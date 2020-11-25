Пончики планеты Земля: от канадских до индийских

Начинённые колбасой и политые мёдом, с острым перцем или рисовой мукой, изготовленные из фасоли и картофеля... Пончики из самых разных уголков нашей планеты.
Тутон — традиционный пончик для провинции Ньюфаунленд (Канада).
Особеснностью Тутона является то, что его готовят исключительно на свином жире. Тутоны обычно подаются на завтрак или поздний завтрак, и их все ещё довольно часто можно найти в меню завтрака многих местных ресторанов. Тутоны готовят из дрожжевого хлебного теста, которое обычно оставляют на 6-12 часов для его поднятия. На фото показан традиционный завтрак провинции Ньюфаунленд: тутон, яичница, фасоль и болонская вареная колбаса.
Маласада является португальским кондитерским изделием.
Этот пончик делается из небольших кусочков дрожжевого сладкого теста. Обычно такие пончики не содержат начинки, но на фото как раз маласада со сладкой начинкой. Также португальские пончики посыпают смесью из сахарной пудры и корицы. Традиционно маласада жарится в свином жиру или даже на сале. В последнее время животные жиры заменили растительными маслами.
Итальянские пончики с начинкой. Часто используются джемы, сливочные или шоколадные начинки.
Итальянские пончики отличаются от всех прочих своими начинками. Такие бомболоны начиняют мармеладом, сыром или даже салями. От всех прочих пончиков отличаются тем, что обычно начинку кладут сверху, либо разрезают пончик, начиняя его на манер гамбургера.
Филиппинские пончики традиционно готовятся из муки, сахара, соли и дрожжей и обжаривается во фритюре. Посыпаются кунжутными семенами и сахарной пудрой. Шакои отличаются от прочих пончиков глубокой прожаркой. Обычно они более плотные и хрустящие. В некоторых провинциях изготавливаются из рисовой муки.
Сардинские пончики Зепполе представляют собой нечто среднее между пончиком и эклером. Начиняются заварным кремом, смесью масла и мёда, либо джемом. Перед подачей зепполе посыпают сахарной пудрой.
Вады изготавливаются из разных ингредиентов: от бобовых до картофеля. Их часто подают как блюдо на завтрак или закуску, а также используют в других приготовлениях пищи. В тесто индийских вад добавляют семена тмина, лук, листья карри (иногда предварительно обжаренные), соль, перец чили или зёрна чёрного перца. Существует более двух десятков разных видов индийских пончиков. Но этой теме можно посвятить отдельный пост.
Воздушные тайваньские пончики отличаются от прочих аналогов необычайно воздушной структурой теста. Посыпаются семенами тмина или кунжута.
Кусочки дрожжевого теста жарятся в масле и поливаются мёдом. Схожие рецепты есть в греческой, сирийской, иорданской и аравийской кухнях.
Это разновидность пончиков с островов Висайи и Минданао на Филиппинах. Они готовятся из обжаренных во фритюре шариков из плотного теста, покрытых семенами кунжута. Их обычно едят с горячим шоколадом или кофе.
А вы любите пончики?
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Немецкий - крапфен.