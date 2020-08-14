15 смекалистых гениев, изобретательность которых зашкаливает

Если это работает, значит, это не тупо? Мы собрали примеры от самоделкиных, которые щелкают любые проблемы, как орешки. Благодаря смекалке они находят выход из любой ситуации. Идиоты они или гении? Давайте решать вместе!
1. Жена села на диету и заставила мужа ее поддержать. Мужик не растерялся
2. Женщины всегда изобретательны
3. Ты - не ты, когда хочешь арбуз
4. Подставка под смартфон из подручных средств
5. Держатель для проводов
6. Очень понравились босоножки, но оказались узкими
7. Гениально
8. Зато не перепутает
9. Способ накормить сразу всех
10. Хитрость для молодых мам
11. Шашлычник от бога просто
12. Охлаждение
13. Порвались шнурки? Не беда!
14. Когда нужна помощь в работе, а стола нет
15. Вторая жизнь дверей
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Но, забавно. У резчика рука дрогнет - и проблем со стулом у "подставки" больше не будет никогда.
Вот актуальные предложения с ценами.
Мы из строительного валика сделали держалку для пухособирателя. Это такие валики из липких бумажек, собрал на него пух, оторвал слой, выбросил. Но обычно у этих валиков очень хлипкие ручки, сразу ломаются, не держат валик, или запасной валик оказался другой модели и не подходит к ручке. Мы устали искать способ закрепить валик на ручке, пока не попался строительный. С него даже не сняли полиэтилен, так лучше залезает запасной липкий валик. Любой модели. Ручка крепкая, много лет уже пользуемся, сносу ей нет.
А еще в строительном магазине купили ванны для замеса всяких смесей - получились прекрасные туалеты для кошек. А то пластиковые из зоомагазина быстро рассыхаются и крошатся, они у нас на веранде стоят, зимой и летом. И сделаны эти ванны из материала, к которому никакие какашки не липнут.