Селёдка. Горчичный соус

Помните рассказ Антона нашего Палыча Чехова «В суде». В рассказе этом разговор о селедочке в горчичном соусе есть, а вот подробностей…, подробностей, увы, нет.
И вообще, надо заметить, Антон Палыч похоже очень эту самую селедочку, которая в горчичном соусе сильно любил. Очень часто он упоминает о ней. Например в «Сирене»:
«…Ну-с, а закусить, душа моя Григорий Саввич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры…»
Так что, можно сколь угодно долго рассуждать о том, что вкуснее…, тут, как говорится:
«У всякого свой вкус, один другому не указчик: кто любит арбуз, а кто - свиной хрящик». Замечу, разве что про один вычитанный научный факт:
Употребление в пищу, селедки снижает риск болезней сердца и сосудов. Исследование показало, что селедка увеличивает содержание в организме так называемого "хорошего холестерина" — липопротеинов высокой плотности, которые в отличие от "плохого холестерина" существенно снижают риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Вот так-то.
«…Ну-с, а закусить, душа моя Григорий Саввич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры…»
Так что, можно сколь угодно долго рассуждать о том, что вкуснее…, тут, как говорится:
«У всякого свой вкус, один другому не указчик: кто любит арбуз, а кто - свиной хрящик». Замечу, разве что про один вычитанный научный факт:
Употребление в пищу, селедки снижает риск болезней сердца и сосудов. Исследование показало, что селедка увеличивает содержание в организме так называемого "хорошего холестерина" — липопротеинов высокой плотности, которые в отличие от "плохого холестерина" существенно снижают риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Вот так-то.
Но. К делу.
Нужны будут два продукта, без которых ничего не выйдет, как не будем мы стараться. Это, конечно сама селедка.
Почистить надо и разделать на филейки, которые порежем и уложим в лоток.
И еще лук. Без него тоже не обойтись. Кольцами надо нарезать - нетолстыми.
Нужны будут два продукта, без которых ничего не выйдет, как не будем мы стараться. Это, конечно сама селедка.
Почистить надо и разделать на филейки, которые порежем и уложим в лоток.
И еще лук. Без него тоже не обойтись. Кольцами надо нарезать - нетолстыми.
×
И соус будем готовить.
Берем две чайных ложки горчицы. Горчица нужна не гламурная какая а та, что должна называться именно «горчицей». Добавить чайную ложку сахара.
Выложить все это в чашку и хорошенечко разотрем. До однородной массы.
Берем две чайных ложки горчицы. Горчица нужна не гламурная какая а та, что должна называться именно «горчицей». Добавить чайную ложку сахара.
Выложить все это в чашку и хорошенечко разотрем. До однородной массы.
Оливковое масло. Первого отжима. Кстати, аромат у него – закачаешься. Забегая вперед, замечу, не прогадал ни разу.
Уксус. Я взял яблочный. Но и обычный, столовый, вполне подошел бы.
Уксус. Я взял яблочный. Но и обычный, столовый, вполне подошел бы.
Перекладываем массосмесь горчицы с сахаром в стакан. И добавим в него, в стакан, два сантиметра растительного масла и столько же уксуса.
Вон, какая замечательная расслоеночка получилась.
Очень хорошо, тщательно я бы сказал, все перемешать и остальной объем долить крепко заваренным чаем. Чай надо брать самый простой. Черный. Без ароматизаторов и добавок. Хотя был у меня соблазн заварить любимый … с бергамотом. Но я удержался.
Вон, какая замечательная расслоеночка получилась.
Очень хорошо, тщательно я бы сказал, все перемешать и остальной объем долить крепко заваренным чаем. Чай надо брать самый простой. Черный. Без ароматизаторов и добавок. Хотя был у меня соблазн заварить любимый … с бергамотом. Но я удержался.
И дальше, очень, повторюсь, тщательно все перемешивать. Добиваясь однородной смеси.
Такая золотистая и ароматная получилась. И вкус очень интересный. Со сладинкой, терпко – горьковатый.
А дальше берём лоток с селёдкой, поверх неё тонким слоем выложим тонко нарезанный лучок. Так, чтобы он равномерно покрыл селедку.
Залить соусом. Так, чтобы он покрыл лук.
И снова слой селедки. Кстати, если молоки или икра в рыбке попадутся и не будут схрумканы в процессе разделки, тоже в лотке лишними не будут. И опять слой лука поверх.
А потом остальной соус выливаем и немного приминаем содержимое, чтобы соус покрыл верхний слой продукта.
Вот и все.
Уберите в холодильник. Хотя бы пару часов надо дать настояться. А лучше пусть ночку постоит.
Такая золотистая и ароматная получилась. И вкус очень интересный. Со сладинкой, терпко – горьковатый.
А дальше берём лоток с селёдкой, поверх неё тонким слоем выложим тонко нарезанный лучок. Так, чтобы он равномерно покрыл селедку.
Залить соусом. Так, чтобы он покрыл лук.
И снова слой селедки. Кстати, если молоки или икра в рыбке попадутся и не будут схрумканы в процессе разделки, тоже в лотке лишними не будут. И опять слой лука поверх.
А потом остальной соус выливаем и немного приминаем содержимое, чтобы соус покрыл верхний слой продукта.
Вот и все.
Уберите в холодильник. Хотя бы пару часов надо дать настояться. А лучше пусть ночку постоит.
Авторский пост
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