"Рот закрой, чмо!": священник обматерил родственников умерших и сорвал отпевание учительницы

Пришедшие на похороны недоумевают: разве священнослужителям можно так себя вести?
В соцсетях распространяется видео, снятое во время отпевания учительницы в Липецкой области. Родственники покойной уверены: святой отец, которого попросили совершить последний обряд, был пьян.
По словам родственников умершей Галины Кузовлевой, женщина скончалась от двусторонней бактериальной пневмонии - по крайней мере, именно этот диагноз значился в заключении о смерти, которое получили родственники в больнице. 27 октября близкие покойной связались с местным священнослужителем, чтобы договориться о панихиде. Правда, погребальный набор купили в другой церкви. Узнав об этом, батюшка разозлился.
Со слов родственника покойной дальнейшая ситуация развивалась так: "На обратном пути мы заехали в церковь, чтобы лично поговорить с батюшкой и договориться о отпевании. Он начал нас ругать, зачем мы отвезли деньги в другой храм, сказал, что у него все есть. Начал нас толкать говорить что мы заразные, что ему звонили из епархии, что отпевать Галину Ивановну он будет только в закрытом гробу, чтобы на территории храма никого не было. Сказал привезите гроб, поставьте и уйдите за забор. По нему было видно, что он в каком-то странном состоянии, похож на пьяного, говорил невнятно.
Время было часов 11 дня. Мы договорились о времени отпевания и поехали домой. Когда вернулись к храму, он нас ждал. И когда один из мужчин спросил, почему нельзя отпевать в открытом гробу, ведь в заключение о смерти стоит «двусторонняя пневмония», он сказал, что мы все заразные, а он в зоне риска, что вы все непонятно откуда приехали, и неизвестно, что привезли. И пошел отпевать. В течение 10 минут он просто стоял, а молитву читали матушка и монашка.
Он периодически подходил к работникам похоронного бюро и говорил им: «Вот вы пришли зарабатывать деньги. Ничего не понимаете». Служба шла 10 минут, а должна как минимум 40, но по молитвам мы поняли, что он уже «закругляется». После чего он увидел, что его снимают со стороны, подошёл к мужчине, который разговаривал по телефону со своей женой и начал выяснять отношения, что произошло дальше вы видите на распространенном видео. Его никто не доводил, никто не оскорблял, он сам начал ругаться на святой земле, у церкви, толкать женщин. А ведь Галина Ивановна Кузовлева служила в этом храме!"
Время было часов 11 дня. Мы договорились о времени отпевания и поехали домой. Когда вернулись к храму, он нас ждал. И когда один из мужчин спросил, почему нельзя отпевать в открытом гробу, ведь в заключение о смерти стоит «двусторонняя пневмония», он сказал, что мы все заразные, а он в зоне риска, что вы все непонятно откуда приехали, и неизвестно, что привезли. И пошел отпевать. В течение 10 минут он просто стоял, а молитву читали матушка и монашка.
Он периодически подходил к работникам похоронного бюро и говорил им: «Вот вы пришли зарабатывать деньги. Ничего не понимаете». Служба шла 10 минут, а должна как минимум 40, но по молитвам мы поняли, что он уже «закругляется». После чего он увидел, что его снимают со стороны, подошёл к мужчине, который разговаривал по телефону со своей женой и начал выяснять отношения, что произошло дальше вы видите на распространенном видео. Его никто не доводил, никто не оскорблял, он сам начал ругаться на святой земле, у церкви, толкать женщин. А ведь Галина Ивановна Кузовлева служила в этом храме!"
Инцидент, случившийся на похоронах учительницы 29 октября в селе Кузовлево, Лев -Толстовского района Липецкой области, стал достоянием общественности.
В соцсетях это видео стало предметом бурных обсуждений. Истинно верующие заявили, что все показанное - подстроенная провокация. К тому же, непохоже на то, чтобы батюшка был пьян. Атеисты были непреклонны: на отпевании так себя не ведут. Начал дело - доведи его до конца, а не уходи "на разборки". Истина, как водится, где-то посередине. Во всяком случае, в пресс-службе Елецкой епархии заявили, что об этой ситуации с отцом Андреем Сидоренко уже знают и в ближайшее время обсудят на заседании: "Руководство епархии в курсе случившегося. После выяснения всех обстоятельств обязательно будут приняты какие-то меры. Завтра состоится предметное обсуждение инцидента, все решения будут только завтра. К сожалению, всякие вещи случаются".
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Всё норм.
Ну...Видимо теперь изгоняют его,чтобы не мешал...
Списки то есть.