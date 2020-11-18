Милота дня: мама-коала несет на спине двух детенышей

Жители штата Виктория в Австралии засняли милейшую сцену, которую встретили на дороге. Мама-коала переходила дорогу, а на спине у нее было два маленьких пассажира - ее очаровательные детеныши! Обычно у самки коалы появляется только один малыш в год, поэтому увидеть коал-близнецов - редкость.
Жительница австралийского штата Виктория по имени Розалинд Уиллис (Rosalind Willis) засняла очаровательную сцену. Когда они с супругом подъезжали к своему дому, то увидели, как дорогу переходит мама-коала. Та несла на спине двух пушистых пассажиров - своих детенышей.
"Посмотрите на эту прелестную мамочку-коалу с двумя малышами!" - говорит женщина на видео, которое быстро набрало миллионы просмотров. Кстати, обычно у самки коалы появляется только один малыш в год, поэтому увидеть коал-близнецов - редкость. Детеныши могут передвигаться на маминой спине, пока им не исполнится 6-7 месяцев.
Посмотрите на эту милоту:
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