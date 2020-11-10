Чем же покрывают голову восточные мужчины

В жарких странах без головного убора нельзя - защищает от палящего солнца, от песка и прочих погодных сюрпризов. А также дает представление о том, кто же его хозяин.
Куфия
Один из самых простых головных уборов, распространенный у африканских и азиатских народов. Головной убор универсальный - защищает голову и лицо от палящего солнца, а в холодные ночи в пустыне - согревает.
Чаще всего куфью носили с обручем (икаль), который придерживает платок на голове. Головной убор был распространен на территории юго-запада Азии, севера Африки, Аравийского полуострова. В Омане куфию повязывали вокруг головы а-ля тюрбан, а в Саудовской Аравии икаль не использовался.
А вот в Палестине и Иордании, куфью носили особенным способом, и называли по другому - арафатка, в честь Ясира Арафата.
Чаще всего куфью носили с обручем (икаль), который придерживает платок на голове. Головной убор был распространен на территории юго-запада Азии, севера Африки, Аравийского полуострова. В Омане куфию повязывали вокруг головы а-ля тюрбан, а в Саудовской Аравии икаль не использовался.
А вот в Палестине и Иордании, куфью носили особенным способом, и называли по другому - арафатка, в честь Ясира Арафата.
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Тагельмуст
Тоже одна из разновидностей восточного тюрбана, которую издревна носили туареги - это один народов Северной Африки.
Что такое тагельмуст? Хлопковая ткань, соединенная с вуалью, таким образом что закрыты вся голова и лицо. Тагельмуст мог передаваться по наследству. Кусок ткани достигает в длину десять метров, а цвет ткани, по обычаям туарегов, - синий. Народ сам окрашивает ткань, вручную и по собственной технологии.
Что такое тагельмуст? Хлопковая ткань, соединенная с вуалью, таким образом что закрыты вся голова и лицо. Тагельмуст мог передаваться по наследству. Кусок ткани достигает в длину десять метров, а цвет ткани, по обычаям туарегов, - синий. Народ сам окрашивает ткань, вручную и по собственной технологии.
Тюбетейка
Один из самых популярных головных уборов. Его носили по всему миру - и на Урале, и в Поволжье, и на Кавказе, и в Средней Азии, и в Крыму. Название происходит от татарского "тубэтэй" - "шапочка".
В других языках она называется иначе. В Самарканде тюбетейка звучит как "калпок", в Узбекистане - "дуппи", а в Азербайджане - "арахчын".
В 1940-50-х в СССР была просто повальная мода на тюбетейки, их носили по всей стране. Мода на них пришла из среднеазиатских республик, от тех, кто вернулся домой из эвакуации.
Кстати, тюбетейки были не только спасением от непогоды, но и считалась оберегом, который защищает от сглаза.
Они были очень разными: плоские, конусовидные, четырехклинные и островерхие. Изготавливали их традиционно женщины, из нескольких слоев сукна, шелковой или бархатной ткани, сатина, украшали бисерным орнаментом.
В других языках она называется иначе. В Самарканде тюбетейка звучит как "калпок", в Узбекистане - "дуппи", а в Азербайджане - "арахчын".
В 1940-50-х в СССР была просто повальная мода на тюбетейки, их носили по всей стране. Мода на них пришла из среднеазиатских республик, от тех, кто вернулся домой из эвакуации.
Кстати, тюбетейки были не только спасением от непогоды, но и считалась оберегом, который защищает от сглаза.
Они были очень разными: плоские, конусовидные, четырехклинные и островерхие. Изготавливали их традиционно женщины, из нескольких слоев сукна, шелковой или бархатной ткани, сатина, украшали бисерным орнаментом.
Чалма (тюрбан)
Тюрбан - это очень древнее изобретение человека, их носили еще в третьем тысячелетии, если судить по находкам археологов, относящиеся к культуре Месопотамии и Древней Индии.
