10 самых гадких и дорогих блюд в мире

А вы хотели бы отведать один из самых дорогих супов в мире? А если вам скажут, что в его состав входит птичий помет? И это еще только цветочки! Самые дорогие блюда в мире далеко не всегда звучат аппетитно, более того — некоторые из них кажутся просто омерзительными.
10. Корнуоллский ананас
Ананасы растут в жарком климате, поэтому, как правило, производство ограничено тропическими регионами. Несмотря на это, самые дорогие ананасы в мире выращиваются в Корнуолле, и это поистине омерзительный процесс. Плоды высаживают в конский навоз толщиной 10 см и оставляют на два года в отапливаемых теплицах, а перед сбором урожая щедро поливают лошадиной мочой. Из-за редкого происхождения и, как говорят, восхитительного вкуса, стоимость корнуоллских ананасов может доходить до 10 000 долларов, что делает их самыми дорогими фруктами в мире.
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9. Пиво из слоновьего навоза
Пивоварня Sankt Gallen в Японии производит пиво со вкусом кофе, которое называется un Kono Kuro — игра слов, которую с японского можно буквально перевести как «какашки». Высокую цену на пиво объясняет то, что кофейные зерна в его составе собирают в Таиланде из слоновьего навоза. 35 граммов таких зерен обойдутся покупателю в 100 долларов, что делает их самыми дорогими в мире. Зерна буквально извлекают из слоновьего навоза, после чего промывают и упаковывают. Бочонок пива на их основе обойдется еще дороже — 1100 долларов за штуку. Те, кому довелось его отведать, признают, что пиво очень вкусное — если не считать горького привкуса в самом начале.
8. Casu Marzu — гнилой сыр
Гнилой сыр Casu Marzu — традиционный сардинский сыр из овечьего молока. Сыр хранят в темном помещении дольше положенного, что позволяет мухам отложить в нем яйца. К тому моменту, когда сыр пора есть, по нему уже вовсю ползают личинки. Однако сыр рекомендуют есть прямо с ними, особенно молодым невестам, поскольку такое блюдо якобы способствует фертильности. Гнилой сыр — дорогое удовольствие, предназначенное в основном для зажиточных клиентов итальянского черного рынка, где цена на сыр достигает примерно 100 долларов за полкило.
7. Копи-лувак
Циветовый кофе, он же копи-лувак, известен как самый дорогой кофе в мире. Чашечка редкого напитка обойдется примерно в 80 долларов, а все потому, что приходится ждать, пока зерна кофе пройдут через пищеварительный тракт мусангов — похожих на енотов зверьков из рода циветов. В некоторых частях Азии и Африки мусангов кормят кофейными зернами, которые зверьки частично переваривают, после чего зерна собирают и варят из них кофе. Желудочный сок снижает горечь зерен, и напиток получается гораздо мягче.
6. Суп из птичьего гнезда
Смесь птичьего помета и слюны может показаться тошнотворной, но суп из нее получается отличный. Саланганы — особый вид стрижей, которые вьют гнезда, скрепляя водоросли, траву и перья собственной слюной. В Китае многие охотятся за этими гнездами, чтобы собрать затвердевшую слюну, которую за большие деньги скупают для приготовления супа. В китайском квартале Лос-Анджелеса миска такого супа стоит около 100 долларов.
5. Хаукарль — вяленая акула
Мясо акулы и так кажется не слишком аппетитным блюдом, а уж вяленое — тем более. История этого блюда восходит к викингам — мясо полярной акулы в свежем виде ядовито, поэтому им пришлось придумать такой способ приготовления. Мясо хранят под землей от 6 до 18 недель — чем дольше, тем дороже оно получится, — после чего вывешивают на свежем воздухе и оставляют еще на несколько недель. Запах настолько сильный, что тем, кто пробует блюдо впервые, приходится запивать его алкоголем покрепче. Консервы с этим мясом стоят около 30 долларов за 100 гр.
4. Сыр из лосиного молока
Лоси — красивые и величественные животные, но далеко не самые чистоплотные. Поскольку они копаются в мусоре, порой они заражаются опасными паразитами, и поэтому лоси считаются не лучшим источником мяса и молока. Однако многие фермеры в Исландии и Дании предпочитают разводить этих животных ради богатого белком молока. Фермерам приходится ждать окончания брачного сезона, после чего следует период инкубации, и только после родов самку можно доить. Процесс доения при этом весьма опасен, так как лоси могут быть очень агрессивными. Это один из самых дорогих в мире сыров — его стоимость превышает 500 долларов за полкило.
3. Белый трюфель
Многие до сих пор не понимают, в чем прелесть трюфелей — ведь это один из самых вонючих продуктов в мире. Стоит только открыть коробку с белыми трюфелями, и владельца сбивает с ног зловонный аромат грязных носков. Однако эти редкие грибы считаются самым дорогим продуктом в мире — коробка весом в 3,5 кг может стоить более 20 000 долларов. Трюфели бывают черными и белыми, но именно белые, которые ищут специально обученные собаки во Франции, Италии, Испании и некоторых частях Бельгии, считаются самыми лучшими. Если посыпать стружкой трюфеля даже самое картонное и дешевое блюдо, его цена моментально взлетит до 100 долларов.
2. Саннакчи — живой осьминог
Часто корейские блюда могут показаться любителям морепродуктов из западных стран неприятными, но саннакчи — особый случай. Это блюдо буквально может убить. Если отрезать осьминогу голову, он не умрет сразу — его щупальца продолжают двигаться и хватать предметы еще целый час. И, поскольку саннакчи подают сразу же после того, как осьминога разрезают, щупальца могут задушить рискового едока, если тот будет жевать их неправильно. В ресторанах Сеула небольшая порция этого блюда с парой щупалец стоит около 30 долларов.
1. Фугу
Необычная рыба, которая выглядит как утыканный иглами воздушный шарик, является деликатесом в Японии и ряде других стран юго-восточной Азии. Проблема в том, что фугу также является второй самой ядовитой рыбой в мире — считается, что в Японии до 50 человек в год оказываются в больнице, отравившись фугу. Она содержит яд тетродотоксин, малейший контакт с которым может оказаться смертельным. Приготовление этой рыбы требует высокого профессионализма, поэтому фугу подают только в специальных ресторанах в Токио и других городах Японии. Кулинарное чудо привлекает множество туристов, но не столько вкусом, сколько риском. Стоимость такого блюда может доходить до 30 000 йен — больше 20 тысяч рублей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Навоз старое удобрение. В деревне ничего без него не растет. На малине с куста, которую я ел всё детство, куча мелкой живности, которая не только испражняется на ней, но и совокупляется.
Жизнь вообще странная штука.
-это блюдо дня.
- я вижу что это какая-то блюдодня