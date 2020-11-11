Австралия посадит за решетку обидчиков животных и безответственных хозяев

Ежегодно австралийская служба спасения животных RSPCA получает более 14 тысяч жалоб на жестокое обращение с животными - из них возбуждается лишь около 100 уголовных дел. В 2017 году мужчина из Сиднея, например, был оштрафован на 5500 долларов за то, что пинал и бил собаку. По новым законам мужчине грозит штраф в размере 44 тысяч долларов и год за решеткой.