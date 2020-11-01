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"Рот закрой, чмо!": священник обматерил родственников умерших и сорвал отпевание учительницы

"Рот закрой, чмо!": священник обматерил родственников умерших и сорвал отпевание учительницы (4 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2020 22:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   отпевание   пьяные   рпц   священник   скандал   смерть   
1757
4
1
Пришедшие на похороны недоумевают: разве священнослужителям можно так себя вести?

Источник:

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Метки: видео   отпевание   пьяные   рпц   священник   скандал   смерть   
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23  комментария
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34k
Андрей Бертон Час назад
Вера, не имеет никакого отношения к религии.
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Минуту назад
Типичный представитель РПЦ.
Всё норм.
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17k
Vital Idol 2 минуты назад
поп - бывший военный из переобувшихся....
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6k
Matthew Hopkins 2 минуты назад
Ну если пьяный, то бес попутал, чего с него взять))
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823
Педигри 3 минуты назад
Позор, однако.
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3k
Valey 7 минут назад
Фотошоп ,надо полагать...
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2k
Frank Borman 8 минут назад
Кто может обьяснить: почему ох@евших попов называют священниками и святыми отцами? Какое вообще отношение они имеют к святости?
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−3
SAPER 17 минут назад
Наши клерики и их храмы это антогонисты веры.
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2k
foggen2 18 минут назад
Иисус когда то изгонял из храма торговцев.......
Ну...Видимо теперь изгоняют его,чтобы не мешал...
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15
vitalygrashchenkov Полчаса назад
*скончалась от двусторонней бактериальной пневмонии* очень похоже на смерть от осложнений связанных с короновирусом. Там только заразу разводить
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2k
Димка Смола/67 51 минуту назад
Да просто дать ему в рожу, перекрестится и еще раз дать если господь позволит !
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3k
Пополь Вух Димка Смола/67 8 минут назад
Надо только по левой щеке попасть, тогда он сразу правую подставит.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−18
knyazkurbskytsi 54 минуты назад
Я и буду вешать. Пригожинских. На проводах. Вместе с семьями.
Списки то есть.
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3k
Горожанин 56 минут назад
Материал - ни о чем. Пример либерального фейка и провокации. Скоро либеальным майданным мразям в России реально морды начнут бить.
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Димка Смола/67 Горожанин 36 минут назад
либеальным майданным -- Господи, где тебя учили нехресть ?!
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−18
knyazkurbskytsi Час назад
Попов и полицаев убивали первыми
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3k
Горожанин knyazkurbskytsi 59 минут назад
Тебя, мразь, люди будут вешать, как вешали нацистов после освобождения Одессы.
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27k
winergy2012 Час назад
А без опиума для народа нельзя обойтись?
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203
Влад Час назад
Вот и ходи после этого в церковь...
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