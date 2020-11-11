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"Деньги отмывают? Ну, понятно": в Иванове высмеяли новый пешеходный мост через ручеек в лесу

"Деньги отмывают? Ну, понятно": в Иванове высмеяли новый пешеходный мост через ручеек в лесу (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 13:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Арт-Объект   Иваново   благоустройство   видео   курьез   мост   парк   
3978
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Местные жители никак не могут взять в толк, зачем в лесу, через канавку шириной 15 см, понадобился целый кованный мост. И ладно бы его построил какой-то бизнесмен, но нет - деньги взяли из бюджета.

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Метки: Арт-Объект   Иваново   благоустройство   видео   курьез   мост   парк   
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20  комментариев
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2k
SSD 2 часа назад
Вангую мостик этот, ночью к себе на дачу местные маргиналы утащат)))
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2k
KL11 SSD 2 часа назад
Нет. Мостик уйдет на дачу кому надо. Более того, мостик сразу делали по размерам этого "кого надо". Просто многоходовочка такая.
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140k
Павел 5 минут назад
"Деньги отмывают? Ну, понятно": в Иванове высмеяли новый пешеходный мост через ручеек в лесу
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6k
Андрей А 16 минут назад
Кинешма. Ивановская область. Пл.Революции. Три "дизайнерские" скамейки по 1 млн 977 рублей + установка 3 млн.300 тыщ. 720 кг каждая, ну хоть не спИз.дят


Кинешма. Ивановская область. Пл.Революции. Три "дизайнерские" скамейки по 1 млн 977 рублей + установка 3 млн.300 тыщ. 720 кг каждая, ну хоть не спИз.дят
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Комментарий удален. Причина: флуд
−40
934
Алексей Астин Полчаса назад
даже углубили на штык лопаты усть "реки"
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402
Виталий Полчаса назад
сейчас ручеёк а весной будет река.
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19k
Батончик с маком Час назад
теперь надо тротуарной плиткой "набережную" ручейка облагородить. потом фонари, скамейки, фонтан....
всему учить надо отмывателей денег
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947
Руслан Новак Батончик с маком Час назад
Вот молодец! Сразу вижу рука мастера)). По идеям как минимум на губернатора тянешь. Всячески плюсую.
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1k
Женя Женя78 Батончик с маком 38 минут назад
набережную
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12k
Hairy. Час назад
Это обязательно должно быть в посте воронихера-черного кота о просто "Позитивных новостях" из России.
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334
LinkLine Hairy. 42 минуты назад
урала еще
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2k
NIS Час назад
А Иваново - город мостов !)
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26k
a.fey Час назад
Хомячки они таки. Что-то построили - козлы. Не построили, тоже козлы. А сами ничего делать не умеют. Умели бы, задали бы, что решётка не кованная.
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−94
im240 2 часа назад
неблагодарные твари
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1k
zenon 2 часа назад
Мостик трогать нельзя. Там под каждой из двадцати опор моста закопано по миллиарду долларов.
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334
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Ну а дети моих друзей должны же чем то заниматься?...
Ну а дети моих друзей должны же чем то заниматься?...
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