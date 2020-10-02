Несколько простых советов новичкам на кухне от профессиональных поваров

Готовка еды может быть очень увлекательной, особенно если у вас есть к этому склонность и желание творить. Но, как и в любом деле, для наилучшего результата полезно знать разные тонкости и хитрости. Можно до всего доходить самому, а можно сделать проще - послушать знающих людей!

0 Советы профессионалов помогут избежать самых распространенных ошибок на кухне.

1. 0 Источник: Самый опасный предмет оборудования на кухне - затупившийся нож.

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2. 0 Источник: Мойте грязную посуду прямо в процессе готовки, не оставляя на потом - большинство блюд позволяют отвлечься от плиты на некоторое время, чтобы параллельно навести порядок.

3. 0 Источник: Не торопитесь! Да, вы видели по телевизору, как профессионалы рубят овощи со скоростью света, но это не означает, что вы сразу сможете это повторить.

4. 0 Источник: Пробуйте блюда в процессе приготовления, не полагаясь только на рецепт. Корректируйте количество соли и других приправ на вкус. Также важна кислотность - очень часто блюдо может заиграть другими красками, если добавить в него немного лимонного сока или уксуса.

5. 0 Источник: Что касается выпечки - тут действительно очень важно следовать рецепту. Выпечка - точная наука, и если не рассчитать ингредиенты правильно, ничего не получится. А еще проверяйте срок годности - особенно это касается дрожжей и разрыхлителей.

6. 0 Источник: Профессионалы знают: помидоры не стоит хранить в холодильнике. У них портится вкус.

7. 0 Источник: Действительно распространенная ошибка - класть еду на холодную сковороду. Сначала она должна немного нагреться.

8. 0 Источник: Если в рецепте указано, что ингредиент должен быть комнатной температуры, убедитесь, что это так. Особенно важно это для яиц - яичные желтки комнатной температуры лучше перемешиваются. Для чего-то вроде чизкейка добавление холодных яиц может привести к комкам в тесте.

9. 0 Источник: Когда-нибудь задумывались о том, как нужно перемешивать? Обычно все делают это круговыми движениями, по часовой стрелке или против, по краю кастрюли или движением по спирали.

А профессионалы действуют так: сначала размешивают небольшими кругами от внешнего краю к центру, как будто рисуют облако или лепестки на цветке. Или рисуют "восьмерку".

10. 0 Источник: Чтобы добиться нужной степени приготовления мяса, используйте специальный термометр. Игнорируйте любые рецепты, в которых указано точное время приготовления, потому что они редко бывают правильными.

11. 0 Источник: Предварительный разогрев духовки - это не предложение, а требование. Его несоблюдение может привести к тому, что выпечка будет испорчена.

12. 0 Источник: Не надо придавливать лопаткой бургеры, чтобы они быстрее приготовились.

13. 0 Источник: Соблюдайте указанный в рецепте порядок смешивания ингредиентов, и тогда тесто получится таким, как и должно быть.

14. 0 Источник: Не перегружайте сковороду, если хотите жарить, а не тушить.

15. 0 Источник: Очень частая ошибка - слишком много или слишком мало соли. И то, и другое может испортить все дело! Тренируйтесь, ищите баланс.

16. 0 Источник: После того, как замесите тесто для печенья, обязательно охладите его, чтобы жир затвердел. Иначе оно растает в духовке и потрескается.

17. 0 Источник: Еще одна часто встречающаяся проблема с выпечкой - когда люди пытаются заменить отсутствующие ингредиенты другими или уменьшить количество одного ингредиента и пропорционально увеличить другое. Вот этого точно делать не стоит.

18. 0 Источник: Приправы добавляйте по чуть-чуть. Лучше делать это в несколько этапов, каждый раз сверяясь со своими вкусовыми ощущениями. Приправами очень легко всё испортить!

19. 0 Источник: Если у вас до сих пор нет кухонных весов - заведите их. Для выпечки это вещь просто необходимая, потому что иногда нужна точность до грамма.

20. 0 Источник: Постарайтесь пересилить свое любопытство и не заглядывать постоянно в духовку, пока в ней что-то готовится (особенно если это выпечка!).

21. 0 Источник: Многие этим советом пренебрегают, и зря. Всегда просеивайте муку, сахарную пудру и другие сыпучие ингредиенты, если хотите получить правильный результат.