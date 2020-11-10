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Чем же покрывают голову восточные мужчины

Чем же покрывают голову восточные мужчины (6 фото)

Автор:
10 ноября 2020 18:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: вокруг света   восток   восток - дело тонкое   история   мода   традиции   это интересно   
1770
6
В жарких странах без головного убора нельзя - защищает от палящего солнца, от песка и прочих погодных сюрпризов. А также дает представление о том, кто же его хозяин.
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Метки: вокруг света   восток   восток - дело тонкое   история   мода   традиции   это интересно   
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8k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Отряд к походу готов.
Отряд к походу готов.
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3k
Ваник Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Раз они прятали в них оружие , то у того что посередине мне кажется спрятан пулемет Максим.
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1k
newegg 12 минут назад
Куфия - старинная национальная тканная скатерть вышиванка с традиционными узорами и бахрамой, которую вороватые арабы сперли из родимой хаты, и на кой то хрен нацепили на голову.

Ещё бывают кепки-аэродромы.
Куфия - старинная национальная тканная скатерть вышиванка с традиционными узорами и бахрамой, которую вороватые арабы сперли из родимой хаты, и на кой то хрен нацепили на голову. Ещё бывают кепки-аэродромы.
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6k
Sapsan 37 минут назад
У казахов такия называется
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40k
Хельги Час назад
Автор вы от куда такой?
Малакки который я по долгу работы таскал почти 8 лет, это отнюдь и ни как не куфия.
1) там вообще то специальная такая вязанная крючком (вот точно не уверен) шапочка, утром ты принимаешь как богатый человек душ, одеваешь на влажные волосы такую вот сетчатую вязанную из хлопка или верблюжьей шерсти специально для тебя шапочку-сеточку.
2) платок... какой на.... платок, это реально даренное от эмира покрывало - в нем можно от бури при желании зашхерится, в общем это с правильным ТКАННЫМ узором скорее покрывало, которое надо правильно сложить и потом уместить себе на голове с очень правильным направлением узоров, т.е. путать направление этого покрывала на голове - нельзя.
3) и только после этого идет обвязка (по причине коньяка сейчас не вспомню названия), обвязка имеет так же правильное направление и количество и форму как собственно обручей так и кистей, т..е. важно не только какое у вас покрывало, какие у вас обручи, но и какие и сколько у вас кистей.
Вычисляется все, какой эмир, какой Ваш статус от куда Вы и т.д.
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−189
Алещенко Олександр Час назад
Арафатка это шарф ,а не на голову одевают.Тюбетейка спасает от непогоды???? Автор,ты &лбоёб?а про тюрбан ты хоть читал что пишешь?
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2k
Sergey Nekrasov 2 часа назад
Вот достойный головной убор.
Вот достойный головной убор.
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1k
Пачо Эррера 2 часа назад
Ещё афганскую шапку "паколь" забыли
Ещё афганскую шапку "паколь" забыли
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2k
Alexbux1 Пачо Эррера Час назад
Масуд?
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15k
Ал 2 часа назад
нас забыли блэт !
нас забыли блэт !
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1k
Пачо Эррера 2 часа назад
Ну если судить по фильмам того времени или о том времени, то в СССР 40х-60х реально некая мода на тюбетейки была
Ну если судить по фильмам того времени или о том времени, то в СССР 40х-60х реально некая мода на тюбетейки была
Ну если судить по фильмам того времени или о том времени, то в СССР 40х-60х реально некая мода на тюбетейки была
Ну если судить по фильмам того времени или о том времени, то в СССР 40х-60х реально некая мода на тюбетейки была
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
-"В других языках она называется иначе. В Самарканде тюбетейка звучит как "калпок", в Узбекистане - "дуппи"-
-а ничего,что Самарканд и есть в Узбекостане?
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58k
Доктор Джонс 2 часа назад
Казахские и кыргызские головные уборы...
Казахские и кыргызские головные уборы...
Казахские и кыргызские головные уборы...
Казахские и кыргызские головные уборы...
Казахские и кыргызские головные уборы...
Казахские и кыргызские головные уборы...
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16k
babuby Доктор Джонс 2 часа назад
И все они, судя по надписям на картинках, называются Fishki.net? Символично!
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578k
XoCTeJI Доктор Джонс 2 часа назад
В баню в такой хожу)
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14k
Александр Сучков XoCTeJI Час назад
с языка сорвал, тоже похожая в бане)))
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155k
Belka_16 Доктор Джонс 49 минут назад
Да, ак-колпак, действительно, забыли!
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704
max 2 часа назад
Так не легко запомнить. Но можно попроще.
1.е8ет осла
2.е8ет верблюда
3.е8ет барана
4.е8ет козу
5.эмигрировал в Англию и предпочитает е8ать курицу
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704
max Час назад
О сколько минусов , простите , я не имел ввиду е8ете , я имел ввиду занимаетесь любовью .
Носители шапочек fbi , вы такие романтичные.
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2k
SSD 2 часа назад
Сейчас в тренде такое)
Сейчас в тренде такое)
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8k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Его носили по всему миру - и на Урале, и в Поволжье, и на Кавказе, и в Средней Азии, и в Крыму (ц.).
Интересный у автора глобус получается.
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16k
babuby Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Так он у него плоский!
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