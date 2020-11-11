"Деньги отмывают? Ну, понятно": в Иванове высмеяли новый пешеходный мост через ручеек в лесу

Местные жители никак не могут взять в толк, зачем в лесу, через канавку шириной 15 см, понадобился целый кованный мост. И ладно бы его построил какой-то бизнесмен, но нет - деньги взяли из бюджета.
Власти города Иваново решили порадовать местных жителей новым арт-объектом - кованным мостиком, перекинувшимся через канавку на одной из удаленных аллей парка имени Степанова.
Однако местных жителей такая забота не просто порадовала, а рассмешила. Рядом с дорогостоящим "мостиком для влюбленных", как его окрестили в руководстве парка, нет никаких объектов кроме деревьев и ручейка, который легко можно перешагнуть, а сам арт-объект вызывает серьезные вопросы к качеству установки.
"Это дичь полная. Работа недешевая, здесь присутствует ковка. Вопрос — зачем в лесу через маленькую канавку сделан такой мост?" - задает риторический вопрос автор ролика
Источник:
Ходить по пешеходному мостику нельзя: по словам руководства парка, он пока эксплуатируется в "тестовом режиме", поэтому «молодоженов, влюбленных и всех, кто хочет на нем сфотографироваться» просят воздержаться от такой затеи. Арт-объект был построен на деньги из бюджета города - по словам чиновников, избиратели сами попросили депутатов об этом.
Тем не менее у руководства парка есть далеко идущие планы по благоустройству, которые, очевидно, просто неведомы местным жителям. Если верить директору парка им. Степанова Светлане Сердюк, в скором времени там появятся и уголок влюбленных, и другие объекты малых архитектурных форм.
Мост как мост... Очень симпатичный!— . (@ula201) November 11, 2020
В чем проблема?
Ну все не так...
Или они по настилу из сгнивших дощечек страдают?
Источник:
- Кузовщик от бога: ростовчанин влетел в столб и принялся "чинить" авто на месте
- К нам едет ревизор: на Кубани мужчина три дня притворялся помощником губернатора и гнобил чиновников
- Испанский вратарь забил гол на 95-ой минуте и тут же пропустил мяч с центра поля
- Активист хотел вынести из Лувра "украденное Францией африканское наследие", но схватил азиатский экспонат
- Переводчица не смогла перевести ответ игрока ЦСКА и сбежала с пресс-конференции
Понравилось50
всему учить надо отмывателей денег