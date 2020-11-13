Администрация Президента закупила для себя маски и термометры по заоблачным ценам

Интересно, что по сведениям Росстата в 2018 году в Администрации Президента Российской Федерации работало 1746 человек. И если произвести нехитрый расчёт, исходя из рекомендаций Роспотребнадзора (смена маски каждые 2 часа), то за 40-часовую неделю будет потрачено 34920 масок, а общего количества закупки хватит только на 8 недель.



Возьмём позицию антибактериальный антисептик для рук, где не прописано название, но зато указана цена – 263 руб за флакончик в 100 мл.



А вот фото из магазина. Бутылочку антисептика 50-100 мл от разных производителей уже можно купить за 70 рублей.