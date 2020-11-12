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17 пирогов, которые слишком прекрасны, чтобы их есть

17 пирогов, которые слишком прекрасны, чтобы их есть (18 фото)

Автор:
12 ноября 2020 16:52
Сообщество : Еда
Метки: выпечка   готовка   еда   искусство   пироги   
107
18

Кондитер-любитель Лиз Джой не просто печет пироги, а рассказывает с их помощью давно знакомые нам истории — историю Красной Шапочки, Питера Пэна, русалочки Ариэль и даже историю кхалиси и ее драконов. А еще она придумывает свои — о девочке в снежном шаре, приключениях мальчика на природе и фее, которая отдыхает на луне.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выпечка   готовка   еда   искусство   пироги   
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1  комментарий
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евгений 43 минуты назад
Красиво. А на вкус ху*ня по-любому
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