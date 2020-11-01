"Рот закрой, чмо!": священник обматерил родственников умерших и сорвал отпевание учительницы

Со слов родственника покойной дальнейшая ситуация развивалась так: "На обратном пути мы заехали в церковь, чтобы лично поговорить с батюшкой и договориться о отпевании. Он начал нас ругать, зачем мы отвезли деньги в другой храм, сказал, что у него все есть. Начал нас толкать говорить что мы заразные, что ему звонили из епархии, что отпевать Галину Ивановну он будет только в закрытом гробу, чтобы на территории храма никого не было. Сказал привезите гроб, поставьте и уйдите за забор. По нему было видно, что он в каком-то странном состоянии, похож на пьяного, говорил невнятно.



Время было часов 11 дня. Мы договорились о времени отпевания и поехали домой. Когда вернулись к храму, он нас ждал. И когда один из мужчин спросил, почему нельзя отпевать в открытом гробу, ведь в заключение о смерти стоит «двусторонняя пневмония», он сказал, что мы все заразные, а он в зоне риска, что вы все непонятно откуда приехали, и неизвестно, что привезли. И пошел отпевать. В течение 10 минут он просто стоял, а молитву читали матушка и монашка.



Он периодически подходил к работникам похоронного бюро и говорил им: «Вот вы пришли зарабатывать деньги. Ничего не понимаете». Служба шла 10 минут, а должна как минимум 40, но по молитвам мы поняли, что он уже «закругляется». После чего он увидел, что его снимают со стороны, подошёл к мужчине, который разговаривал по телефону со своей женой и начал выяснять отношения, что произошло дальше вы видите на распространенном видео. Его никто не доводил, никто не оскорблял, он сам начал ругаться на святой земле, у церкви, толкать женщин. А ведь Галина Ивановна Кузовлева служила в этом храме!"