К нижнекамцу пришла полиция из-за того, что тот поливал цветы с голым торсом

Как рассказал телеканалу НТР 24 сам молодой человек, проживающий в доме №52 по ул.Корабельной, в тот день он, находясь в своей квартире на шестом этаже, решил полить цветы, которые стояли на подоконнике.



Так как в квартире горожанин проживает один, то позволяет себе ходить полуобнаженным. Однако на этот раз после очередного ухода за цветами, в дверь его жилища постучали стражи порядка. Они объяснили, что у них есть "ордер" на осмотр квартиры, так как на ее хозяина, якобы, пожаловались родители, гуляющие с детьми на площадке около дома.



- Они провели осмотр квартиры и сказали, что на меня поступают жалобы: мол, что я хожу голым возле окон своей квартиры. Я им высказал свою точку зрения. Они попросили, чтобы я "накидывал на себя что-нибудь, перед тем как поливать цветочки на подоконниках", - рассказал NTR-24.RU житель Нижнекамска.





Молодой человек добавил, что после этого выкинул цветы из квартиры "от греха подальше".



Кстати, законом не запрещается находиться в собственной квартире без одежды. По крайней мере, корреспондент сайта НТР 24 не смог найти ни в жилищном, ни в гражданском, ни в уголовном кодексах такого запрета.