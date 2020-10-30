Какая милота: малыш альпаки обнимает маму

Любовь малыша к маме - самая теплая! Жительница США засняла милейшее видео в заповеднике The Alpaca Boutique: на ее глазах детеныш альпаки подбежал к маме и обнял ее. Ролик быстро стал вирусным, набрав 408 тысяч просмотров в TikTok.
В заповеднике для альпак The Alpaca Boutique в городе Медина, США, засняли милейшую сцену. Малыш альпаки неожиданно подбежал к своей маме, подпрыгнул и обнял ее маленькими ножками. Трогательный момент засняла женщина по имени Сиерра Сантьяго.
Женщина опубликовала ролик в TikTok, где он быстро набрал 408 тысяч просмотров и 102 тысячи лайков. Очевидцы предположили, что детеныш приревновал маму к маленькой девочке, которая подошла к ней близко, и решил быстренько подбежать, как будто говоря: "Нет, это моя мама!"
Посмотрите на эту прелесть:
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