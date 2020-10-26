В сети показали условия содержания российских силовиков в «генеральской» камере

Генерал-майор Игорь Трифонов, задержанный 18 сентября и обвиняемый в получении денег от банкира, пожаловался на условия содержания. По словам Трифонова, его этапировали из Москвы на Урал в «нечеловеческих» условиях. Долго шёл вагон, нечего было пить, негде спать и даже ложку ему не дали. ГУФСИН показал «генеральскую» камеру в колонии, где сейчас сидит Трифонов.
В ИК №2 Екатеринбурга экс-начальника УМВД РФ по Екатеринбургу и МВД по Карачаево-Черкесии генерал-майора Игоря Трифонова доставили из Москвы в Екатеринбург поездом. По словам генерала, больше двух дней ему пришлось ехать стоя.
«Не было возможности ни прилечь, ни присесть. Почти 60 часов провели в стоячем положении», — описывает свои путевые приключения Трифонов.
«Кипяток за четверо суток в изоляторе дали всего один раз. Не было элементарных вещей: не выдали ни ложек, ни полотенец, ни туалетной бумаги. Не дали даже тряпки с ведром, чтобы иметь возможность убрать камеру», — описал Трифонов камеру и условия.
В ответ на это заявление, Свердловское главное управление ФСИН показало, в каких условиях действительно находился генерал.
На территории ИК №2 осужденный находился с 5 по 8 октября 2020 года. Трифонова разместили в одной камере вместе с бывшим начальником отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Владимиром Нечаевым, который был задержан в Москве за день до задержания генерала, сообщает Znak.com.
В пресс-службе отметили, что условия у Трифонова были «генеральские».
"В камере, в которой он содержался, есть две двухъярусные кровати, стол и скамейки, шкаф для продуктов, вешалки для верхней одежды, полка для туалетных принадлежностей, зеркало, бачок с питьевой водой, подставка под бачок, радиодинамик, урна для мусора, тазы для гигиенических целей и стирки одежды, светильники дневного и ночного освещения, приточно-вытяжной вентилятор", - рассказали в пресс-службе.
Так же в камере был отдельный туалет, розетка, сигнализация, холодильник, горячая и холодная вода. Каждому выдавались предметы первой необходимости: мыло хозяйственное, туалетная бумага; изделия периодической печати из библиотеки учреждения; настольные игры — нарды; предметы для уборки камеры; швейные иглы, ножницы, нож для резки продуктов питания.
«Имеются двухъярусные кровати, стол и скамейки, шкаф для продуктов; вешалка для верхней одежды; полка для туалетных принадлежностей; зеркало, которое вмонтировано в кафель; бачок с питьевой водой, подставка под бачок; радиодинамик для вещания общегосударственной программы; урна для мусора; тазы для гигиенических целей и стирки одежды; светильник дневного и ночного освещения; телевизор, холодильник (предоставляется при наличии возможности); унитаз; умывальник; розетки; домофон для связи с сотрудником ПФРСИ», — описали в ГУФСИН обстановку «генеральской» камеры в ИК-13.
18 сентября в Москве был задержан генерал-майор Игорь Трифонов. По версии следствия, Трифонов получил деньги от бывшего заместителя председателя правления ООО «Коммерческий банк „Кольцо Урала“» Олега Коноплева за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника этого кредитного учреждения. Сумма взятки составила 7,5 млн рублей.
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Генерал (уже бывший) недоволен? А кто заставлял бабло на ручку приниматъ?
А сисян и его хомячки опять наверное недовольны будут...
Это диагноз.
та же самая система, другой нет
Или типа звание замораживается, выйдет через полгодика и опять генерал?
Ну если сравнить, с тем где он жил, то да, жопа полная. Ни бассейна, ни бильярдный, да и еда ни из ресторана, да ещё и самому все делать. Бррр
«Священная книга оборотня»