17 пирогов, которые слишком прекрасны, чтобы их есть

Кондитер-любитель Лиз Джой не просто печет пироги, а рассказывает с их помощью давно знакомые нам истории — историю Красной Шапочки, Питера Пэна, русалочки Ариэль и даже историю кхалиси и ее драконов. А еще она придумывает свои — о девочке в снежном шаре, приключениях мальчика на природе и фее, которая отдыхает на луне.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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