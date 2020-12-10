Летучие лисицы из Австралии могут передать человеку лиссавирус

Первый случай заражения человека лиссавирусом в Австралии был зарегистрирован в 1996 году. Далее зарегистрировали всего три случая, и все они были смертельными. ABLV был впервые идентифицирован у пятимесячного детеныша черной летучей лисицы, найденного на севере Нового Южного Уэльса в январе 1995 года. ABLV пока не встречался нигде, кроме Австралии.