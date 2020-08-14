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15 смекалистых гениев, изобретательность которых зашкаливает

15 смекалистых гениев, изобретательность которых зашкаливает (16 фото)

Автор:
14 августа 2020 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: идея   прикол   рукастые   смекалистые гении   смекалка   смешно   фото   юмор   
8799
16
Если это работает, значит, это не тупо? Мы собрали примеры от самоделкиных, которые щелкают любые проблемы, как орешки. Благодаря смекалке они находят выход из любой ситуации. Идиоты они или гении? Давайте решать вместе!

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Метки: идея   прикол   рукастые   смекалистые гении   смекалка   смешно   фото   юмор   
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39  комментариев
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7k
Otium7 5 часов назад
Ссылка coub.com
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5
Дмитрий 3 часа назад
"Хитрость для молодых мам" - а вот ребенок долго не сможет уснуть!
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3k
Enigma Kuutar 4 часа назад
Как он наушники в дырки пропихнул?
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12k
Пук 4 часа назад
про пилу навеяло
про пилу навеяло
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761
Тимур Экгардт 4 часа назад
Комментарий к фото
А вертеть мясо как? Вообще непригодная штука.
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7k
Cornho Тимур Экгардт 3 часа назад
Комментарий к фото
На ..ю, вместе с этим вонючим шашлыком.
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2k
для ТП 5 часов назад
На мой взгляд гениальностью здесь и не пахнет
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10k
Элитный тигр для ТП 4 часа назад
Для аффтора это все гении. Глядя на посты этого аффтора, я думаю, что его развитие на уровне 6 класса остановилось.
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27k
Минчанин 5 часов назад
На предпоследней картинке, конечно, постанова.

Но, забавно. У резчика рука дрогнет - и проблем со стулом у "подставки" больше не будет никогда.
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646
chichic1 5 часов назад
15 смекалистых гениев, изобретательность которых зашкаливает
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6k
Пылитель Фострала chichic1 3 часа назад
+++
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1k
Карагандинская Полиграфия chichic1 2 часа назад
И скрытое отключение/подключение фазы на замочную скважину.
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646
chichic1 5 часов назад
15 смекалистых гениев, изобретательность которых зашкаливает
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111
DoctorBetruger noname 54 минуты назад
Есть люди, которые с односолодовых сортов, причем очень хорошего качества, перешли на "барматуху" из кукурузы, которая по ценнику не слабее. Жаловались, правда, что достать хороший бурбон гораздо сложнее.
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111
DoctorBetruger Тимур Экгардт 52 минуты назад
Посмотрите сюжеты Ричарда Паттерсона в ютубе. правда придется такой-же шнобель отрастить, как у него, для полноты восприятия. :)
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761
Тимур Экгардт DoctorBetruger 44 минуты назад
У нас сейчас в принципе сложно достать хорошее пойло, которое действительно качественное и оправдывает затраты. В КБ разве что, да и там по цене не меньше 3000. Оттого то я и перешёл на самогон. Сам нагнал, сам настоял, сделал нужный градус, нужный напиток...
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111
DoctorBetruger Тимур Экгардт 24 минуты назад
Я из Украины. Заказываю через фейсбучную группу.
Вот актуальные предложения с ценами.

Я из Украины. Заказываю через фейсбучную группу. Вот актуальные предложения с ценами.
Я из Украины. Заказываю через фейсбучную группу. Вот актуальные предложения с ценами.
Я из Украины. Заказываю через фейсбучную группу. Вот актуальные предложения с ценами.
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761
Тимур Экгардт DoctorBetruger 13 секунд назад
Ну вот, как и говорил, в рублях от 3-х тыс, качество более менее. Моё пойло, которое уже в бутылке стоит около 200 руб МАКСИМУМ, по вашему это меньше 100. При том что натуральное, без химии.
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chichic1 5 часов назад
15 смекалистых гениев, изобретательность которых зашкаливает
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6k
kaboza chichic1 Час назад
судя по расцветке зонта, крюк у него в очке
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chichic1 5 часов назад
15 смекалистых гениев, изобретательность которых зашкаливает
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chichic1 5 часов назад
15 смекалистых гениев, изобретательность которых зашкаливает
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24k
Федор 5 часов назад
Мне с арбузом понравилось)) Нужно попробовать))
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7k
Cornho Элитный тигр 3 часа назад
А вы хотите сказать, что часто едите арбуз ложкой?
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343
Сергей иванов Cornho 3 часа назад
Почти всегда. Вчера половину отрезал, в бане парился, и ложкой ел арбуз.
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Федор Элитный тигр 2 часа назад
Нет, я знал конечно и ем иногда ложкой, но мне больше понравилось решение для косточек))
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5k
Elena Ki Федор 2 часа назад
Всегда ем арбуз ложкой. Но мне больше нравятся дыни. Один раз вынул все косточки и ешь спокойно, хоть ложкой, хоть вилкой, хоть зубами.

Мы из строительного валика сделали держалку для пухособирателя. Это такие валики из липких бумажек, собрал на него пух, оторвал слой, выбросил. Но обычно у этих валиков очень хлипкие ручки, сразу ломаются, не держат валик, или запасной валик оказался другой модели и не подходит к ручке. Мы устали искать способ закрепить валик на ручке, пока не попался строительный. С него даже не сняли полиэтилен, так лучше залезает запасной липкий валик. Любой модели. Ручка крепкая, много лет уже пользуемся, сносу ей нет.
А еще в строительном магазине купили ванны для замеса всяких смесей - получились прекрасные туалеты для кошек. А то пластиковые из зоомагазина быстро рассыхаются и крошатся, они у нас на веранде стоят, зимой и летом. И сделаны эти ванны из материала, к которому никакие какашки не липнут.
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28k
winergy2012 Elena Ki 11 минут назад
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13k
AlexЕЙ 5 часов назад
Регулярно использую... для чесания спины.)
Регулярно использую... для чесания спины.)
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48k
Андрей AlexЕЙ 4 часа назад
А Вы знаете, для чего отверстие в центре этой ложки?
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KL11 Андрей 4 часа назад
да
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846
Misanthrop AlexЕЙ 4 часа назад
Мыться чаще не пробовал?!
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