Какая милота: малыш альпаки обнимает маму

Женщина опубликовала ролик в TikTok, где он быстро набрал 408 тысяч просмотров и 102 тысячи лайков. Очевидцы предположили, что детеныш приревновал маму к маленькой девочке, которая подошла к ней близко, и решил быстренько подбежать, как будто говоря: "Нет, это моя мама!"