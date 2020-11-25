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Пончики планеты Земля: от канадских до индийских

Пончики планеты Земля: от канадских до индийских (10 фото)

Автор:
25 ноября 2020 11:29
Сообщество : Еда
Метки: ВАДА   бомболоны   еда   локма   пончики   тутоны   
1174
10

Начинённые колбасой и политые мёдом, с острым перцем или рисовой мукой, изготовленные из фасоли и картофеля... Пончики из самых разных уголков нашей планеты.

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Метки: ВАДА   бомболоны   еда   локма   пончики   тутоны   
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38k
Raush 2 часа назад
Пышки Питерские
Пышки Питерские
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20k
Vazari 40 минут назад
А где пресловутые любимцы американских констеблей?
А где пресловутые любимцы американских констеблей?
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387
кожаный олень 52 минуты назад
не разу в жизни не ел пончики, нужно попробовать.
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58k
Доктор Джонс 2 часа назад
Уважаю!
Уважаю!
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44k
Albert GER 2 часа назад
Казахский - баурсак.
Немецкий - крапфен.
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5k
Lev Asriev 2 часа назад
Самые вкусные пончики в моей жизни, я ел в г.Тбилиси в кафе на одном из центральных проспектов. Не знаю, как сейчас обстоит дело, но тогда горожане советовали туристам эти пончики, как одну из достопримечательностей. Пончики начинялись заварным кремом и жарились во фритюре.
Самые вкусные пончики в моей жизни, я ел в г.Тбилиси в кафе на одном из центральных проспектов. Не знаю, как сейчас обстоит дело, но тогда горожане советовали туристам эти пончики, как одну из достопримечательностей. Пончики начинялись заварным кремом и жарились во фритюре.
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