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В сети показали условия содержания российских силовиков в «генеральской» камере

В сети показали условия содержания российских силовиков в «генеральской» камере (5 фото)

Автор:
26 октября 2020 18:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Трифонов   Тюрьма   взятка   генеральская камера   интересное   колония   россия   
3263
5

Генерал-майор Игорь Трифонов, задержанный 18 сентября и обвиняемый в получении денег от банкира, пожаловался на условия содержания. По словам Трифонова, его этапировали из Москвы на Урал в «нечеловеческих» условиях. Долго шёл вагон, нечего было пить, негде спать и даже ложку ему не дали. ГУФСИН показал «генеральскую» камеру в колонии, где сейчас сидит Трифонов.

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Метки: Трифонов   Тюрьма   взятка   генеральская камера   интересное   колония   россия   
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27  комментариев
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4k
Андрей Крылов Час назад
И на что тут жаловаться? Что не курорт? Так не воруй! Всё вполне приличненько.
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22k
Григорий 12 минут назад
Ах.у.евшая морда. Сделайте как всем - заселите туда еще 4 человека.
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9k
Олегbl4 20 минут назад
Надо было на "общий" отправить,где на 40 шконарей, 60 рыл.
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373
Nane First NameLast 21 минуту назад
Утибоземой. Беееееедненький.
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17k
BillyBonzz Полчаса назад
На каторгу упыря надо было
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Захади, дарагой, гостем будешь!
Захади, дарагой, гостем будешь!
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1k
Ян Баян 43 минуты назад
Сажают коррупционеров всё больше и чаще. Значит система правосудия в этом секторе всё же работает!
Генерал (уже бывший) недоволен? А кто заставлял бабло на ручку приниматъ?
А сисян и его хомячки опять наверное недовольны будут...
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Ян Баян 38 минут назад
Навальный, навальный, вокруг один навальный


Это диагноз.
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16k
голландец Ян Баян 24 минуты назад
приклей эту фотографию к батарее своего телефона и она никогда не сядет
приклей эту фотографию к батарее своего телефона и она никогда не сядет
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6k
Administrator Ян Баян 24 минуты назад
вопрос кто сажает
та же самая система, другой нет
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2k
HAL 9001 Ян Баян 10 минут назад
Это просто передел. Отжимаются доходные должности. Одна группировка отжимает бабло у другой. Но натыренное так никогда и не дойдет до людей, и как были ямы у тебя во дворе, так и будут, независимо от того кого посадили и сколько там миллиардов изъяли.
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11k
gavrosh 51 минуту назад
Ах какой бедненький, несчастный, сейчас заплачу
. Нехрен взятки брать!
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11k
Михаил Карпов 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Allmaster 56 минут назад
Так он уже не генерал, а должен быть разжалован. И камеру ему нужно общую. И с обычными зеками. С чего какому то там зеку поблажки?
Или типа звание замораживается, выйдет через полгодика и опять генерал?
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7k
Andrei Allmaster 45 минут назад
А пока приговора суда нет, он по закону ни в чём не виноват. Может ещё и свидетелем станет, примеры есть.
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Andrei 37 минут назад
Или потерпевшим
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2k
Дмитрий Allmaster Полчаса назад
Бывших из органов не сажают в обычные колонии. Для таких граждан существуют отдельные колонии. Это делается для того, чтобы у пенитенциарного учреждения было меньше проблем. Как вы наверное понимаете обычные зк с их дегенеративными понятиями могут что угодно устроить с бывшим. А это проблемы для добросовестных сотрудников создаст.
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238
Человек в железной маске Дмитрий 11 минут назад
Если б не было "красных" зон, менты боялись бы беспределить. Ибо понимали б: сел - не вышел. Любой не условный приговор - вышка.
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Комментарий удален
−3
Николай Час назад
1b2k.info - Крутяк
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29k
Азат Баширов Час назад
Так этим могли обеспечить и после жалобы
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37k
кот 2 часа назад
если генералы так сидят, то условия содержания обычных людей даже страшно представить
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6k
Фельдъегерь кот Час назад
думай об этом каждый раз как захочешь нарушить закон
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1k
maloy кот 59 минут назад
Нет млять, номер в пентхаусе с проститутками подавай

Ну если сравнить, с тем где он жил, то да, жопа полная. Ни бассейна, ни бильярдный, да и еда ни из ресторана, да ещё и самому все делать. Бррр
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11k
Toxictofa Фельдъегерь 56 минут назад
У нас в стране иногда совсем не обязательно нарушать закон, чтобы сесть.
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6k
Фельдъегерь Toxictofa Полчаса назад
* в любой стране
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6k
Administrator Toxictofa 21 минуту назад
Большинство русских мужчин гомофобы из-за того, что в русском уме очень сильны метастазы криминального кодекса чести. Любой серьезный человек, чем бы он ни занимался, подсознательно примеривается к нарам и старается, чтобы в его послужном списке не было заметных нарушений тюремных табу, за которые придется расплачиваться задом. Поэтому жизнь русского мачо похожа на перманентный спиритический сеанс: пока тело купается в роскоши, душа мотает срок на зоне.

«Священная книга оборотня»
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−68
im240 2 часа назад
бедненько, но чистенько.
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