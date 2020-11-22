Селёдка. Горчичный соус

И вообще, надо заметить, Антон Палыч похоже очень эту самую селедочку, которая в горчичном соусе сильно любил. Очень часто он упоминает о ней. Например в «Сирене»:

«…Ну-с, а закусить, душа моя Григорий Саввич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры…»

Так что, можно сколь угодно долго рассуждать о том, что вкуснее…, тут, как говорится:

«У всякого свой вкус, один другому не указчик: кто любит арбуз, а кто - свиной хрящик». Замечу, разве что про один вычитанный научный факт:

Употребление в пищу, селедки снижает риск болезней сердца и сосудов. Исследование показало, что селедка увеличивает содержание в организме так называемого "хорошего холестерина" — липопротеинов высокой плотности, которые в отличие от "плохого холестерина" существенно снижают риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Вот так-то.