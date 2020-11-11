Австралия посадит за решетку обидчиков животных и безответственных хозяев

В Австралии ужесточили наказания за пренебрежение животными и жестокое обращение к ним. Теперь обидчикам пушистиков грозит штраф в размере 110 000 долларов и два года за решеткой. Будут наказывать даже тех, кто не предоставляет пищу или кров своим домашним животным. Ждем, пока этому примеру последуют и другие страны!
В рамках новых австралийских законов хозяевам, которые издеваются и мучают своих животных, грозит штраф в размере 110 000 долларов и два года за решеткой. Будут наказывать и тех, кто не предоставляет пищу или кров своим домашним животным, будут оштрафованы на 16 500 долларов штрафа или отправятся в тюрьму на шесть месяцев. Новые законы распространяются на хозяев кошек, собак и лошадей.
Министр сельского хозяйства Адам Маршалл введет ужесточенные наказания на следующей неделе. "Люди, которые совершают эти преступления с животными, без сомнения, отвратительны. Это худшее, что может сделать человек, - заявил Маршалл. - Мы впервые дадим судам полномочия издавать приказ, подразумевающий подобные наказания для обидчиков животных".
Ежегодно австралийская служба спасения животных RSPCA получает более 14 тысяч жалоб на жестокое обращение с животными - из них возбуждается лишь около 100 уголовных дел. В 2017 году мужчина из Сиднея, например, был оштрафован на 5500 долларов за то, что пинал и бил собаку. По новым законам мужчине грозит штраф в размере 44 тысяч долларов и год за решеткой.
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