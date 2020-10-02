Несколько простых советов новичкам на кухне от профессиональных поваров

Готовка еды может быть очень увлекательной, особенно если у вас есть к этому склонность и желание творить. Но, как и в любом деле, для наилучшего результата полезно знать разные тонкости и хитрости. Можно до всего доходить самому, а можно сделать проще - послушать знающих людей!
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2.
Мойте грязную посуду прямо в процессе готовки, не оставляя на потом - большинство блюд позволяют отвлечься от плиты на некоторое время, чтобы параллельно навести порядок.
3.
Не торопитесь! Да, вы видели по телевизору, как профессионалы рубят овощи со скоростью света, но это не означает, что вы сразу сможете это повторить.
4.
Пробуйте блюда в процессе приготовления, не полагаясь только на рецепт. Корректируйте количество соли и других приправ на вкус. Также важна кислотность - очень часто блюдо может заиграть другими красками, если добавить в него немного лимонного сока или уксуса.
5.
Что касается выпечки - тут действительно очень важно следовать рецепту. Выпечка - точная наука, и если не рассчитать ингредиенты правильно, ничего не получится. А еще проверяйте срок годности - особенно это касается дрожжей и разрыхлителей.
7.
Действительно распространенная ошибка - класть еду на холодную сковороду. Сначала она должна немного нагреться.
8.
Если в рецепте указано, что ингредиент должен быть комнатной температуры, убедитесь, что это так. Особенно важно это для яиц - яичные желтки комнатной температуры лучше перемешиваются. Для чего-то вроде чизкейка добавление холодных яиц может привести к комкам в тесте.
9.
Когда-нибудь задумывались о том, как нужно перемешивать? Обычно все делают это круговыми движениями, по часовой стрелке или против, по краю кастрюли или движением по спирали.
А профессионалы действуют так: сначала размешивают небольшими кругами от внешнего краю к центру, как будто рисуют облако или лепестки на цветке. Или рисуют "восьмерку".
А профессионалы действуют так: сначала размешивают небольшими кругами от внешнего краю к центру, как будто рисуют облако или лепестки на цветке. Или рисуют "восьмерку".
10.
Чтобы добиться нужной степени приготовления мяса, используйте специальный термометр. Игнорируйте любые рецепты, в которых указано точное время приготовления, потому что они редко бывают правильными.
11.
Предварительный разогрев духовки - это не предложение, а требование. Его несоблюдение может привести к тому, что выпечка будет испорчена.
13.
Соблюдайте указанный в рецепте порядок смешивания ингредиентов, и тогда тесто получится таким, как и должно быть.
15.
Очень частая ошибка - слишком много или слишком мало соли. И то, и другое может испортить все дело! Тренируйтесь, ищите баланс.
16.
После того, как замесите тесто для печенья, обязательно охладите его, чтобы жир затвердел. Иначе оно растает в духовке и потрескается.
17.
Еще одна часто встречающаяся проблема с выпечкой - когда люди пытаются заменить отсутствующие ингредиенты другими или уменьшить количество одного ингредиента и пропорционально увеличить другое. Вот этого точно делать не стоит.
18.
Приправы добавляйте по чуть-чуть. Лучше делать это в несколько этапов, каждый раз сверяясь со своими вкусовыми ощущениями. Приправами очень легко всё испортить!
19.
Если у вас до сих пор нет кухонных весов - заведите их. Для выпечки это вещь просто необходимая, потому что иногда нужна точность до грамма.
20.
Постарайтесь пересилить свое любопытство и не заглядывать постоянно в духовку, пока в ней что-то готовится (особенно если это выпечка!).
21.
Многие этим советом пренебрегают, и зря. Всегда просеивайте муку, сахарную пудру и другие сыпучие ингредиенты, если хотите получить правильный результат.
22.
Стейки готовим так: разогреть чугунную сковороду, пока от нее не пойдет пар, обжарить стейки комнатной температуры 2-3 минуты с одной стороны, затем 1-2 минуты с другой стороны, затем засунуть их прямо в этой сковородке на 6-8 минут в духовку (температура 230 градусов), а затем вынуть, накрыть фольгой и дать постоять 7-10 минут.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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так все и делаю...
вот только стейки в посте нифига не на чугунной сковороде
Это вот прям точно!