17 пирогов, которые слишком прекрасны, чтобы их есть

Кондитер-любитель Лиз Джой не просто печет пироги, а рассказывает с их помощью давно знакомые нам истории — историю Красной Шапочки, Питера Пэна, русалочки Ариэль и даже историю кхалиси и ее драконов. А еще она придумывает свои — о девочке в снежном шаре, приключениях мальчика на природе и фее, которая отдыхает на луне.