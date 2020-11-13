Пятница, 13, уже не такая пугающая по сравнению с 2020: мемы не для суеверных

Уходящий год преподнес много отрицательных сюрпризов всем жителям планеты. Мало того, что весь 2020-й напоминает сценарий для фильма ужасов, так сегодня еще и пятница, 13-е. Люди с ужасом смотрят на календарь и нервно хихикают, ожидая от этого дня худшего. А пока остальные заморачиваются, пользователи соцсетей уже создали мемы, которые мы вам сейчас покажем.
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Приключались ли с вами в пятницы 13 числа какие-то зловещие ситуации? Делитесь историями в комментариях!
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