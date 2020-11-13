Пятница, 13, уже не такая пугающая по сравнению с 2020: мемы не для суеверных

Уходящий год преподнес много отрицательных сюрпризов всем жителям планеты. Мало того, что весь 2020-й напоминает сценарий для фильма ужасов, так сегодня еще и пятница, 13-е. Люди с ужасом смотрят на календарь и нервно хихикают, ожидая от этого дня худшего. А пока остальные заморачиваются, пользователи соцсетей уже создали мемы, которые мы вам сейчас покажем.

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1. Еще вчера все с опаской смотрели на календарь, ожидая пятницы 13 в 2020 0 Источник:

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2. Твое лицо, когда понял, что пятница 13 сегодня 0

3. Кое-что в мемах остается неизменным 0 Источник:

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5. Это точно 0 Источник:

6. Кто-то уже ощутил влияние пятницы 13 на себе 0 Источник:

7. Мемы про пятницу 13 в 2020 на одну тему 0 Источник:

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10. Нет, я совершенно не боюсь пятницы 13 0 Источник:

11. В то же время я 0 Источник:

12. Как описать свои эмоции не только про пятницу 13, но в целом про 2020 0 Источник: "Все в порядке"

13. А вы суеверный человек? 0 Источник: