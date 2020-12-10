Летучие лисицы из Австралии могут передать человеку лиссавирус

У летучих лисиц в Австралии обнаружили лиссавирус, известный как ABLV и подобный бешенству. Первый переносчик вируса, детеныш красной летучей лисицы, был найден в пригороде Кэрнс в Северном Квинсленде. Если инфицированная мышь укусит или поцарапает человека, это может привести к смерти.
Ученые из австралийского Квинсленда обнародовали информацию о том, что в стране обнаружили летучих лисиц-носителей лиссавируса или ABLV - вируса, подобного бешенству. Первый переносчик лиссавируса, детеныш красной летучей лисицы, был найден в пригороде Кэрнс в Северном Квинсленде. На этой неделе специалисты провели исследования и подтвердили положительный результат на вирус у особи.
В 2020 году в Квинсленде зарегистрировали три случая заражения человека ABLV, в 2019 году - один. Если инфицированная мышь укусит или поцарапает человека, это может привести к смерти. "У людей ABLV неизменно вызывает смертельный энцефалит - воспаление мозга. Клинические признаки включают паралич, судороги и тремор," - рассказали специалисты.
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Первый случай заражения человека лиссавирусом в Австралии был зарегистрирован в 1996 году. Далее зарегистрировали всего три случая, и все они были смертельными. ABLV был впервые идентифицирован у пятимесячного детеныша черной летучей лисицы, найденного на севере Нового Южного Уэльса в январе 1995 года. ABLV пока не встречался нигде, кроме Австралии.
Из-за повышенной активности летучих мышей в связи с брачным сезоном, количество их укусов резко увеличилось. Хотя ABLV представляет опасность для людей, зараженные летучие мыши могут передать вирус в течение 24-28 часов, после чего животные умирают.
Представитель биобезопасности Квинсленда предупредил людей ,чтобы они "избегали взаимодействия с летучими мышами". "Спасать или осматривать летучую мышь могут только привитые от бешенства люди, которые имеют опыт обращения с летучими мышами и используют соответствующие средства индивидуальной защиты," - сказал специалист.
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