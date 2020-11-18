Милота дня: мама-коала несет на спине двух детенышей

"Посмотрите на эту прелестную мамочку-коалу с двумя малышами!" - говорит женщина на видео, которое быстро набрало миллионы просмотров. Кстати, обычно у самки коалы появляется только один малыш в год, поэтому увидеть коал-близнецов - редкость. Детеныши могут передвигаться на маминой спине, пока им не исполнится 6-7 месяцев.