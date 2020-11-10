Чем же покрывают голову восточные мужчины

Один из самых популярных головных уборов. Его носили по всему миру - и на Урале, и в Поволжье, и на Кавказе, и в Средней Азии, и в Крыму. Название происходит от татарского "тубэтэй" - "шапочка".

В других языках она называется иначе. В Самарканде тюбетейка звучит как "калпок", в Узбекистане - "дуппи", а в Азербайджане - "арахчын".

В 1940-50-х в СССР была просто повальная мода на тюбетейки, их носили по всей стране. Мода на них пришла из среднеазиатских республик, от тех, кто вернулся домой из эвакуации.



Кстати, тюбетейки были не только спасением от непогоды, но и считалась оберегом, который защищает от сглаза.

Они были очень разными: плоские, конусовидные, четырехклинные и островерхие. Изготавливали их традиционно женщины, из нескольких слоев сукна, шелковой или бархатной ткани, сатина, украшали бисерным орнаментом.