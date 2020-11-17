Обратный расизм: англичане обиделись на рождественскую рекламу с семьёй негров

Но не все англичане умилились этой рекламе. Нашлось много тех, которые начали говорить, что в рекламе нет ни одного белого актёра, и обвинили сеть супермаркетов в расизме.



Люди потребовали бойкотировать сеть за показ нетрадиционной английской семьи, ведь в Англии проживает 87 % белых.



Тут же подтянулись чернокожие пользователи и обвинили белых обитателей Твиттера в расизме.

А представители Sainsbury's написали, что это только первый ролик из трех, и в них будут представлены разные сообщества.



Кстати, на данный момент выпущена вторая реклама. В ней показана белая семья. Тоже получилось очень доброе видео.