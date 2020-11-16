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10 самых гадких и дорогих блюд в мире

10 самых гадких и дорогих блюд в мире (11 фото)

Автор:
16 ноября 2020 14:27
Сообщество : Еда
Метки: вокруг света   еда   мерзкие блюда   самые дорогие блюда мира   
947
11

А вы хотели бы отведать один из самых дорогих супов в мире? А если вам скажут, что в его состав входит птичий помет? И это еще только цветочки! Самые дорогие блюда в мире далеко не всегда звучат аппетитно, более того — некоторые из них кажутся просто омерзительными.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вокруг света   еда   мерзкие блюда   самые дорогие блюда мира   
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9  комментариев
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63
Чепай 44 минуты назад
Автор очень впечатлительный, чуть не написал глупый.
Навоз старое удобрение. В деревне ничего без него не растет. На малине с куста, которую я ел всё детство, куча мелкой живности, которая не только испражняется на ней, но и совокупляется.
Жизнь вообще странная штука.
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20k
Vazari 5 минут назад
Жрут, блин всякую гадость, а потом вирусы пандемиями по миру ходят!
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6k
Вася 8 минут назад
приятного аппетита

Ссылка www.youtube.com
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4k
ayekaramba 9 минут назад
Копи лувак пил. Хороший кофе, насыщенный, почти горячий шоколад
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312
LinkLine 11 минут назад
раз в месяц одно и тоже постить, это хуже "самих гадких блюд" в мире
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0
* коня тыгыдымского Полчаса назад
-Официант, что это?
-это блюдо дня.
- я вижу что это какая-то блюдодня
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765
Ян 39 минут назад
Интересно, что происходило у человека в голове, который первым приготовил то или иное блюдо из этого списка
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dimitr Ян 12 минут назад
А у тех, кто пьёт кровь мёртвых помидоров, что в голове?
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LinkLine Ян 10 минут назад
голод не тетка
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