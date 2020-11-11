К нижнекамцу пришла полиция из-за того, что тот поливал цветы с голым торсом

В Нижнекамске полицейские посетили квартиру местного жителя, который поливал цветы на подоконнике с голым торсом.
Как рассказал телеканалу НТР 24 сам молодой человек, проживающий в доме №52 по ул.Корабельной, в тот день он, находясь в своей квартире на шестом этаже, решил полить цветы, которые стояли на подоконнике.
Так как в квартире горожанин проживает один, то позволяет себе ходить полуобнаженным. Однако на этот раз после очередного ухода за цветами, в дверь его жилища постучали стражи порядка. Они объяснили, что у них есть "ордер" на осмотр квартиры, так как на ее хозяина, якобы, пожаловались родители, гуляющие с детьми на площадке около дома.
- - Они провели осмотр квартиры и сказали, что на меня поступают жалобы: мол, что я хожу голым возле окон своей квартиры. Я им высказал свою точку зрения. Они попросили, чтобы я "накидывал на себя что-нибудь, перед тем как поливать цветочки на подоконниках", - рассказал NTR-24.RU житель Нижнекамска.
Молодой человек добавил, что после этого выкинул цветы из квартиры "от греха подальше".
Кстати, законом не запрещается находиться в собственной квартире без одежды. По крайней мере, корреспондент сайта НТР 24 не смог найти ни в жилищном, ни в гражданском, ни в уголовном кодексах такого запрета.
Источник:
- "Еб#ное шапито": активисты вывесили на здании цирка портреты Путина, Медведева и Пескова
- Грабители вылезли из канализационного люка и обчистили банк в Милане
- Наглая, но неудавшаяся автоподстава из Лесосибирска попала на видео
- Мексиканская свинья не удержалась и всё же съела своего хозяина
- В Вене произошла серия спланированных терактов
Понравилось22
Да этих мамаш самих надо отправить на принудительное обследование с подозрением на сексуальную озабоченность.
И еще привлечь к вопросу органы опеки, так как мама на прогулке с ребенком, ОБЯЗАНА следить за РЕБЕНКОМ, а не глазами по окнам шнырять в поисках чужого, полуголого мужичка. Неисполнение родительских обязанностей!
Мужик невиновен.
- Зачем Сара?
- Ну, понимаешь, напротив нас комната студентов! А вдруг они меня увидят?
- Сара, если они тебя увидят, они сами купят шторы.
И только на основании этого выдали ордер на обыск? Или ничего не выдали и мент на понт брал?
Но часть людей сбежали из дом2. Аж тошно, завистливые и стукачи. Зайдешь в местную группу в ВК и одно нытье.
Вырождаемся?