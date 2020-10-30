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Какая милота: малыш альпаки обнимает маму

Какая милота: малыш альпаки обнимает маму (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: альпака   альпаки   видео   дикая природа   дикие животные   животные   мило   фото   
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Любовь малыша к маме - самая теплая! Жительница США засняла милейшее видео в заповеднике The Alpaca Boutique: на ее глазах детеныш альпаки подбежал к маме и обнял ее. Ролик быстро стал вирусным, набрав 408 тысяч просмотров в TikTok.

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Метки: альпака   альпаки   видео   дикая природа   дикие животные   животные   мило   фото   
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Vladimir Taranovich 22 минуты назад
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