Обратный расизм: англичане обиделись на рождественскую рекламу с семьёй негров

Наступает Новый год и Рождество. И многие компании выпускают милую рекламу про семейные ценности.
Вот и английская сеть супермаркетов Sainsbury's выпустила рекламный ролик, на котором мы можем увидеть простую семью, готовящуюся встретить Рождество.
Ролик как будто бы соединён из старых видеозаписей, на которых члены семьи готовят вкусную пищу, веселятся, дети бегают и прыгают. А фоном идет телефонный разговор выросшей дочки с папой.
Ролик как будто бы соединён из старых видеозаписей, на которых члены семьи готовят вкусную пищу, веселятся, дети бегают и прыгают. А фоном идет телефонный разговор выросшей дочки с папой.
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Just the thought of home-cooked gravy, poured over a piping hot Christmas lunch, is enough to get us excited 🍴🏠🌟— Sainsbury's (@sainsburys) November 14, 2020
Food is Home. Home is Christmas.
Sound on for all the festive feels 🔊 #SainsburysXmas pic.twitter.com/qkCGXa8rGz
Но не все англичане умилились этой рекламе. Нашлось много тех, которые начали говорить, что в рекламе нет ни одного белого актёра, и обвинили сеть супермаркетов в расизме.
Люди потребовали бойкотировать сеть за показ нетрадиционной английской семьи, ведь в Англии проживает 87 % белых.
Тут же подтянулись чернокожие пользователи и обвинили белых обитателей Твиттера в расизме.
А представители Sainsbury's написали, что это только первый ролик из трех, и в них будут представлены разные сообщества.
Кстати, на данный момент выпущена вторая реклама. В ней показана белая семья. Тоже получилось очень доброе видео.
Люди потребовали бойкотировать сеть за показ нетрадиционной английской семьи, ведь в Англии проживает 87 % белых.
Тут же подтянулись чернокожие пользователи и обвинили белых обитателей Твиттера в расизме.
А представители Sainsbury's написали, что это только первый ролик из трех, и в них будут представлены разные сообщества.
Кстати, на данный момент выпущена вторая реклама. В ней показана белая семья. Тоже получилось очень доброе видео.
Источник
Turkey carvers ready! The second of our three Christmas ads is here 🍗🏠 🌟 Food is Home. Home is Christmas.— Sainsbury's (@sainsburys) November 16, 2020
Sound on for all the festive feels 🔊 #SainsburysXmas pic.twitter.com/OQrujEqBvu
Интересно, кто следующий? Пользователи соцсетей уже делают ставки, и пока побеждают китайцы и однополые пары.
В Швеции за расизм дисквалифицировали чернокожего футболиста
В футболе часто происходят скандалы, связанные с расизмом и оскорблениями в пылу игры соперниками друг друга. Однако теперь это работает в обе стороны.
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