назад
Прославившийся полетами на реактивном ранце француз погиб во время тренировки
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6k
dikijjim 9 минут назад
прям неожиданная новость.
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11k
* 18 минут назад
Хоть бы сказали, что как случилось... Земля пухом мужик!
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286
Дмитрий * 5 минут назад
Таки никто не знает ещё
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26k
Rest Tremor 20 минут назад
Ссылка youtu.be
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2
Гигантопитек Полчаса назад
Стена шмяк шмяк
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1k
anatolis Полчаса назад
рождённый пить [мат]...ть не может.
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363
LinkLine Час назад
36 лет, а выглядит под 50
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353
Остап Ива́нович. Час назад
Техника еще не совершенная..
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993
Алексей Астин 2 часа назад
" поражал весь мир своими умопомрачительными трюками." Вот и нас попытался поразить, но этого не получилось... НЕ ПОРАЗИЛ, одним словом долетался. ЖАЛЬ!
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