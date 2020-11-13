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Администрация Президента закупила для себя маски и термометры по заоблачным ценам

Администрация Президента закупила для себя маски и термометры по заоблачным ценам (7 фото)

Автор:
13 ноября 2020 22:39
Сообщество : Политика
Метки: администрация президента   антисептики   деньги   договор   маски   москва   управление делами президента   
1336
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В начале ноября Управление делами Президента без конкурса заключило договор на обеспечение средствами индивидуальной защиты на 13 524 729 рублей.
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Метки: администрация президента   антисептики   деньги   договор   маски   москва   управление делами президента   
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Dobry vojak Svejk Час назад
Судя по логике автора - администрация президента должна тариться в соседней пятёрочке на распродаже. Или у вьетнамцев на оптовом рынке.
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36k
doker Dobry vojak Svejk Час назад
По логике автора, да и просто людей - зарплата администрации Президента может позволить купить себе маски за СВОЙ СЧЁТ, как делает ВСЁ население России.
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53k
Почитатель стекломоя 19 минут назад
Как они жрут Россию ...
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4k
Вадим 23 минуты назад
Плач Ярославовны, жители РФ что-то заподозрили
. Админы большая просьба дайте 2 дня нормальных фишек, без подстилок пригоженских.
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13k
vikklu Полчаса назад
А фули вы хотели?
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316
С того Берега моря Полчаса назад
Народ,
Оглянитесь!!!
Сколько толпойопов вокруг, кто-то ещё их защищает!!
Я в ах у ..е
Просто пистят бюджет,в наглую,а потом скидыаемся на туалет возле медпункта...
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940
Andrey G Полчаса назад
В одной немецкой компании закупается молоко для кофеёчка для сотрудников по 1,5 евро за пакет. В магазине такой же пакет стоит 0,6-0,7 евро. Это называется тендером. Крупные предприятия всегда платят примерно в 2 раза дороже за заказ, так как туда входят крупные поставки и страховки за срывы и маржа для больших боссов и подобное. Это, к сожалению, обычная практика и точно не РФ её придумала.
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8k
Кыся Полчаса назад
Ну вообще могли бы нанять по десятку телохранителей. Они будут отмахиваться от вируса. ХЗ, поможет или нет, но выглядеть будет как у китайских императоров.

И есть ведь уже прецедент - средневековые дамы носили болонок, как защиту от блох. Кажется, болонок уже развели достаточно, что на каждого выдать. У них даже звания и чины есть.
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2k
Юрий Злой Полчаса назад
так им пофиг, они же не за свои деньги то покупают
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14k
Weddaan 49 минут назад
В Бристоле 4 рубля штука. Всех под суд
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415
Алексей 51 минуту назад
Эта история про коронавирус как будто специально придумана что бы на ней обогатились чиновники. Подозреваю, что такая лабуда в любом гос. учреждении творится, а ещё можно сан. обработку проводить каждый день - отличное же действие, результат никакой не требуется, а списать можно любую сумму.
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474
Любушка 59 минут назад
Автор работает в бухгалтерии администрации президента, счета фактуры проводит? Или менеджер по закупкам? Сидели бы Вы, Ирина Николаевна, в своем подъезде и не отсвечивали.
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−180
Алещенко Олександр Час назад
Меня вот цена на респиратор удивила.
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Маски по 17р.? Да я сейчас готов отгрузить 2 фуры по 2.5р и еще заработаю не хило!
UVC-25 стоит от 300 до 2000р, но никак не 16 косарей.
С термометром тоже .охуели !!!
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4k
Suvar_ Свирепый Бамбр 50 минут назад
Ничего что я в розницу покупаю в магазине Бристоль упаковку 50 шт. за 100 руб.? Т.е 2 ру/шт?
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8k
gnyS i Свирепый Бамбр 48 минут назад
Если это и правда то скорее всего закупка идет по тендеру и договор заключен несколько месяцев назад когда цены выше были а отказываться от контракта равно попасть на неустойку за нарушение контракта и 1 хрен выплатить кругленькую сумму. ИМХО.
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2k
Свирепый Бамбр Suvar_ 18 минут назад
Ничего страшного, я не настаиваю ))
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2k
Свирепый Бамбр gnyS i 17 минут назад
я тоже в тендере участвовал, 3.5р в июне была отпускная цена.
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8k
Walter gnyS i 11 минут назад
06.11.2020
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