15 смекалистых гениев, изобретательность которых зашкаливает

Если это работает, значит, это не тупо? Мы собрали примеры от самоделкиных, которые щелкают любые проблемы, как орешки. Благодаря смекалке они находят выход из любой ситуации. Идиоты они или гении? Давайте решать вместе!

1. Жена села на диету и заставила мужа ее поддержать. Мужик не растерялся 0 Источник: