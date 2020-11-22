FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были счастливы и довольны Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были... Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства Когда тебе всё же перезвонили по поводу трудоустройства Конспект курсанта авиационного училища Конспект курсанта авиационного училища Что такое «штопор дьявола» Что такое «штопор дьявола» Мусульманин решил помолиться на борту самолета, но был задержан полицией Мусульманин решил помолиться на борту самолета, но был задержан... В Краснодаре подростки устроили потасовку с сотрудниками ДПС В Краснодаре подростки устроили потасовку с сотрудниками ДПС Он схватил ее за край пальто Он схватил ее за край пальто Белка наелась забродивших груш Белка наелась забродивших груш Заводы первой пятилетки — из-за границы. Кто ковал индустриализацию СССР? Заводы первой пятилетки — из-за границы. Кто ковал... Собака помогла спасти пациентов хосписа, но оказалась не нужна хозяйке Собака помогла спасти пациентов хосписа, но оказалась не нужна хозяйке Ретро фотографии Ретро фотографии Кто такой старик Хоттабыч на самом деле? Кто такой старик Хоттабыч на самом деле? Какой милый ворчун Какой милый ворчун Секретное онлайн-совещание министров обороны ЕС было не таким уж и секретным Секретное онлайн-совещание министров обороны ЕС было не таким уж и... Почему в СССР десятилетиями не повышались цены на ЖКХ и на проезд в общественном транспорте Почему в СССР десятилетиями не повышались цены на ЖКХ и на проезд... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Картинки для настроения Картинки для настроения На раскопках в Помпеях нашли останки двух жертв извержения Везувия На раскопках в Помпеях нашли останки двух жертв извержения Везувия Американца вернули к жизни через 45 минут после остановки сердца Американца вернули к жизни через 45 минут после остановки сердца
Селёдка. Горчичный соус

Селёдка. Горчичный соус (7 фото)

Автор:
22 ноября 2020 16:43
Метки: горчичный соус   еда   закуска   селедка   селедка в горчичном соусе   
350
7
Помните рассказ Антона нашего Палыча Чехова «В суде». В рассказе этом разговор о селедочке в горчичном соусе есть, а вот подробностей…, подробностей, увы, нет.
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: горчичный соус   еда   закуска   селедка   селедка в горчичном соусе   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
7
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
dna72 2 часа назад
Селёдка. Горчичный соус
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Alex Djeff Полчаса назад
Вместо сахара лучше добавить мёд и укроп. А так практически такой же как готовит жена к сырокопчёному лососю (копчу, конечно, сам по норвежскому рецепту).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Nik 43 минуты назад
Не знаю, не знаю... Зачем продукт портить? Лук и селедка с картошкой вполне...
Не знаю, не знаю... Зачем продукт портить? Лук и селедка с картошкой вполне...
Не знаю, не знаю... Зачем продукт портить? Лук и селедка с картошкой вполне...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
276
Zvirbulis 2 часа назад
Вот поведайте мне пожалуйста... Живу я у самого Балтийского моря и рыбы в нём достаточно, но почему цена на неё даже выше, чем в тех странах, которые вообще не омывают никакие моря? Ладно Россия, там всё дешевле, а то и в два и более раза, но по тем же странам ЕС?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar Zvirbulis Час назад
Переезжай в Приморский край РФ, там с цен удивишься особенно на рыбу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
fanatik115 Zvirbulis 59 минут назад
в Челябинске при покупки рыбы, глядя на цены я уверен, что добывают эту рыбу как минимум на Марсе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Zvirbulis 54 минуты назад
если берут за 10, то зачем продавать за 5 ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Как я купила iPhone 11 за 1 рубль»: история девушки из Москвы (5 фото+видео) «Как я купила iPhone 11 за 1 рубль»: история девушки из Москвы (5 фото+видео) 12 идей для полезного перекуса на каждый день 12 идей для полезного перекуса на каждый день Люди, которые стали взрослыми, но есть твердую пищу так и не научились Люди, которые стали взрослыми, но есть твердую пищу так и не научились 10 самых гадких и дорогих блюд в мире 10 самых гадких и дорогих блюд в мире 17 деликатесов, которые ты вряд ли рискнешь даже попробовать 17 деликатесов, которые ты вряд ли рискнешь даже попробовать Расстройство пищевого поведения Расстройство пищевого поведения
Ivan
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12759



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
«Стюардессу» из омского автобуса убрали на маршрут для «провинившихся»
2
138
«Стюардессу» из омского автобуса убрали на маршрут для «провинившихся»
Дронопастухи и рободоярки: репортаж из русской кибердеревни
15
140
Дронопастухи и рободоярки: репортаж из русской кибердеревни
﻿
Набирающие популярность
«Невесомость на Земле»
0
12
«Невесомость на Земле»
Мимолетные ноябрьские матчи. Как Дзюба оказался за бортом, и справедливо ли это?
0
18
Мимолетные ноябрьские матчи. Как Дзюба оказался за бортом, и справедливо ли это?
Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были счастливы и довольны
Как организовать удаленку для своих сотрудников, чтобы все были счастливы и довольны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#россия#коты#люди#смешные#на различный вкус#медицина#фотографии
#юмор#животные#кино#прикольные#позитив#настроение#страницы истории#актер#подборка#короткопост
#история#интересно#СССР#картинки#в мире#полиция#жизнь#еда#сша

На что жалуетесь?

Вернуться