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Обратный расизм: англичане обиделись на рождественскую рекламу с семьёй негров

Обратный расизм: англичане обиделись на рождественскую рекламу с семьёй негров (4 фото)

Автор:
17 ноября 2020 18:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: англия   расизм   расисты   реклама   рождество   семья   супермаркет   
1295
4
Наступает Новый год и Рождество. И многие компании выпускают милую рекламу про семейные ценности.
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Метки: англия   расизм   расисты   реклама   рождество   семья   супермаркет   
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8  комментариев
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5k
Dima Полчаса назад
Я не люблю две вещи - рассизм и негров.
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−34
Вася с ложкой 7 минут назад
А я предлагаю что бы все черные сплотились и встали с колен ...И пописдовали обратно в Африку .
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2k
Варяг 13 минут назад
Я еще могу понять американских негров, их когда то насильно завезли.... но в англию вроде рабов не везли.. нет?
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1k
newegg Варяг Полминуты назад
- Что там за шум на улице, Джеймс?
- Забастовка проституток, сэр.
- И чего же они требуют ?
- Свободы, сэр.
- Их действительно притесняют?
- Да нет, сэр.
- Так почему же все-таки протестуют?
- [мат], сэр.
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2k
Варяг 14 минут назад
В Гвинее пусть английские негры возмутятся... их там местные негры белыми считают...
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6k
Sterling Malory Archer 21 минуту назад
3 серия про пару гомосеков, но без детей
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1k
Сложные Щи 22 минуты назад
Негру место в Африке. У меня всё.
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9k
Денис Трубочкин Полчаса назад
Езжайте в Африку и живите там среди своих! Тогда не будет никакого расизма! А англичане титульная нация, могут творить на своих островах все что им нравится!
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