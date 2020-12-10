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Летучие лисицы из Австралии могут передать человеку лиссавирус

Летучие лисицы из Австралии могут передать человеку лиссавирус (6 фото)

Автор:
10 декабря 2020 12:25
Сообщество : Животные
Метки: австралия   бешенство   в мире   животные   летучие лисицы   летучие мыши   новости   фото   
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У летучих лисиц в Австралии обнаружили лиссавирус, известный как ABLV и подобный бешенству. Первый переносчик вируса, детеныш красной летучей лисицы, был найден в пригороде Кэрнс в Северном Квинсленде. Если инфицированная мышь укусит или поцарапает человека, это может привести к смерти.
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Метки: австралия   бешенство   в мире   животные   летучие лисицы   летучие мыши   новости   фото   
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5  комментариев
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408
Владимир 2 часа назад
Да обычное бешенство (или разновидность), а они уже назвали "лиссавирусом".... раз пошла такая мода, давайте тогда уже на грипп говорить грипповирус...
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Максим 2 часа назад
Ждём китайских рецептов летучих лисичек с лисичками, например. Уверен, что они уже готовят изменения в поваренную книгу.
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39k
Максим Т. 3 часа назад
Ждем-с
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3k
Дмитрий Григорьев 3 часа назад
Не жрите их!!!!
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