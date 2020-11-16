10 самых гадких и дорогих блюд в мире

Мясо акулы и так кажется не слишком аппетитным блюдом, а уж вяленое — тем более. История этого блюда восходит к викингам — мясо полярной акулы в свежем виде ядовито, поэтому им пришлось придумать такой способ приготовления. Мясо хранят под землей от 6 до 18 недель — чем дольше, тем дороже оно получится, — после чего вывешивают на свежем воздухе и оставляют еще на несколько недель. Запах настолько сильный, что тем, кто пробует блюдо впервые, приходится запивать его алкоголем покрепче. Консервы с этим мясом стоят около 30 долларов за 100 гр.