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Несколько простых советов новичкам на кухне от профессиональных поваров

Несколько простых советов новичкам на кухне от профессиональных поваров (23 фото)

Автор:
02 октября 2020 13:44
Сообщество : Еда
Метки: готовка   готовка еды   еда   кулинария для начинающих   приготовление еды   советы   советы бывалых   
843
23
Готовка еды может быть очень увлекательной, особенно если у вас есть к этому склонность и желание творить. Но, как и в любом деле, для наилучшего результата полезно знать разные тонкости и хитрости. Можно до всего доходить самому, а можно сделать проще - послушать знающих людей!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: готовка   готовка еды   еда   кулинария для начинающих   приготовление еды   советы   советы бывалых   
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11  комментариев
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2k
barracuda 7 минут назад
да чёртов гений!! Мастер-шеф мля...
так все и делаю...
вот только стейки в посте нифига не на чугунной сковороде
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7k
Uron 11 минут назад
так, а где хранить помидоры?
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14k
Dr.CrAzY 17 минут назад
много вопросов, но озвучу последний - а какое отношение эта дешевая штамповка из тонкой, дай Бог, нержавейки имеет к чугунной сковороде???

много вопросов, но озвучу последний - а какое отношение эта дешевая штамповка из тонкой, дай Бог, нержавейки имеет к чугунной сковороде???
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9k
Олегbl4 19 минут назад
22 совет расходится с 10.
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582
satra 19 минут назад
"Многие этим советом пренебрегают, и зря. Всегда просеивайте муку, сахарную пудру и другие сыпучие ингредиенты, если хотите получить правильный результат."
Это вот прям точно!
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9k
Олегbl4 Полчаса назад
12. Придавливают не для того, чтобы быстрее приготовились, а для того, чтобы котлета в шар не превращалась.
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72
Дядя Витя 46 минут назад
Ах...ные советы. Ещё бы добавить как заработать на соствляющие - цены бы не было!
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31k
kalinser Дядя Витя Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
dimitr Дядя Витя Полчаса назад
Что тебе недоступно? Мука? Духовка? Точило для ножа?
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72
Дядя Витя 21 минуту назад
Например кусок свиного мяса (называемый идиотским словом стейк - ндоступен).
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25k
blus 51 минуту назад
Тот редкий случай, когда всё по делу.
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