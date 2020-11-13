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Пятница, 13, уже не такая пугающая по сравнению с 2020: мемы не для суеверных

Пятница, 13, уже не такая пугающая по сравнению с 2020: мемы не для суеверных (14 фото)

Автор:
13 ноября 2020 09:56
Сообщество : Юмор
Метки: мемы   прикол   пяница   пятница 13   пятница 13 в 2020   смешно   фото   юмор   
2536
14
Уходящий год преподнес много отрицательных сюрпризов всем жителям планеты. Мало того, что весь 2020-й напоминает сценарий для фильма ужасов, так сегодня еще и пятница, 13-е. Люди с ужасом смотрят на календарь и нервно хихикают, ожидая от этого дня худшего. А пока остальные заморачиваются, пользователи соцсетей уже создали мемы, которые мы вам сейчас покажем.
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Метки: мемы   прикол   пяница   пятница 13   пятница 13 в 2020   смешно   фото   юмор   
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68
WadDad 11 минут назад
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Никитка 15 минут назад
сижу на работе, работаю
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9k
Александр 22 минуты назад
Пятница, 13, уже не такая пугающая по сравнению с 2020: мемы не для суеверных
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5k
Сергей Час назад
Для меня всегда более зловещим является понедельник 16-го чем пятница 13-го. Хотя как и другие понедельники тоже.
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