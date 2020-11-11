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Австралия посадит за решетку обидчиков животных и безответственных хозяев

Австралия посадит за решетку обидчиков животных и безответственных хозяев (4 фото)

Автор:
11 ноября 2020 17:43
Сообщество : Животные
Метки: австралия   в мире   жестокость   жестокость к животным   животные   питомцы   собаки   фото   
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В Австралии ужесточили наказания за пренебрежение животными и жестокое обращение к ним. Теперь обидчикам пушистиков грозит штраф в размере 110 000 долларов и два года за решеткой. Будут наказывать даже тех, кто не предоставляет пищу или кров своим домашним животным. Ждем, пока этому примеру последуют и другие страны!

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Метки: австралия   в мире   жестокость   жестокость к животным   животные   питомцы   собаки   фото   
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Дмитрий Григорьев 36 минут назад
Вообще-то, кошек в Австралии отстреливают разрывными пулями.
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