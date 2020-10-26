В сети показали условия содержания российских силовиков в «генеральской» камере

В ИК №2 Екатеринбурга экс-начальника УМВД РФ по Екатеринбургу и МВД по Карачаево-Черкесии генерал-майора Игоря Трифонова доставили из Москвы в Екатеринбург поездом. По словам генерала, больше двух дней ему пришлось ехать стоя.

«Не было возможности ни прилечь, ни присесть. Почти 60 часов провели в стоячем положении», — описывает свои путевые приключения Трифонов.

«Кипяток за четверо суток в изоляторе дали всего один раз. Не было элементарных вещей: не выдали ни ложек, ни полотенец, ни туалетной бумаги. Не дали даже тряпки с ведром, чтобы иметь возможность убрать камеру», — описал Трифонов камеру и условия.