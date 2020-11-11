"Деньги отмывают? Ну, понятно": в Иванове высмеяли новый пешеходный мост через ручеек в лесу

Власти города Иваново решили порадовать местных жителей новым арт-объектом - кованным мостиком, перекинувшимся через канавку на одной из удаленных аллей парка имени Степанова.

Однако местных жителей такая забота не просто порадовала, а рассмешила. Рядом с дорогостоящим "мостиком для влюбленных", как его окрестили в руководстве парка, нет никаких объектов кроме деревьев и ручейка, который легко можно перешагнуть, а сам арт-объект вызывает серьезные вопросы к качеству установки.