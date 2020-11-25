Пончики планеты Земля: от канадских до индийских

Тутон — традиционный пончик для провинции Ньюфаунленд (Канада).

Особеснностью Тутона является то, что его готовят исключительно на свином жире. Тутоны обычно подаются на завтрак или поздний завтрак, и их все ещё довольно часто можно найти в меню завтрака многих местных ресторанов. Тутоны готовят из дрожжевого хлебного теста, которое обычно оставляют на 6-12 часов для его поднятия. На фото показан традиционный завтрак провинции Ньюфаунленд: тутон, яичница, фасоль и болонская вареная колбаса.