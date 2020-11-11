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К нижнекамцу пришла полиция из-за того, что тот поливал цветы с голым торсом

К нижнекамцу пришла полиция из-за того, что тот поливал цветы с голым торсом (1 фото)

Автор:
11 ноября 2020 20:05
Метки: Нижнекамск   маразм   полиция   цветы   
1302
1

В Нижнекамске полицейские посетили квартиру местного жителя, который поливал цветы на подоконнике с голым торсом.

Источник:

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Метки: Нижнекамск   маразм   полиция   цветы   
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24  комментария
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7k
Александр 3 часа назад
Как страшно жить, когда тебе на шестом этаже заглядывают в окна
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3k
Шура ОсЕчкин 6 секунд назад
Гребаные, злоипучие моралфаги рассмотрели голый торс на ШЕСТОМ этаже, Карл!
Да этих мамаш самих надо отправить на принудительное обследование с подозрением на сексуальную озабоченность.
И еще привлечь к вопросу органы опеки, так как мама на прогулке с ребенком, ОБЯЗАНА следить за РЕБЕНКОМ, а не глазами по окнам шнырять в поисках чужого, полуголого мужичка. Неисполнение родительских обязанностей!
Мужик невиновен.
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28k
parallax 47 минут назад
Абрам, давай купим шторы!
- Зачем Сара?
- Ну, понимаешь, напротив нас комната студентов! А вдруг они меня увидят?
- Сара, если они тебя увидят, они сами купят шторы.
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17k
Аня 50 минут назад
Дожили, в собственной квартире "ну вы это, накидывайте на себя что-нибудь"...а то соседи негодуют, заглядывая вам в окна на седьмом этаже.
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16k
babuby Час назад
А те "пострадавшие", разве не подлежать ответственности за вмешательство в личную жизнь?
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2k
au3 2 часа назад
"Они объяснили, что у них есть "ордер" на осмотр квартиры, так как на ее хозяина, якобы, пожаловались родители, гуляющие с детьми на площадке около дома"

И только на основании этого выдали ордер на обыск? Или ничего не выдали и мент на понт брал?
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119k
Игорь au3 15 минут назад
К сожалению про неприкосновенность жилища можете забыть. Согласно новым законам вы обязаны пустить полицая по первому его требованию.
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32k
Элек Мек 2 часа назад
К нижнекамцу пришла полиция из-за того, что тот поливал цветы с голым торсом
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2k
Allmaster 2 часа назад
Живу я в этом уже считай почти 50 лет Нижнекамске. Хороший, город, красивый, благоустроенный.
Но часть людей сбежали из дом2. Аж тошно, завистливые и стукачи. Зайдешь в местную группу в ВК и одно нытье.
Вырождаемся?
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55k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
то то я думаю чего это жена перед кексом обязательно окна завешивает ..на 9 этаже живем так то . а оказывается находятся индивиды которые заглядывают
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2k
александр Александр Ломовицкий 2 часа назад
дроны запускают
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9k
alexis Александр Ломовицкий 2 часа назад
К нижнекамцу пришла полиция из-за того, что тот поливал цветы с голым торсом
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7k
Тудаблин 2 часа назад
Из-за леса, из-за гор, показал мужик топор, но не просто показал...
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56k
Опиум для народа Тудаблин 2 часа назад
...с ним цветы он поливал.
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18k
Вишенка Крокодилова 3 часа назад
Бедные "родители с детьми" - они, наверное, на пляже никогда не были...
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56k
Опиум для народа 3 часа назад
Вы не переживайте,зато когда убивать будут-они ни за что не приедут.)
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490
zeros68 3 часа назад
К нижнекамцу пришла полиция из-за того, что тот поливал цветы с голым торсом
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26k
Игорь 3 часа назад
Ну цветы разные бывают. Некоторые на самом деле лучше....
Ну цветы разные бывают. Некоторые на самом деле лучше....
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405
Алексей 3 часа назад
Ах вот почему у меня цветы не растут, а я то думал чего загибаются, я неправильно их поливаю.
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28k
parallax 3 часа назад
Театр абсурда. Как будто в арабской стране живём. Какое кому дело, в чём я хожу в своей квартире?
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895
Гарри Слепнер parallax 3 часа назад
Татары-народ бдительный. В Казань привезли картошку из деревни ночью, разгрузили. Утром уже из органов приехали узнать, что мы в мешках выгружали.
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10k
[email protected] Гарри Слепнер 3 часа назад
Ну и правильно. Лучше перебдеть.
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2k
Core Гарри Слепнер 3 часа назад
доставка с питера
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