Это самый традиционный головной убор для Индии, для сикхов ношение тюрбана - это обязательно. А вот воины их, ниханги, носят тюрбаны только синего цвета, как, впрочем, и всю одежду. Кстати, в прошлом, воины, носили в этом головном уборе оружие и другие вещи для похода, от чего тюрбан вырастал до очень больших размеров.
Еще, кстати, ношение чалмы зависело от общественного положение. В Индии низшие касты не имели права носить этот головной убор. Еще о статусе хозяина чалмы говорили ее внешний вид, поэтому старались украшать драгоценными камнями.
А вообще, в мире существует больше тысячи способов завязывания тюрбана, поскольку длина ткани от пяти до восьми метров, а в особых случаях - даже до двадцати.
Это самый традиционный головной убор для Индии, для сикхов ношение тюрбана - это обязательно. А вот воины их, ниханги, носят тюрбаны только синего цвета, как, впрочем, и всю одежду. Кстати, в прошлом, воины, носили в этом головном уборе оружие и другие вещи для похода, от чего тюрбан вырастал до очень больших размеров.
Еще, кстати, ношение чалмы зависело от общественного положение. В Индии низшие касты не имели права носить этот головной убор. Еще о статусе хозяина чалмы говорили ее внешний вид, поэтому старались украшать драгоценными камнями.
А вообще, в мире существует больше тысячи способов завязывания тюрбана, поскольку длина ткани от пяти до восьми метров, а в особых случаях - даже до двадцати.
Феска
Фески носили в Византии, хотя по некоторым данным, возможно и в Древней Греции. Название произошло от города Фес (Марокко), где занимались изготовлением этих шапочек. Традиционный цвет фески - красный. Марокканцы для сих пор считают феску элементом своего традиционного наряда, ее надевают важные должностные лица во время официальных мероприятий.
Кстати, само слово ввели в обиход османы, которые когда-то увидели эти головные уборы в своих африканских провинциях, Тунисе и, вышеупомянутом, Марокко.
А с 20-х годов прошлого века, когда реформы Ататюрка прошлись по национальному костюму, в Турции, под угрозой штрафа или ареста, стало запрещено носить фески и тюрбаны.
Кстати, само слово ввели в обиход османы, которые когда-то увидели эти головные уборы в своих африканских провинциях, Тунисе и, вышеупомянутом, Марокко.
А с 20-х годов прошлого века, когда реформы Ататюрка прошлись по национальному костюму, в Турции, под угрозой штрафа или ареста, стало запрещено носить фески и тюрбаны.
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Ещё бывают кепки-аэродромы.
Малакки который я по долгу работы таскал почти 8 лет, это отнюдь и ни как не куфия.
1) там вообще то специальная такая вязанная крючком (вот точно не уверен) шапочка, утром ты принимаешь как богатый человек душ, одеваешь на влажные волосы такую вот сетчатую вязанную из хлопка или верблюжьей шерсти специально для тебя шапочку-сеточку.
2) платок... какой на.... платок, это реально даренное от эмира покрывало - в нем можно от бури при желании зашхерится, в общем это с правильным ТКАННЫМ узором скорее покрывало, которое надо правильно сложить и потом уместить себе на голове с очень правильным направлением узоров, т.е. путать направление этого покрывала на голове - нельзя.
3) и только после этого идет обвязка (по причине коньяка сейчас не вспомню названия), обвязка имеет так же правильное направление и количество и форму как собственно обручей так и кистей, т..е. важно не только какое у вас покрывало, какие у вас обручи, но и какие и сколько у вас кистей.
Вычисляется все, какой эмир, какой Ваш статус от куда Вы и т.д.
-а ничего,что Самарканд и есть в Узбекостане?
1.е8ет осла
2.е8ет верблюда
3.е8ет барана
4.е8ет козу
5.эмигрировал в Англию и предпочитает е8ать курицу
Носители шапочек fbi , вы такие романтичные.
Интересный у автора глобус получается.