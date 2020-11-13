Администрация Президента закупила для себя маски и термометры по заоблачным ценам

В начале ноября Управление делами Президента без конкурса заключило договор на обеспечение средствами индивидуальной защиты на 13 524 729 рублей.
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273422 одноразовые маски были закуплены по "смешной" цене – всего по 17 рублей. Хотя уже дефицита в них нет, как весной, и теперь их можно приобрести по более разумной цене, если задаться вопросом экономии.
Для бюджетных учреждений уже ведутся закупки по 5-6 рублей, а автор поста смогла затариться и вовсе по 3,30руб/шт.
Фото для примера с известного интернет-магазина (цена за упаковку из 50 масок):
Для бюджетных учреждений уже ведутся закупки по 5-6 рублей, а автор поста смогла затариться и вовсе по 3,30руб/шт.
Фото для примера с известного интернет-магазина (цена за упаковку из 50 масок):
Интересно, что по сведениям Росстата в 2018 году в Администрации Президента Российской Федерации работало 1746 человек. И если произвести нехитрый расчёт, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора (смена маски каждые 2 часа), то за 40-часовую неделю будет потрачено 34920 масок, а общего количества закупки хватит только на 8 недель.
Возьмём позицию антибактериальный антисептик для рук, где не прописано название, но зато указана цена – 263 руб за флакончик в 100 мл.
А вот фото из магазина. Бутылочку антисептика 50-100 мл от разных производителей уже можно купить за 70 рублей.
Возьмём позицию антибактериальный антисептик для рук, где не прописано название, но зато указана цена – 263 руб за флакончик в 100 мл.
А вот фото из магазина. Бутылочку антисептика 50-100 мл от разных производителей уже можно купить за 70 рублей.
Кроме антисептиков Администрации Президента очень нужны салфетки антисептические размером 125*150 мм в количестве 600950 штук по 5,85 руб.
Но и тут нам помогает интернет:
Но и тут нам помогает интернет:
Ну и по мелочи – 6 термометров Babyly blir-3 были куплены по 16800 рублей, хотя их цена на различных площадках варьируется от 1000 до 2500 рублей.
Забавно, не правда ли?
Ещё бюджетные траты: ВРИО губернатора Хабаровского края собрался потратить на охрану 33 млн рублей
"Я не чувствую себя в безопасности", – рассказал Михаил Дегтярев в конце октября. Возможно именно поэтому в том месяце его безопасность обходилась бюджету в 800 000 рублей, а вот теперь на год вперёд заложена сумма в 33 млн рублей.
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Метки: администрация президента антисептики деньги договор маски москва управление делами президента
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Оглянитесь!!!
Сколько толпойопов вокруг, кто-то ещё их защищает!!
Я в ах у ..е
Просто пистят бюджет,в наглую,а потом скидыаемся на туалет возле медпункта...
И есть ведь уже прецедент - средневековые дамы носили болонок, как защиту от блох. Кажется, болонок уже развели достаточно, что на каждого выдать. У них даже звания и чины есть.
UVC-25 стоит от 300 до 2000р, но никак не 16 косарей.
С термометром тоже .охуели !!!