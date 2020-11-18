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Милота дня: мама-коала несет на спине двух детенышей

Милота дня: мама-коала несет на спине двух детенышей (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   коала   коалы   мило   фото   
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Жители штата Виктория в Австралии засняли милейшую сцену, которую встретили на дороге. Мама-коала переходила дорогу, а на спине у нее было два маленьких пассажира - ее очаровательные детеныши! Обычно у самки коалы появляется только один малыш в год, поэтому увидеть коал-близнецов - редкость.

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Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   коала   коалы   мило   фото   
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